الرواشدة تؤسس مشروعا لتطوير النطق وعلاجه لدى الأطفال

ديمة محبوبة

اضافة اعلان

عمان– مشاكل التخاطب لدى الأطفال تقلق الآباء سواء التأخر في النطق أو مشاكل في نطق بعض الحروف، ولعل أسباب تلك المشاكل تعود للاستخدام الكبير للأجهزة اللوحية والانشغال بالألعاب والمشتتات لساعات عدة، تمنعهم من التواصل المباشر مع من حولهم.هذا ما جعل آمنة الرواشدة والتي تعمل معالجة نطق ولغة، لإنشاء مشروعها الخاص "درج"، وهو عبارة عن شركة ناشئة مستفيدة من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها.وجاءت فكرة المشروع حسب الرواشدة، التي تخرجت في الجامعة الأردنية/ تخصّص علوم السمع والنطق، من الحاجة لوجود أنشطة ووسائل مبنية بطريقة مناسبة لتطور المهارات الطبيعية للأطفال ومساعدة الأمهات على تطوير مهارات أطفالهم اللغوية بالتعاون مع إرشادات اختصاصي النطق واللغة.وتؤكد، أن "درج" مشروع يراعي ارتفاع تكلفة جلسات علاج النطق واللغة، وما تحتاجه العائلات من متابعة يومية لتطوير هذه المهارات، فيتعذر على الكثيرين مواصلة التدريب على إثر المحددات من تكلفة وبعد مواقع مراكز وعيادات النطق وعدم توافرها في جميع المناطق، وعليه جاءت فكرة "درج"، من هذا المنطلق وحلا لهذه المشكلة. وتقول الرواشدة: "درج شركة ناشئة تعنى بإنتاج الوسائل والبطاقات التعليمية للأطفال لتنمية مهاراتهم الإدراكية واللغوية، بطريقة علمية ضمن تسلسل تطور المهارات الطبيعي للأطفال، تأسست في العام 2023، وتهدف إلى توجيه الأهل لنوعية أنشطة تساعد أطفالهم على التطور في ظل الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، والتي تعد من أهم أسباب تأخر الطفل نطقيا ولغويا وإدراكيا، تستهدف بذلك بشكل أساسي الأطفال الذين يواجهون صعوبات في استخدام الكلام والتعبير عن أنفسهم، لسد هذه الفجوة وتطوير قدراتهم".وتذكر أن "درج"، شركة ريادية تواجه تحديات في مجال الوصول لأكبر فئة من الأطفال وتعزيز الوعي بأهمية مثل هذه المنتجات التفاعليّة على غِرار الأجهزة والألعاب الإلكترونية وانتشارها واستخدامها بشكل مفرط، إضافة إلى التحديات في المهارات الإدارية والتسويقية والقانونيّة والتي جاءت مؤسسة "إنجاز"، لتلعب دورا مهما في تنظيم التدريبات والاستشارات مع مختصين في كل مجال، لتسهل عملية التعامل مع هذه التحديات وتوجيهها للتعامل معها كفرص للتطور ضمن تمكين الأفراد من استخدام أدوات صحيحة بطرق فعالة.وتعمل الرواشدة على أن تصبح "درج" إحدى أهم الشركات النّاشئة في مجال المنتجات التي تدعم تطور الأطفال وتحفز مهاراتهم اللغوية والإدراكية، وما يميزها، أن جميع منتجاتها مبنية على أسس علمية، لتطوير المهارات المختلفة بشكل تدريجي.وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة "إنجاز" ضمن شراكاتها مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية التي تقودها النساء لتقدم حلولا مبتكرة وتكون جزءا من تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.