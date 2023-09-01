الشخانبة يلاحق شغفه وينشئ مزرعة سمكية في الهيدان بمادبا

أحمد الشوابكة

في منطقة الهيدان السياحية في لواء ذيبان بمحافظة مادبا، سعى الشاب كاسب الشخانبة لإنشاء مزرعة خاصة في تربية الأسماك منذ ما يزيد على خمسة أعوام، حيث إن هذه المزرعة تضم ثلاثة أحواض مائية، يبلغ كل حوض نحو دونماً ونيف على النظام المفتوح، وذلك لتحقيق طموحه وآماله في إقامة هذا المشروع الذي لاقى اهتماما ورعاية من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في افتتاحه.

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واجتهد الشخانبة الحاصل على درجة البكالوريوس في النظم المعلوماتية من إحدى الجامعات الخاصة الذي ظل طموحه حبيساً داخل مخيلته، في تحقيق ما يرنو إليه في إنشاء هذه المزرعة الأولى من نوعها في محافظة مادبا على ارضٍ يمتلكها والده الذي يعمل في مجال الهندسة الزراعية وله خبرة طويلة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الأسماك.



ذلك ما دفع الشاب الشخانبة الاستفادة من خبرة والده في هذا الشأن، واستمرارية المشروع الذي بات عنواناً مهماً لإنتاج الأسماك بطريقة غير مسبوقة أحاطها النجاح، حتى أضحى هو أنمودجاً للشباب الواعي والمدرك تماماً بأهمية الاعتماد على الذات، ما دفع أغلب أبناء مادبا وقراها الإشادة بالفكرة وتطبيقها على أرض الواقع.



والشاب كاسب الشخانبة من هواة صيد الأسماك، ويتميز بخبرة واسعة في مجال استزراع الأسماك، ما ساهم ذلك في ديمومة مشروعه، وفق ما قاله لـ"الغد"، أنه فكر كثيراً في مجال يعمل به، ووجد أن خريجي الجامعات لا حصر لهم، والوظائف الحكومية غير متوفرة والعمل في القطاع الخاص لا يحبذه، فقرر أن يكون صاحب مشروع يوفر فرص عمل لغيره، ففكر أن يخوض مجال ومهنة يتميز بها وتكون فريدة من نوعها، ولحسن حظه استعان بوالده الذي يعمل مهندساً زراعيا وله خبرة طويلة في مجال الزراعة وتربية الأسماك، وفكرا معاً إنشاء مزرعة سمكية.



ويضيف بأنه قام باستثمار قطعة أرض يمتلكها وتصلها الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء، فاقترح على والده بأن يقوم بإنشاء مشروع تربية أسماك لمعرفته أن أهالي مادبا عادةً يذهبون إلى المحلات والمولات لشراء الأسماك الطازجة والمجمدة والمبردة من هناك، حيث قام بعمل دراسة جدوى وتحضير الأرض لتنفيذ المشروع، مبينا أنه كان قلقا في البداية كون الفكرة جديدة ولم تكن لديه خبرة في تربية الأسماك، فاختار أنواعا من الأسماك وبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية تربيتها.



واستقدم الشخانبة كافة أنواع الأسماك المجدية اقتصادياً، تكبر بسرعة، ولحمها لذيذ، وإصبعيات (فراخ السمك) وهو عدد صغير ممكن لا يتجاوز أصابع اليد من خارج المملكة وتحديداً من تايوان، وأما أعلاف الأسماك فيتم استيرادها من السعودية.



يشرح الشخانبة، عملت عليه تجارب على مياه المنطقة، ونجحت والحمد لله، إذ أعطت أوزانا كبيرة جدا قياسية مقارنة بالمناطق الثانية، غير أن التيار الكهربائي من أكثر المعضلات التي تواجه هذا المشروع، حيث إن المزرعة تنتج مئات الكيلوات من الأسماك، ما استدعى ذلك الأمر فتح محل لبيع الأسماك في البداية، ليتحول بعد ذلك إلى محل ومطعم لبيع وشوي وقلي الأسماك حسب الطلب، ما ساعد ذلك إلى اقتطاع ثمن الأعلاف وأجور العمال والكهرباء وغيرها لتغطية التكلفة والنفقات.



ويستخدم صاحب مشروع مزارع الأسماك والمطعم إنتاجه من المزرعة لتزويد مطعمه بالأسماك الطازجة، كما يمكن للعملاء في المطعم اختيار الأسماك الحية التي يرغبون في استخراجها من المزرعة وطهيها وتناولها، وفق ما ذكر.



ولم تقتصر مزرعته على تربية الأسماك بمختلف أنواعها، بل عمد إلى تربية الزغاليل وطير الفري والبط والوز، وخصوصاً بعد أن أنشأ مطعماً للأسماك في مدينة مادبا لشوي وقلي وحشي الأسماك والطيور بأسعار مناسبة، غير أن طموحه المستقبلي إنشاء مطعم واستراحة في منطقة الهيدان لخدمة المجتمع المحلي والقطاع السياحي، ويفكر بأن يكون المطعم مميزا بجلسة عربية في بيوت الشعر، حتى يشعر السائح باندماجه في التراث الأردني الأصيل.



واختتم الشخانبة حديثه بالنصيحة للشباب أن يبدأوا بتطوير معرفتهم، وأن يسعوا وراء طموحهم، من خلال تعلم مهنة يستفيدون منها مستقبلاً، مشيراً إلى أنه يرغب في حالة إنشاء المطعم في منطقة الهيدان بتشغيل عدد من شباب المنطقة بمشروعه مستقبلاً، انطلاقاً من شعوره المتزايد بمسؤوليته المجتمعية.