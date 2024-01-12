"السوشال ميديا".. بث حي ومباشر لواقع أليم من أرض غزة

تغريد السعايدة

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عمان - "شفت فيديو الطفل الشهيد على الفيسبوك.. تابعت صور ومقاطع النزوح على الإنستغرام.."، الكثير من المحاور التي يتم الحديث والنقاش حولها في حرب غزة، يلتقطها المتابعون من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم للبحث عما هو أكثر دقة وأقرب للواقع.أرقام كثيرة ودراسات "رقمية"، تحدثت عن زيادة مطردة في أعداد مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه التحديد، ظهرت خلال العام 2023، وذلك بسبب التطور في شبكات الإنترنت، وبحسب عدة دراسات موثوقة، فقد تبين أن هناك ما يقارب 4.80 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي نشطين على مستوى العالم، وأن ما يقرب 59.3 % من سكان العالم يستخدمون منصة وسائط اجتماعية واحدة على الأقل.ووفق الدراسات الرقمية كذلك، فإن العام 2022 جذبت فيه وسائل التواصل الاجتماعي 190 مليون مستخدم جديد، وشهد العام 2023 زيادة 3% في عدد مستخدمي مواقع التواصل، في حين تبين أن فيسبوك هي المنصة الاجتماعية الأكثر استخدامًا، ويتوقع الخبراء أن يرتفع العدد إلى 6 مليارات مستخدم نشط في العام 2027.هذه الأعداد المتزايدة قد تكون الأحداث العالمية الكبيرة والمؤثرة التي حدثت على مدار العام 2023، ومنذ بداياته، من كوارث طبيعية متسلسلة، ومن ثم كانت الحرب على غزة، وما سبقها من صور ومشاهد محفورة في ذاكرة العالم أجمع خلال طوفان الأقصى الذي شكل تغييرا جذريا في نفوس التواقين للتحرير ومشاهد انهيار المنظومة العسكرية لجيش الاحتلال، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التسابق نحو المنصات التي يمكن من خلالها مشاهدة كل الصور والفيديوهات التي يتم بثها من مواطنين "عاديين" وليس فقط مؤثري سوشال ميديا.تقول إسراء مؤيد، موظفة، إنها وزميلاتها أولى ساعات التواجد في المكتب يبدأن بالحديث حول ما يحدث في قطاع غزة وأعمال الاحتلال الوحشية، وترى أن معظم صديقاتها يطرحن حديثهن بناءً على ما يشاهدن في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع "غير مشفرة ولا مظللة"، وتكون أقرب لطبيعة الأحداث التي تجري في غزة.وتعتقد إسراء أن توفر مواقع الإنترنت بشكل جيد لدى الغالبية العظمى في المجتمعات، زاد من متابعة الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عما يرغبون بمشاهدته ومتابعته، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الناشطين في قطاع غزة، وباتوا هم مصدر الأخبار والوسيلة الأقرب إلى تفاعل الناس في العالم."شهود عيان"، هي الكلمة التي تدفع الكثيرين إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن أحداث غزة، حيث يرى المتابعون أن الفضول والقلق اللذين ينتابانهم حول الوضع في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب فيها، يدفعانهم إلى التزاحم على تلك المواقع والبحث عن الحسابات الأكثر تفاعلاً ونشراً للمقاطع المصورة التي يتم بثها من هناك من خلال شهود العيان في غزة الذين يعيشون تلك الأحداث وينقلون الصورة للمتابعين بكل شفافية، ويُسمع فيها أصوات الغزيين بكل حالاتهم.وعلى الرغم مما يعانيه أيمن عدوان من "قهر ووجع" لما يحدث في غزة الآن، إلا أنه لا يجد بُداً من متابعة الأخبار عبر مواقع التواصل بشكل أكبر، خاصة وأنه منذ سنوات لديه تواصل مع عدد من النشطاء أو الأصدقاء قي غزة، لذلك يتعمد دائماً العودة إلى حساباتهم ومشاهدتها يومياً للاطلاع على حقيقة الأمور على أرض الواقع بشكل أكثر دقة.ومن خلال تيليجرام، يجد أيمن نفسه متواجداً بشكل أكبر، كونها تعد من منصات التواصل الأكثر مساحة في بث الأخبار والفيديوهات، وتحاكي الواقع في غزة، بل وأحياناً يكون بث الخبر قبل أن يصل إلى القنوات الإخبارية، وهذا ما يحدث بالفعل يومياً، حيث أظهرت الأرقام أن هناك ما يقارب 700 مليون مشترك "نشط" عبر تطبيق تيليجرام.هي ترابطات "مجتمعية"، تجمع العالم وتوجه بوصلتهم نحو ما يحدث في غزة، كما يرى اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، الذي يبين أن طول مدة الحرب وتعدد أشكالها وما نقوم بمشاهدته يومياً، يستفز المشاعر لدى المجتمعات بمختلف أطيافها، لذا، نجد الاهتمام لدى الناس بات عاليا لمعرفة الأخبار التي تخرج من أرض غزة، وطبيعة الاختلاف الذي طرأ على المجتمع هناك، ومعرفة بشاعة الجرائم التي تحدث، خاصة وأن الآلاف من الصور والفيديوهات يتم بثها من قلب المجتمع الغزي، وتنقل الصورة دون تشويه أو تمويه."هناك جيل جديد لم يشهد مثل تلك الأحداث التي نراها الآن في غزة، وهو الجيل الذي اعتاد على مصادر الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، وهو ما يراه خزاعي سبباً في أن يعتمد عدد كبير من المتابعين للأخبار على ما يرد من مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وتغطيات صورة وصوتا، تزيد من مدى التفاعل مع القضية، وهو ما نراه الآن.وعبر العديد من المقابلات التي يتم بثها للغزيين المقيمين في خارج القطاع ويتوزعون في عدة دول في العام، فإنهم يتحدثون عن الألم الذي ينتابهم عند متابعة أخبار القطاع، وهذه يزيدهم إصراراً على أن يكونوا على تواصل مع عائلاتهم هناك من خلال حساباتهم والاطمئنان عليهم كلما سمحت الفرصة."أهلي حكوا معي تلفون يخبروني عن استشهاد أقارب وأصدقاء لي حتى لا أسمعها وأشاهدها من خلال الفيسبوك أو مواقع التواصل"، تتحدث إحدى الفتيات الغزيات المقيمة بالخارج والدموع تنهمر من عينيها عبر إحدى جلسات البودكاست، حيث تبين من خلال حديثها مدى أهمية التواصل مع عائلتها من خلال السوشال ميديا، وفي الوقت ذاته، السرعة التي يمكن أن تصل فيها الأخبار لهم خارج القطاع بالطريقة ذاتها.وفي حديث آخر، يقول الشاب الغزي المقيم في تركيا "يزن" إنه وخلال قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، تفاجأ باتصال من شقيقه الأصغر يقول له إنه ما يزال في المستشفى ولا يستطيع الحركة بسبب ما يشاهده من واقع مؤلم للشهداء والحرجى، ليشعر يزن بالصدمة عندما سمع شقيقه الأصغر يطلب منه القدوم الآن لإخراجه من الموقع، على الرغم من علمه المسبق أنه في تركيا.وهنا، يبين الكثيرون مدى أهمية مواقع التواصل في نقل وتلقي الخبر، وسهولة وصوله إلى الخارج، وأن المقيمين في خارج غزة وجدوا ملاذهم لمعرفة أخبار عائلاتهم من خلال تلك المنصات، التي بدأ الملايين "ينبشون" في تفاصيلها وأخبارها للوصول إلى ما بعد الخبر.في حين كان الباحث والخبير الإعلامي الدكتور تيسير أبو عرجة، قد تحدث لـ"الغد" بأن تتابع الأحداث والأخبار القادمة من أرض غزة، يدفع بالملايين إلى أن يكونوا على اطلاع مباشر ومتابعة دقيقة للأحداث، وذلك يمكن أن يظهر من خلال ما يتم بثه من صور ومقاطع فيديو من خلال المواطنين من هناك تنقل الصورة للمتابع بسرعة كبيرة ودقيقة.غزة في حالة حرب وأحداث متسارعة وكثيرة، لذلك قد لا تكون القنوات الإخبارية كافية لنقل كل تلك التفاصيل، ولذلك يؤكد أبو عرجة أن مواقع التواصل الاجتماعي، ووجود مساحة لأهل غزة لبث معاناتهم هناك، أسهما في لجوء العالم أجمع لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة الحقيقة كما هي، والتعرف على سير المعركة في غزة، وما يحدث من تجاوزات لجيش الاحتلال هناك.وكان أبو عرجة قد تحدث أن أي مكان في العالم يمكن أن تحدث فيه حروب، قد يتطلب الاعتماد على أشخاص آخرين "غير الصحفيين" لديهم القدرة على نقل الخبر والصورة والحدث بكل تفاصيله، وهو ما حدث ويحدث في غزة، التي تتميز بطبيعتها التكوينية المختلفة، والكثافة السكانية فيها، ما يدفع سكانها من مواطنين ونشطاء "سوشال ميديا"، لأن يتدافعوا في نقل الأحداث للعالم الخارجي بهدف إظهار الحقيقة بالصوت والصورة والكلمة، كنوع من الدعم الإعلامي المجتمعي للقضية، حيث أظهر الكثير منهم قدرات كبيرة في النقل والخطابة والدقة في النقل.