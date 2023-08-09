الخميس 10 آب 2023
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الريادية شروق تؤسس مشروعا ينهض بأداء الشركات وقياس الأثر

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الريادية شروق الجايح- (من المصدر)
عمان- في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الكثير من الشركات والأفراد، وتحديدا بعد جائحة كورونا العالمية التي ما تزال آثارها تضرب اقتصاد الكثير من المشاريع، اتجه بعض الرياديين للتفكير بمشاريع تساعد الآخرين على تغيير الوضع الاقتصادي الخاص بهم والنهوض بأعمالهم، فكانت شركة TBSM.me من هذه المشاريع الريادية.اضافة اعلان
صاحبة المشروع والفكرة المهندسة شروق الجايح، هي ريادية أعمال مختصة في الاستدامة، والتنمية المستدامة، والابتكار المجتمعي وقياس الأثر للشركات، ومعتمدة من SDGs Academy/ الولايات المتحدة، the imperial business school/ المملكة المتحدة، ومديرة مشاريع تنموية، ومدربة دولية، ومهندسة معمارية.
بدأت شروق حديثها عن TBSM.me، وهو مشروع ناشئ مستفيد من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP، ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها.
تقول "بدأت العمل على تجهيز الفكرة منذ العام 2020؛ إذ تم بلورتها والعمل عليها واحتضانها، وبدأت برامجها وأنشطتها المجتمعية خلال العامين 2021-2022، كما وتم تأسيسها وتسجيلها رسميا في بداية 2023".
وتبين أن العمل على هذه الفكرة جاء من حاجة الشركات لها، وذلك لمساعدتها في سد الفجوات في استراتجيات نحو استدامتها وتنميتها على الصعيد الاقتصادي، البيئي، المجتمعي والإداري الحكومي، لتراعي الفائدة المالية، الناس والبيئة معاً.
وتوضح الريادية شروق، أن شركة TBSM.me تقدم خدماتها للشركات من خلال نظام متكامل وبرامج متعددة تبدأ بتحديد حاجات الشركة وتتبع أي فجوات في استراتيجياتها، ومن ثم العمل على سدها من خلال؛ برامج التوجيه، بناء القدرات، والخدمات الاستشارية الأخرى، وصولاً بالشركة نهايةً لمرحلة قياس الأثر على نظامها والنظام المحيط بها.
وتهدف TBSM.me، حسب شروق، إلى رفع مستوى الشركات وكفاءة إنتاجيتها وتحقيق أهم مخرجات مؤتمر Davos العالمي الأخير "الحل والمفتاح نحو عالم مستدام هو عالم أعمال مستدام".
وتوضح، أنه، وتبعا للدراسات التي تشير إلى فشل ما يقارب (7-9 من 10) شركات ناشئة في أول 1-3 أعوام من تأسيسها، وتبعاً لتحليل دراسة السوق، وجدوا الحاجة الكبرى لاستدامة الشركات تحديداً على نطاق الأعمال "الميكروية" الشركات الناشئة والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم للعمل على خطط واستراتيجيات استدامتها، إذ قاموا بالتركيز عليها وجعلها الفئة المستهدفة الحالية وتحقيقاً لرؤيتهم في نظام أعمال محلي أردني مستدام sustainable Jordan ecosystem.
وتقول شروق، إن شركتها تعد أحد أهم المشاريع المستقبلية التي يفخرون بالعمل عليها ضمن مشروع البرنامج الوطني للاستدامة والتنمية المستدامة "Eco-Jo"، وهو ملف يتضمن برامج ومشاريع متعددة تهدف لتجهيز النظام الصناعي ونظام الأعمال الأردني لسوق العمل والفرص المحتملة والمتنامية في ظل رؤية مستقبل مستدام في المنطقة العربية، ويشمل أيضاً معرض Eco-Jo Expo الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023".
وتؤكد أن هذا المعرض هو المظلة والمرجع الذي يضم قطاعات الاستدامة والأعمال المستدامة الرئيسة الـ4 في الأردن WEFE (الماء، الطاقة، إدارة النفايات والأعمال الخضراء)، ومن أهم أهداف المعرض؛ طرح مخرجات عملية فعلية للبدء بمشاريع تسهم في خلق فرص عمل، وتنمية القطاع المستدام ودعم ملف التنمية المستدامة في الأردن.
بدأت مشاريع Eco-Jo بالتنفيذ من خلال برامج التدريب في المدارس والجامعات، بعض الشركات وجمعيات المجتمع المحلي، نعمل على هذا الملف كـTBSM.me، شركائنا الاستراتيجيين، بعض الوزارات وجهات داعمة عدة والشريك الرسمي العامل على نجاح الملف منظمة (FIKRA-فكرة)، وهي شركة غير ربحية تعنى بتمكين الشباب في القطاع المعماري والهندسي التقني لخلق فرص عمل مبتكرة وجديدة لمواجهة شح فرص العمل في القطاع الهندسي وتلبية متطلبات السوق التكنولوجي الجديدة.
وعن التحديات، تتحدث شروق بأنها، كأي شركة ناشئة في ظل ضعف السياسات والقوانين الداعمة والمسهلة، رغم الجهود لتحقيقها، إلا أن وجود نظام داعم من حاضنات الأعمال كحاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP والمنظمات والجهات التي تقدم خدمات التوجيه أو دعم مالي بسيط لبعض الأفكار والشركات الناشئة قد تساعد على دفعة بسيطة نحو الأمام لها.
وتوضح أن وزارة الاقتصاد الرقمي عملت، مؤخراً، على حلول لرواد الأعمال الأردنيين حتى يكون الأردن بيئة أكثر خصوبة لأفكار الرياديين،  ولا يكون ذلك إلا بوضع جميع الجهات المعنية وstakeholders على طاولة نقاش واحدة لتشبيك وتوجيه الجهود المشتتة نحو غاية واحدة، وتجسير الفجوات نحو نظام تنموي استثماري مستدام ينهض بالأردن ويحرك عجلاته الاقتصادية البطيئة بوتيرة أسرع مما هي عليه، وبما يليق بالأردن وأبناء الأردن وقدراتهم الجبارة.
وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة "إنجاز" ضمن شراكاتها مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية التي تقودها النساء لتقدم حلول مبتكة وتكون جزءا من تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.
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جانب من اللقاء - (من المصدر)

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