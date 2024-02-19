الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشعبانية".. وليمة كبار العائلة تعزز صلة الرحم وتسر القلوب

الشعبانية
الشعبانية
 مع بدء غرة شهر شعبان، تستذكر الستينية جميلة عليان ليالي هذا الشهر المبارك المليئة بالعبادات والولائم وصلة الأرحام، وإلى جانب مكانته الدينية، فقد كان فرصة لالتقاء أرحام العائلة وقضاء أوقات سعيدة معا.اضافة اعلان
سنوات طويلة مضت على ولائم شعبان التي اعتادت عليان على حضورها برفقة أخواتها وبنات أعمامها وعماتها، واليوم أصبحت ذكريات تقصها على أحفادها وبناتها، والحنين يشدها بقوة إلى تلك الأيام واللمات.
"يا حيالله بشعبان وخيره ولمة الولايا في بيت العيلة"، تتباهى سجود محمد، بأنها ما تزال إلى اليوم تتلقى دعوة "الشعبانية"، وليمة شعبان من والدها الذي يحرص في كل عام على جمع بناته وزوجات الأبناء والأحفاد، ليمضوا يوما كاملا في بيت الأهل.
وأكثر ما يميز هذه الوليمة بحسب سجود، هو الفرحة الحقيقية التي تراها على وجه والدها عند رؤية بنات العائلة حوله، مؤكدا في كل مرة أنهن نور البيت وحلقة وصله إلى الجنة وأبرك أيام السنة عند رؤيتهن سعيدات.
وبتباه كبير أيضا، تفخر ليلى أمام عائلة زوجها، من خلال دعوة خالها السنوية على وليمة شعبان رغم تقدمه في العمر وكبر العائلات، إلا أنه ما يزال يحرص على جمع أخواته وبناتهن في الشبعانية استمرارا لنهج والده الذي لم يمر شهر شعبان من دون أن يجمع نساء العائلة.
في حين، تفتقر كثير من الأسر إلى اللمات العائلية والولائم التي حرص الآباء والأجداد عليها في شهر شعبان وسط انشغال الكثيرين في ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة وإمتداد العائلات وكثرتها.
وفي كل شعبان، تستمع حنان سليم إلى قصص زميلاتها في العمل والفرحة تملأ وجوههن عند تلقيهن دعوة شعبان من آبائهن وأخوالهن، مستهجنة بالوقت ذاته، سبب غياب هذه العادة الاجتماعية في عائلتها.
وتلفت سليم إلى أن وجود مثل هذه الولائم السنوية هي فرصة لالتقاء جميع بنات العائلة، ولا سيما أن كل واحدة تزوجت وأصبحت مشغولة بحياتها وعائلتها وتعتبر هذا اليوم بمثابة استذكار لأيام العائلة والطفولة.
العلاقات الاجتماعية مهمة للفرد والأسرة والمجتمع، وقوة هذه العلاقات دليل على صحة المجتمع ومنعته بحسب الاستشاري الأسري مفيد سرحان، لافتا إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين في كل الظروف، ومهما كان وضعة الاقتصادي أو درجته العلمية. فالحاجات الإنسانية كثيرة ومتعددة وهي ليست مادية فقط.
وصلة الرحم واحدة من أشكال العلاقات الاجتماعية، التي حث الإسلام عليها وهي واجبة شرعا، وهي أيضا ضرورية لزيادة اللحمة والتكاتف والتماسك بين الأقارب، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله".
وتسهم صلة الرحم بحسب سرحان، في زيادة قوة المجتمع ومنعته، وإشاعة روح المحبة والألفة بين الأقارب، وهي صورة من صور التكافل والتعاون المادي والمعنوي بين الأرحام ودليل على حسن التعامل مع الآخرين.
ويلفت سرحان، إلى حرص الكثير من العائلات في شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان المبارك على إقامة ولائم شعبان التي يجتمع فيها عدد كبير من أفراد الأسرة الكبيرة "الممتدة"، حيث تسعى بعض العائلات على حفظ هذا التقليد السنوي الذي توارثته عن الآباء والأجداد.
من جهة أخرى، يشير سرحان إلى أن الالتزام بهذا التقليد ليس كما كان في السابق، ولعل ذلك يعود إلى ضعف العلاقات الاجتماعية عند الكثيرين والظروف الاقتصادية وتباعد أماكن السكن، مما يصعب الوصول ويرفع من تكلفته.
ومثل هذا السلوك الإيجابي يعزز أواصر صلة الرحم بحسب سرحان، خصوصا مع الإناث وهو صورة من صور التكافل الاجتماعي ويعمق المحبة والألفة بين أفراد العائلة الكبيرة.
ويقول: "هذه الولائم تترك أثرا إيجابيا في نفوس الجميع، وخصوصا نساء العائلة اللواتي ينتظرن مثل هذه المناسبات التي تجمعهن مع بعضهن البعض"، خصوصا أن كثيرا من العلاقات بين بنات الأعمام والأخوال تضعف بعد الزواج.
ويفرح لهذه اللقاءات أيضا الصغار من أفراد العائلة، حيث يتعارفون أكثر ويلعبون معا وهي بالنسبة لهم فرصة للالتقاء بأفراد العائلة الكبيرة في وقت واحد وهم يحبون "الجمعات" الكبيرة وأجواؤها.
وتعزز هذه الولائم للصغار بحسب سرحان، عادات التواصل مع الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهي تربية بالقدوة والممارسة، وينقلون هذه العادات إليهم في المستقبل.
ومن فوائد لقاء العائلة في شهر شعبان، انه يهيئ النفوس لاستقبال شهر رمضان المبارك ويشعرها بقرب قدوم ضيف عزير يجب الاستعداد لاستقباله، كما يساهم في تقوية العلاقات وتجاوز الخلافات الأسرية، ويشعر الجميع أنهم مقدمون على موسم من مواسم الخيرات.
ومع كل ذلك، فإن هذا النوع من الولائم وبسبب تفاوت الإمكانيات المادية قد لا يكون بمقدور الجميع إقامتها، لأنه يتطلب نفقات إضافية. وحرصا على التقاء أفراد العائلة وتحقيق ما في ذلك من إيجابيات كثيرة، فإنه يمكن أن يتعاون الإخوة جميعا في تنظيم وليمة واحدة أو لقاء واحد بحسب إمكانياتهم. وفق سرحان.
ويتابع، يمكن لمن لا يستطيع أن يقيم وليمة أن يكتفي بـ"لمة" الأسرة الكبيرة واجتماعها معا وتقديم الضيافة حسب الإمكانيات، لأن الهدف الأساس هو إشعار الآخرين بالمحبة والمسؤولية تجاههم، وأن حسن العلاقة معهم هي من رضا الله تعالى.
ويؤكد أن العلاقات الأسرية والاجتماعية لا يجب أن تكون سببا في زيادة الإنفاق وتحميل الأسرة أكثر مما تطيق، أو اضطرارها إلى الاستدانة، مما يؤثر على استقرار الأسرة وحاجاتها الأساسية، لأن ذلك سيجعل منها عبئا ثقيلا، خصوصا على ذوي الدخل المحدود. ويضيف، شهرا شعبان ورمضان فرصة لمزيد من التواصل الاجتماعي، فإنه من الضروري إدامة التواصل خلال العام سواء باللقاء المباشر والاجتماع أو بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا تعذر اللقاء خلال فترات قصيرة، نظرا لأهمية العلاقات الاجتماعية وأثرها على الجميع.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

في يومها العالمي.. العدالة الاجتماعية حبر على ورق ومبدأ غائب عن غزة

منذ 22 دقيقة
Untitled-1

الفيلم الإيراني "لا وجود للدببة".. معاناة بسطاء ضاقت بهم الحياة

منذ 25 دقيقة
روائح يمكنها أن تساعد في التغلب على الاكتئاب

روائح يمكنها أن تساعد في التغلب على الاكتئاب

منذ 27 دقيقة
تعبيرية

10 عادات مدتها 5 دقائق ستقودك إلى حياة سعيدة

منذ 28 دقيقة
Untitled-1

مرض أديسون.. أعراض وعلاج

منذ 58 دقيقة
1708259309758944400

ابتسامات تشرق وسط الدمار: فعاليات ترفيهية تضمد جراح أطفال غزة

18 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

الحرب إذ تتجدد قريبا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بين آب وأيلول.. لم لا؟

جهاد المنسي |اليوم

حلول سياسية وبلطجة إسرائيلية

نضال منصور |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم

طوق النجاة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ2 ساعة
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! منذ24 ساعة

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 