"الذاكرة المغيبة" للخماش.. دراسة في السلوك السياسي للمجتمع الفلسطيني

عزيزة علي

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عمان- يقول المؤلف نبال تيسير الخماش إنه تتبع في كتابه "الذاكرة المغيبة- دراسة في السلوك السياسي للمجتمع الفلسطيني بشهادة أبنائه- فترة ما بين الحربين العالميتين: الأولى والثانية 1914-1945-"، تأثرت الظاهرة السياسة وتبدلاتها في سلوك المجتمع الفلسطيني، حيث اعتمد في هذه الدراسة على يوميات ومذكرات أبناء ذلك الوسط، ممن عايشوا تلك اللحظات ودونوا مشاهداتهم وانطباعاتهم لحظة وقع الحدث السياسي، أو بعد فترة زمنية من لحظة وقوعه.ويوضح الخماش في مقدمة كتابه الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات في بيروت، أن الهدف من هذه التدوينات، هو الحفاظ على الذاكرة الجمعية وتبليغها للأجيال اللاحقة، خوفا من ضياع "الحقيقة"، أو تزييفها، فيما ذهب بعض أصحاب هذه الأعمال إلى خطوة أبعد على مستوى الإحساس بأهمية وخطورة إنجازه المعرفي، ليقدم من خلاله استهلال تبرير إضافي من مبررات هذا الإنجاز، بوصفه اعترافا واعتذارا للأجيال اللاحقة عن أوجه التقصير، وربما التهاون والتفريط في تعامل أبناء جيله من السياسيين وقادة المجتمع مع قضيتهم الوطنية.ويؤكد المؤلف على أن تلك الشهادات تعد "مصدرا مهما، ورافدا أساسيا في محاولات الفهم لخصائص سلوك المجتمع الفلسطيني ومصادره القيمية هي من خلال الأعمال الذاتية التي واكب أصحابها تلك الأحداث وكانوا شهودا عليها، على اختلاف مواقعهم الاجتماعية وتبايناتهم السياسية"، لافتا إلى أن إجمالي هذه الأعمال الذاتية التي اعتمد عليها في هذه الدراسة، فقد تضمنت "مذكرات شخصية، ويوميات وسيرة ذاتية من(49) مصدرا"، كان أصحابها شهودا على أحداث بالغة الأهمية، ونسبة كبيرة منهم كانوا مشاركين في صناعة تلك الأحداث على نحو من الأنحاء، الأمر الذي أعطى شهادتهم زخما وأهمية خاصة.أما الشواهد النصية التي تمثل العامود الفقري للكتاب، فهي كما يرى المؤلف "شواهد على سلوك سياسي منجز للمجتمع الفلسطيني في تعامله مع قضيته الوجودية، فهي وفيرة على النحو الذي توضحه غزارة الاستشهادات بالعديد من المقاطع النصية المستخرجة من مصادر البحث المتخصصة.ويشير الخماش إلى أنه اعتمد في هذه الدراسة على "المنهج البحثي"، في التعامل مع النصوص المستمدة من مصادرها الذاتية، باستشعار قيمتها وأهميتها المعرفية وطرق معالجتها، بالمنهجية ذاتها التي تعالج وتشخص المرجعيات التاريخية أو الوثائقية بشكل عام، مبينا أنه بذل جهدا مضاعفا في هذا السبيل باعتبار أن مركزية الأسلوب البحثي ومنطلقاته في هذا العمل، معتمدا على فكرة أن مجمل التجارب والخبرات الذاتية، هي "مرآة تعكس واقعا اجتماعيا معبرا عنه من خلال تجربة فردية".وينوه المؤلف إلى أنه تم معالجة العديد من تلك النصوص من خلال فهم ارتباطاتها بالظرف السياسي والاجتماعي المحيط، إضافة إلى فهم أوجه العلاقة المتبادلة بين النص ومبتكره، والغايات التي من أجلها تبلور النص على حالته تلك.ويقول الخماش إن ما يهمه في هذا الكتاب هو "الشواهد النصية في الأعمال الذاتية، وتبيان مواقف وردود فعل الجمهور الفلسطيني وتلمس مشاعره ومواقفه، وتبدلات تلك الأخيرة إزاء الأحداث المهمة التي عايشها طيلة الفترة الزمنية للدراسة"، مبينا أن ملاحظات المدونين للأحداث، خصوصا الأحداث المفصلية، كانت متقاربة إلى حد بعيد. نجد ذلك في شهادات المدونين لسائر اللحظات الحاسمة التي شهدتها المرحلة العتبية في تاريخ المنطقة، فترة الانتقال من الحكم التركي وخضوعها لحكم الانتداب الغربي، وتفاعلات الجمهور الفلسطيني مع أحداث تلك الفترة على نحو توشك الروايات كافة المرتبطة بها ان تكون شديدة التطابق.الكتاب جاء في ستة فصول، يعالج الأول "الفلسطينيون بين عهدين" وتفاعلات الجمهور الفلسطيني مع الأحداث السياسية التي عصفت بالمنطقة فترة الحرب العالمية الأولى، وأظهرت وفرة الشواهد الذاتية، تفاعل غالبية المكون الفلسطيني واحتفاليته بانتقالية المرحلة من العهد التركي إلى الحكم البريطاني، ذلك التفاعل الذي جنح في بعض جوانبه إلى المبالغة في استقبال القوى الغازية، التي كان ينظر إليها باعتبارها قوة داعمة ومحررة للكيانات العربية، في فلسطين وسائر أرجاء المشرق العربي.وسرعان ما أصيب الجمهور الفلسطيني بخيبة أمل وهو يرى أحلامه في التحرر أو الالتحاق بالإقليم المشرقي تتهشم أمام المخطط الاستعماري الذي يعتمد على التفتيت والتجزئة، وتفاقمت مخاوف الإنسان الفلسطيني وهو يعاين سلسلة من الإجراءات والتدابير التي أقرتها السلطات البريطانية الحاكمة بهدف تنفيذ وعدها لليهود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. عندئذ، أخذت حوارات ونقاشات سياسية داخل المكون الفلسطيني بالظهور لأول مرة، والقضايا الأبرز التي كانت مثار بحث لدى الجمهور الفلسطيني تدور في أفلاك قضيتين أساسيتين، استبدال الحكم البريطاني بحكم أجنبي آخر، إضافة إلى أحاديث حول إلحاق فلسطين بكيانات مشرقية مجاورة.والغريب أن ذلك الطرح رغم بساطته وربما سذاجته السياسية، كان يصدر عن مجموعة النخبة السياسية والثقافية داخل المكون الفلسطيني، وكانت تلك الطروحات تجد صدى واسعا لدى عموم الفلسطينيين. فيما تناول الفصل الثاني "خيبة أمل.. وأحاديث الهوية" غير أن كافة تلك البدائل التي تباحث حولها الفلسطينيون أجهضت بعد صدور صك الانتداب على فلسطين في عام 1921.ويوضح أنه بعد إقرار صك الانتداب، أخذ الفلسطينيون بالتعامل مع الانتداب باعتباره أمرا واقعا، لتتضخم عند تلك اللحظة مظاهر التوظيف المتبادل بين القوة الاستعمارية والسكان المحليين، وعلى وجه الخصوص المجموعة النخبوية من المجتمع. ليغدو عنوان المرحلة تبادل جني الفوائد بين المستعمِر والمستعمَر.ويتحدث الفصل الثالث وهو بعنوان "المستعمِر والمستعمَر... تبادل جني الفوائد"، عن عدد وافر من أعضاء المكون النخبوي في المجتمع الفلسطيني من جني فوائد عدة، نتيجة إقامة علاقة مباشرة مع موظفي سلطة الانتداب البريطاني وأعضاء في التكتلات الصهيونية، إلا أن تلك المجموعة الوطنية فشلت في صياغة قواعد وأسس لمنطلقات عمل وطني ينهض بالمجتمع المحلي، ويؤهله في مواجهة التحديات والأخطار المحدقة، لتأخذ النسبة الغالبة من الجهد السياسي الوطني في تلك الفترة صفة المساومة والمهادنة مع السلطة المحتلة، في حين كان الجهد السياسي يبلغ مستويات متقدمة عندما يتعلق الأمر بتدابير الكيد وتأليب القوى الوطنية والاجتماعية ضد بعضها البعض.ويتحدث الفصل الخامس عن "ثورة شعب.. وانقسامه على ذاته"، وأعمال المقاومة ضد الانجليز والمجموعات اليهودية وتأثيرات تلك الأعمال داخل المجتمع الفلسطيني، ومن أبرز مظاهر السلوك المرتبط بها الجانب، تبرز صفة "التردد"، لدى نسبة كبيرة من الفلسطينيين عن المشاركة في أعمال المقاومة والثورة، خصوصا في الثورة الكبرى "1936-1939".ويتحدث الفصل الأخير عن "بداية الشتات.. وإهدار فرصة تاريخية"، ظاهرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين كلما عمت البلاد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. وعلى نحو مدعم ببيانات وإحصاءات موثقة، تناول بعض أصحاب المذكرات ظاهرة مغادرة ما لا يقل عن أربعين ألف فلسطيني بلادهم فترة الثورة الكبرى حتى بداية الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كانت هجرة اليهود إلى فلسطين تشهد زخما على نحو غير مسبوق في الفترة ذاتها. ناهيك عن مغادرة ما لا يقل عن خمسين ألف فلسطيني موطنهم إلى أنحاء متفرقة في العالم بحثا عن سبل أفضل للعيش.أما الفرصة التي أهدرت، فتكمن في حالة الاستقرار الاقتصادي التي عاشها الفلسطينيون فترة الحرب العالمية الثانية، وبدلا من استثمار تلك اللحظة لصالح مشروع وطني وإعادة بناء الذات، فقد تفاقمت في تلك الفترة مظاهر الانفاق والتباهي الاجتماعي على نحو غير مسبوق.