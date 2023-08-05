السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

الرباعي يتحدى العالم بجمهور جرش.. وجبور يحلق بصوته الجبلي

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الفنان صابر الرباعي- (من المصدر)
عمان- امتزج الصوت الجبلي الأصيل مع الطرب والإحساس القوي، في أمسية فنية قدمها الفنان الأردني أسامة جبور، الى جانب أمير الطرب العربي الفنان التونسي صابر الرباعي، على مدرجات المسرح الجنوبي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، وسط حضور كبير.اضافة اعلان
وبين الأصالة العريقة والإحساس العالي، عاش جمهور الرباعي وجبور أمسية فنية مميزة.
وضمت الأمسية الفنية عملا مسرحيا حمل اسم "صوت المكان.. ذاكرة جراسيا" من أداء الفنانة والمخرجة الأردنية أسماء مصطفى.
وعلى أنغام أغنية "تعلى وتتعمر يا دار"، استقبل جمهور جرش الفنان الأردني أسامة جبور، لتتعالى الهتافات ويتفاعل الجمهور معه ترحيبا به، وليزداد الحماس مع صوته الجبلي الأصيل.
ورحب جبور بجمهور جرش، قائلا "يسعد مساكم وأهلا فيكم اليوم يستمر الفرح بأرض الفرح"، كما رحب بالجمهور القادم من فلسطين، وبأهل تونس الخضراء.
واستكمل جبور وصلته الغنائية بموال "ألست وعدتني يا قلب" الذي أطرب الجمهور وزاد من حماسه، وأتبعه بأغنية "مشتاق وقلبي دايب" و"جيت بوقتك" التي تعالت الأصوات معها ليرافقه الجمهور الغناء.
وقدم جبور أغنية خاصة للأردن "حنا أهل الحمية" من ألحان المايسترو عصام سماوي تعبيرا لحبه للوطن والشعب، وأتبعها بأغنية "علي الكوفية" التي أشعلت الأجواء حماسا، رافقها ارتداء جبور الشماغ الأردني والكوفية الفلسطينية.
وعلى أنغام أغنية "الدنيي حلوة برجالا"، زاد حماس الجمهور واكتمل مع أغنية "لعل وعسى" التي شهدت تفاعل الجمهور بالغناء مع الفنان بصوت عال.
كما رافق جبور فرقة نقابة الفنانين الأردنيين، التي نثرت أجواء الفرح بعزفها إيقاعات رائعة أطربت الجمهور.
هذا وقد كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير مهرجان جرش أيمن سماوي ورئيس بلدية جرش أيمن العتوم، الفنان الأردني أسامة جبور.
وبعد طول انتظار، أطل أمير الطرب العربي صابر الرباعي على جمهوره على إيقاعات أغنية "ببساطة" التي تفاعل معها الجمهور بحب كبير.
ورحب الفنان التونسي بجمهور جرش، معبرا عن سعادته بوجوده في المهرجان، قائلا "مساء الحب والياسمين من تونس الخضرا لجمهور الأردن والشعب الأردني الحبيب.. تحية شكر لكم على وجودكم وحضوركم في هذه الليلة التي اجتمع بها العلم الأردني والتونسي والفلسطيني، صدقا أفخر بوجودي معكم".
واستكمل الرباعي وصلته الغنائية بباقة من أجمل أغانيه التي أشعلت الأجواء وأعادت الجمهور لبداياته، ومنها "يا أغلى" و"مثلت الحب" و"روح الله يحميك" و"ألف سلامة عليك".
وعلى أنغام أغنية "عزة نفسي"، تعالت هتافات الجمهور، ليطرب بصوته الجشي، واكتملت فرحته بأغنية "عز الحبايب" التي أعادت لهم ذكريات الماضي.
وبين القديم والحديث، تنوع الرباعي ليطرب الجمهور بأجمل الأغاني، ومنها "يا عسل"، و"يللي بجمالك" التي أطرب خلالها الجمهور بوصلة فنية أظهرت قدراته الصوتية العظيمة بصوته العذب المليء بالإحساس.
لينقل الرباعي من بعدها جمهور جرش لعالم من الرومانسية بأغنيتي "أجمل نساء الدنيا" و"خلص تارك"، وتبعهما بأغنية "عالطاير" التي أشعلت الأجواء ليغني معه الجمهور. وبعد مطالبات استمرت طوال الحفل، أطرب الرباعي الجمهور بأغنية "علي جرى" ليسعدهم ويطرب مسامعهم بليلة طربية "ولا في الأحلام"، كما وصفها حضور من الحفل.
ولن تكتمل حفلة الرباعي إلا بغنائه أشهر أغانيه "أتحدى العالم" التي نقلت الجمهور لعالم من الرومانسية والإحساس والتي من خلالها أشار على الجمهور، معبرا أنه يتحدى العالم بمحبتهم له.. وبها هو مستمر للآن بعطائه بحب وشغف.
وودع الرباعي جمهور جرش بأغنيتي "سيدي منصور" و"برشا برشا" اللتين أشعلتا الأجواء وزادتا من تألق هذه الليلة التاريخية.
وفي ختام الحفل، كرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنان التونسي صابر الرباعي، شاكرا إياه على هذه الأمسية الغنائية المميزة.
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