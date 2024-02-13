"السماء وهو" لزريقات.. تساؤلات في الفرح والتضحية وحب الذات

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان - "بدأت روايتها بسؤال وختمتها بسؤال.. وما بين السؤالين تقع 180 صفحة تلج بالأحداث والشخصيات التي بلورتها عبر لغة أنيقة.."، بهذه الكلمات وصفت الأكاديمية الدكتورة مرام أبو النادي، رواية "السماء وهو" للكاتبة رانيا زريقات.وتحت رعاية وزيرة الثقافة، وقعت الكاتبة زريقات، أول من أمس، في مقر المكتبة الوطنية، روايتها الأولى، الصادرة عن دار ابن رشيق، وتدور حول تساؤلات في الحب والخيانة والفرح والتضحية وحب الذات والحياة.وشارك في الحفل الذي حضره مندوباً عن وزيرة الثقافة مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة، كل من: الدكتور زياد أبو لبن، الدكتورة دلال عنبتاوي، الدكتورة مرام أبو النادي، الدكتور أحمد عقيل، وأدار الحفل مراد سارة.وقالت الدكتورة أبو النادي، في حديثها عن الرواية: "سيلمس القارئ فكرة الصراع الجلي؛ فالصراع الأدبي هو أي نوع من التحدي أو النضال أو العوائق التي يجب على الشخصيات المقنعة التغلب عليها. إنه جزء مهم من أي عمل أدبي، أما عن نوع الصراع الذي ساد رواية السماء فهو يعرف بصراع الشخصية مقابل الصراع الذاتي".وتحدثت عن المكان واللغة في هذه الرواية، مبينة أن لغة المكان امتدت الى مساحات مكانية كبيرة، فلم تكن الأماكن مغلقة فحسب، ومع ذلك أجادت في الوصف فتحركت اللغة فيهما وفقا لتحرك الشخصيات والأحداث؛ فكلما كانت الأماكن مفتوحة خدمت صناعة الفضاءات التي أيضا حلقت فيها الكاتبة لتنهل من خزانتها الثقافية، من خلال استعانتها بالآلهة اليونانية وتوظيف أسمائها كآلهة الحب والكوميديا.وأشارت إلى أن زريقات، استخدمت باللغة نوعين من الوصف الخارجي والداخلي، وكان التركيز على الوصف الداخلي، أما الخارجي فكان للأماكن والشخصيات، بينما الوصف الداخلي كان الأساس، وهو القائم على حالة الصراع.وعن صورة الرجل في رواية "السماء وهو"، قالت أبو النادي "تركت زريقات دليلا بقرينة لفظية واضحة؛ فضمير الغائب هو في عنوان الرواية يمثل الرجل، ذلك الرجل الذي شكل العقدة والصراع أو كليهما، فمن يقرأ الرواية يرى أن الكاتبة صورت الرجل الأول بجمل مفصلية: كل شيء كان في قلبي، تلك الحرب بين الهروب والصمود لم يناضل بها غيري، كنتُ أنا الجندي والسلاح، وأنت يا حبيبي كنتَ المشاهد، لم تكن يوما معي ولم تكن أرضك يوما أرضي، كنت تجلس مكتوف الأيدي تراقبني وأنا أقاتل، كان يكفيك إشباعي بكلام الحب. كل شيء منك كان باهتا رماديا لا جنون فيه... لماذا كنت عاقلا وضبابيا؟".وتحدثت الدكتورة دلال عنبتاوي عن "بنية العنوان"، قائلة "يتشكل العنوان من تمازج اللفظتين؛ إحداهما كبيرة مغرقة في الاتساع والشمول والانفتاح والعلو والسمو والرفعة وكيف لا وهي السماء، ثم يأتي حرف العطف الصغير ليقارب بينهما (الواو)، ليحاول دمجهما في جملة اسمية واحدة "السماء وهو"، وكأن العنوان يريد توصيل الفكرة للمتلقي أن هذه السماء بكل رحابتها وأبعادها وارتفاعها يتقارب منها هذا الضمير الغائب (هو)".ورأت عنبتاوي أن هذا الضمير أحال المتلقي إلى مزيد من البعد والمجهول وفتح أمامه الكثير من التساؤلات، فمن هو هذا الضمير الغائب وما علاقته بالسماء الواضحة المكشوفة وهو المغرق في الغموض والغرابة وكأن الكاتبة أرادت أن تثير حيرة المتلقي وتثير فضوله حين جمعت بين طرفين متناقضين جدا، أحدهما يعرفه المتلقي وربما يستطيع بعقله أن يبحث عن ماهيته ودلالاته الغريبة الغامضة ضمن بنى دينية واجتماعية متخيلة، أما الضمير هو، وكما اعتدنا على تداوله والتعامل معه، فهو ضمير يحيل لغائب مجهول غير واضح يرتكز على الكثير من التخيلات والتهويمات.ولفتت عنبتاوي إلى السؤال الذي يطرح نفسه هنا "هل استطاعت زريقات في هذا العمل الإبداعي الأول أن تكشف عن ماهية الترابط والاشتباك بين (السماء وهو)، أم أن كلا منهما ظل مجهولا عصيا على الكشف وظل خاضعا للكثير من التفسيرات والتهويمات ولم يربط بينهما إلا خيط كبير متين قائم على الجمع بين متناقضين بعيدين، تلك السماء البعيدة العلوية التي لا تتقارب ولا بأي شكل من الأشكال مع ما هو أرضي ودنيوي يعيش بيننا. وهو ذاك الضمير الغائب المبني للمجهول الذي يعيش على هذه الأرض الدنيا وربما يكون في أقسى لحظات التخيل (إنه نحن/ أو أحدنا)".وترى أن الكاتبة سعت جاهدة لربطه بالسماء والعلو والرفعة لتبعده عن الأرض وليصبح هو الآخر سماوي، يبتعد عن الأرض ويملك من العلو الشيء الكثير الذي يجعله يتقارب ويتمازج مع السماء حتى يصبح بينهما اندماج وتداخل وانصهار.من جانبه، قال الدكتور عقيل حول مقدمة الرواية "تقول زريقات إن النفس البشرية تميل للذهاب إلى ما وراء الحدود إلى آخر الصفحة لمن قرأها، ولأن هذه الصفحة هي صفحة التقديم، فإن المؤلفة بهذا تضع القارئ أمام وقفة تأملية تطرح فيها أسئلة فلسفية عن الذات والآخر والعلاقة بينهما، وقد تجيب أو لا تجيب عنه".وفي بنية الرواية الدائرية مونتاج سينمائي واضح على مستوى البنية الكلية، والوعي الذاتي للراوي المراوغ المتناوب بين الذاتي والعليم، وحتى هذا الراوي العليم المحيط، لا يفلت من الذاتية الأسلوبية، حتى في صوت الأم الذي يتداخل في بعض الأحيان مع صوت الراوي.وأشار الدكتور عقيل إلى أنه ربما يكون التأثر من المسرح أوضح من السينما لورود ألفاظ وبنى مسرحية مثل الجوقة، ووجود المسرح الفعلي كعلامة محورية في أحداث الرواية، ولا سيما في علاقة "إينار" الشخصية المحورية بالـ"هو"، إلا أن الرواية وعلى المستوى الأسلوبي، تميل للتصوير بشكل واضح مقتربة من اللغة السينمائية تقنيا بشكل أكبر، فمثلا في صفحة 83 تقول "تحاول ثانية رسم المشهد في مخيلتها، هي لم تعرف هل تفرح أم تحزن، لقد كنت ممثلة بارعة في مسرح الحياة ولكنني في مسرح التمثيل كنت حقيقة أنا"، تجبرنا زريقات هنا في عملية إخراجية، على تصور المشهد وتذكره كما حصل في عملية ذهنية تشبه عمل السينما، مصرحة بأنه مشهد خاضع للتصوير والمونتاج.وقال الدكتور أبو لبن "تنشغل الرواية في أحداث تمثل صراع الخير والشر في الحياة، حيث تلعب شخصيات الرواية أدوارا تمثل هذا الصراع، وإن كان في النهاية كل شخصية من تلك الشخصيات تمتلك الخير والشر في آن واحد، وليس هناك منقذ يستطيع تخليص الإنسان من شروره إلا إله السماء، ويبقى الإنسان في حيرة مع الغيب، فتتدفق الأسئلة على لسان (إينار) الشخصية الرئيسة في الرواية، لكن الإجابات تبقى معلقة".وأوضح أن شخصيات الرواية تحلم بعالم أجمل، لكن كل واحد يحمل خطاياه في هذا العالم، فالكل في خطيئة، ويبدو خطيئة الأب أكبر الخطايا، فقد ترك زوجته أثينا وابنته إينار من أجل عشق امرأة إسبانية، رغم أن زواجه من أثينا، التي تستمد حكمتها من وحي آلهة الحكمة اليونانية، جاء بعد قصة حب عنيفة دامت عشرات السنوات. وفي الختام، قرأت الكاتبة رانيا زريقات عددا من نصوص روايتها.