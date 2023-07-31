الربيحات ورأفت وبركات.. ثلاثية فرح في مسرح الأوديون

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امتزجت معاني الحماس والفرح في مسرح الأوديون وسط البلد بالعاصمة عمان، في الأمسية التي شارك فيها محمد الربيحات، فادي رأفت وخالد بركات؛ ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين.وامتلأت مدرجات الأدويون بالجمهور قبل بداية الحفل، ليشعل الربيحات المسرح بأغنية "ردي شعراتك.. ردة على ردة" و"مرعية يا البنت"، و"حببني على الخدين شو هالجسارة"، من الفلكور الأردني.لتتشابك الأيدي على المدرجات وتصطف الجماهير لأداء الدبكات على وقع غناء الربيحات الدلعونا، وعلى العين موليتين.. ويا هلا بيك يا هلا، والتي استمتع بها الحضور.ويعتبر الربيحات مشاركته التاسعة ضمن مهرجان جرش، بمثابة العرس الوطني الذي يحظى بأن يكون جزءا منه مهما كانت ظروفه، مشيرًا إلى أن وجود الحفل في عمان وأكثر من منطقة بالمملكة ميزة مضافة للمهرجان.في الفقرة الثانية، حضر الفنان الأردني فادي رأفت الذي أمتع جمهوره بأغنياته الخاصة منها "لأهرب فيها وأنا ما بعرف أنا"، لينتقل لأغنية قديمة سمير سمرا بتوزيع جديد.ونقل فادي الحضور بصوته الصادح لأجواء الحماس والتفاعل على وقع أغنياته التي تحمل الطابع الشبابي، خصوصا بارتدائه زيا سينمائيا مستوحى من شخصيات قديمة.ويشارك فادي منذ العام 2013 بمهرجان جرش، وهو سعيد لانطلاقه اليوم في العاصمة عمان، لأن بنظره ظروف البعض ممن لم تسمح لهم الظروف من الانتقال لمحافظة جرش حضروا الحفلات القريبة من مناطقهم خصوصا وسط المدينة، وهو الأمر الذي يحسب لإدارة المهرجان.ويعتبر فادي أن مهرجان جرش، بالنسبة له، الشهادة والبوابة لدخول مسارح العالم والوطن العربي، وأرشفة في مشواره الفني.ليبدأ الحضور باستقبال الفنان الأردني خالد بركات صاحب الصوت الجبلي والطربي معا، ويأخذ جمهوره نحو مواويل وديع الصافي وأغنيات الوطن.وبصوته العريض الشجي، انتقل بركات لأغنية "عندك بحرية" التي وصلها بأغنيات الدبكات، مما حمس الجمهور الذي وقف ليرسم أجمل لوحات الدبكات الشعبية على وقع "نزلت على الساحة اللي ما له أول ماله ثاني".بركات عدّ مشاركته ضمن مهرجان جرش التي ناهزت الـ20 عاما مهمة ويفتخر بها دوما، وأن مسرح الأوديون الروماني له ملامح جرش، وقربه من الجمهور وسط العاصمة عمان، مكن جماهير متعطشة للفرح من الاستمتاع بالحفلات.واختتم الحفل بتكريم ممثل إدارة مهرجان جرش ومدير مسرح الأدويون عطاالله الرواحنة، الفنانين المشاركين على جهودهم في بث الفرح والحماس والأجواء الطربية على جمهور مسرح الأدويون.