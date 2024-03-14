الزنجبيل.. ما أبرز استخداماته ولماذا يسبب النزيف لفئة من الأشخاص؟

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عمان-الغد- يعد الزنجبيل أحد الأعشاب الشهيرة لتعزيز مناعة الجسم، لكنه مثل أي شيء آخر، قد يعود بآثار جانبية على صحة الإنسان. ويساعد الزنجبيل على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة، والانتفاخ، والغثيان، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية". ويتمتع أيضًا بميزة مضادة للميكروبات، ويقي من أمراض فصل الشتاء.وأشار الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على منصة "إكس"، إلى أن الزنجبيل يتمتع باستخدامات في الطب البديل أيضا.ومن بين أبرز استخداماته:- تخفيف أعراض البرد والزكام.- تخفيف حالات الغثيان والدوار.- تخفيف آلام الدورة الشهرية.- تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي.- تنشيط الدورة الدموية.ولكن، أين تكمن خطورته؟أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الزنجبيل آمن عند تناوله بالكميات الطبيعية. ولكن، قد يتعرض بعض الأشخاص لخطر النزيف عند تناوله بشكل يفوق الكمية الموصى بها، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أدوية مضادة للجلطات، أو كما تعرف بـ"مسيلات الدم".ويمكن أن يتسبب استخدام الزنجبيل بكميات زائدة بهذه المشاكل الصحية:- حرقة في المعدة.- الإصابة بالإسهال.- خفض مستوى سكر الدم.- خفقان القلب.وفي وقت سابق، أوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية باستهلاك كمية تتراوح بين 2 و4 غرامات من النبتة الطازجة كحد أقصى في اليوم، مشيرة إلى أن 250 غراما من الزنجبيل المطحون يعادل غراما واحدا من الزنجبيل الطازج.