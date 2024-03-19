"السمنة" حالة دماغية.. والجسد معرض لتغزوه الأمراض

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يعاني حوالي 42 % من الأميركيين البالغين من السمنة، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، ويعاني 31 % آخرون من زيادة الوزن.وتعتبر الحالات الصحية المرتبطة بالسمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية موثقة بشكل جيد، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".ولكن ما الذي يجعل السمنة مرضا؟ وهل جميع أصحاب الوزن الزائد غير أصحاء؟وخلال حديث مع كبير المراسلين الطبيين لـCNN، الدكتور سانجاي جوبتا، في برنامج "Chasing Life" مؤخرا، قال عالم الوراثة الشهير عالميا في جامعة "كامبريدج"، والرائد في مجال أبحاث السمنة، جايلز يو: "من الأشياء المهمة التي تعلمناها هي أن السمنة حالة دماغية، لعدم وجود مصطلح أفضل".وشرح: "لقد أصبح من الواضح الآن.. أنها (السمنة) مشكلة في الدماغ، أي أنها مشكلة تكمن في تأثير دماغنا على الجوع".وبينما يؤدي حمل الوزن الزائد في الجسم إلى العديد من المشاكل (منها التهاب المفاصل، وتوقف التنفس أثناء النوم)، إلا أن يو قال إنه وحده لن يقتلك.ولكن من الخطير حمل الكثير من الدهون الزائدة، وبمجرد امتلاء الخلايا الدهنية، تتسرب الدهون إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الأعضاء الداخلية، والعضلات، غير المصممة لتخزين الدهون.وحينها تبدأ المشاكل الأيضية في الظهور، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يكون كل شخص يعاني من الوزن الزائد مصابا بمرض ما، بحسب ما ذكره.وقال يو: "إذا قمت بإعادة تعريف مصطلح السمنة.. ففي اللحظة التي نبدأ فيها بفهم أن السمنة ليست عبارة عن زيادة وزن الجسم، ولكن السمنة (بدلا من ذلك) هي حالة يبدأ فيها ارتفاع وزن الجسم بالتأثير على صحتك، فعندها تتحول إلى مرض".ويلعب علم الوراثة دورا مهما فيما يتعلق بكمية الدهون التي يمكن للخلايا الدهنية تخزينها، كما أنه يؤثر أيضا على عدد مرات إرسال دماغنا إشارة الجوع، ومدى قوتها.ما الذي يمكنك فعله إذا كنت ممن لديهم استعداد وراثي لزيادة الوزن؟ يقدم يو هذه النصائح الخمس، التي يشير إليها بـ"حقائق يو" في كتابه الأول، "الأكل الجيني: علم السمنة وحقيقة الأنظمة الغذائية"، لمساعدتك على تناول الطعام بشكل سليم لإنقاص الوزن.الحقيقة الأولى: ليس من المفترض أن تكون خسارة الوزن سهلةوأوضح يو: "أي شخص يخبرك أن فقدان الوزن أمر سهل يكذب عليك.. الأمر ليس سهلا لأن عقلك يصعب الأمر. لذا عندما تفقد الوزن، يكره عقلك ذلك، وسيحاول جعلك تكتسب الوزن مرة أخرى".الحقيقة الثانية: حاول الاعتدال في الأكل قلل من كمية الطعام التي تتناولها بشكل طفيف. وقال يو: "تناول كمية أقل بقليل من كل شيء". كما أنه حذر من محاولة الامتناع تماما عن المجموعات الغذائية التي غالبا ما يتم التحدث عنها بصورة سلبية، مثل الكربوهيدرات، أو الدهون.الحقيقة الثالثة: الأطعمة بطيئة الهضم صديقة لك قال يو: "الطعام الذي يستغرق وقتا أطول للهضم يجعلك تشعر بالشبع".ويعتبر البروتين من الأمثلة على ذلك، وأكد يو: "أنت لا ترغب بتناول الكثير منه، ولكن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يجعلك تشعر بالشبع"، مضيفا: "تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف تميل إلى جعلك تشعر بالشبع أيضا".الحقيقة الرابعة: الجودة أهم من السعرات الحرارية خذ بعين الاعتبار قيمة وجبة الطعام بأكملها، وليس جانبا واحدا فقط منها.وشرح يو: "لا تحسب السعرات الحرارية بشكل أعمى.. لأن السعرات الحرارية تخبرك عن كمية الطعام، ولا تخبرك عن الجودة الغذائية للطعام".الحقيقة الخامسة: الطعام ليس عدوك. ذكر يو أنه عند مناقشة الأنظمة الغذائية، يتحدث الأشخاص بلا داع عن استبعاد ما تسمى بـ"الأطعمة السيئة" بدلا من فهم كيفية تفاعلهم مع الطعام.وقال يو: "لا تخافوا من الطعام.. أعتقد أنه يجب علينا إصلاح بيئتنا الغذائية، "ونحن بحاجة إلى تناول كميات أقل من الطعام. ولكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نحب طعامنا".