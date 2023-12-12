"السينما فعل مقاوم".. دورة فلسطين في "كرامة" تستمر بعروضها

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بتعليق الدورة 14 (دورة فلسطين) من "كرامة لأفلام حقوق الإنسان"، فعالياتها ليوم أول من أمس، وذلك التزامًا بالدعوة للإضراب الشامل على مستوى العالم، لدعم الأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة ممنهجة، فإن الدورة الاستثنائية تؤكد رسالتها، وتعزز انحيازها إلى عنوان المهرجان في كل الأعوام: "أفلام حقوق الإنسان".ومما جاء في بيان تعليق فعاليات يوم الإضراب العالمي: "إن السينما فعل مقاوم.. والمجد والإجلال للأرواح التي أبيدت في قطاع غزة والضفة الغربية.. المجد للشعب الفلسطيني والشعوب المقهورة والمستضعفة في جنوب الأرض كافة".وعرض فيلم "بنك الأهداف"، للمخرج الفلسطيني الشهيد رشدي السراج، الذي استشهد على يدِ جيش الاحتلال الصهيوني في 22 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أثناء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.وعرض فيلم السراج، عند الساعة الثامنة من مساء أمس على المسرح الدائري (مسرح محمود أبو غريب)، في المركز الثقافي الملكي. حيث سبق الفيلم حفل ختام الدورة الاستثنائية عند الساعة السابعة والنصف من مساء أمس.كما أعيد بثه، عند الساعة الرابعة والنصف من مساء أمس على المسرح الدائري، عرض فيلم "باراليستاين" (PARALESTINE) التسجيلي الطويل (2023، 66 دقيقة) من إخراج ياسر إبراهيم أبو وزنة.ويعرض فيلم "تحت سماء دمشق" الوثائقيّ الطويل (2023، 88 دقيقة)، للمرة الأولى في عمان من إخراج طلال ديركي وهبة خالد وعلي وجيه.وعلى مختلف الأصعدة، حملت هذه الدورة الاستثنائية خصوصيتها، وطرحت خياراتها، وجلبت للعرض أكثر الأفلام تقاطعا مع مفردات قضية الشعب الفلسطيني.وما بين فيلم الافتتاح "يلا غزة" (2023، 101 دقيقة) من إخراج الفرنسي رولاند نوريير، وفيلم الختام "بنك الأهداف" (2021، 25 دقيقة) للمخرج الشهيد رشدي السراج وكتابة شروق العيلة، وكلاهما دارا في فلك الموضوع الفلسطيني وتفاصيله وحيثياته، عرضت الدورة الرابعة عشرة زهاء 30 فيلما عن فلسطين، أو من فلسطين، بعضها من أرشيف "كرامة" الزاخر بالأفلام الفلسطينية، أو الخاصة بقضية فلسطين وأهلها.مهرجان "كرامة" هو أول مهرجان دولي لأفلام حقوق الإنسان يؤسس في الأردن. ومنذ انطلاق الدورة الأولى من "كرامة" لأفلام حقوق الإنسان" في العام 2010، وهو قريب من قلب الحدث، وقريب من نبض الإبداع الفكري والأخلاقي والفني داخل العالم العربي وخارجه.