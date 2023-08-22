الشغف بالحرف اليدوية.. حين يرسم أجمل صور تمكين المرأة

رشا كناكرية

أحبت الفن منذ نعومة أظفارها، وأبدعت بالحرف اليدوية لتكون القطع التي تقدمها مغلفة بالجمال والاتقان. هي كفى المومني، التي آمنت بنفسها وطورت من موهبتها لتتمكن من اتقان أكثر من 20 حرفة يدوية حتى الآن.

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لم تحتفظ المومني بتلك الموهبة لنفسها، بل سعت بحب ورغبة لتمكين سيدات عجلون وتقديم يد العون لهن بخطوات ثابته وواثقة، وذلك عبر مشاريع خاصة بهن تدر الدخل على عائلاتهن.



حب كبير للفن والإبداع رافق المومني منذ طفولتها، ليبدأ شغفها بالحرف اليدوية وهي على مقاعد الدراسة، مستذكرة نفسها وهي تنتظر حصة الفن بفارغ الصبر لتتعلم من خلالها مختلف الحرف وهذا ساعدها لتشارك في معارض المدرسة، لتكون بذلك "معلمة الفن" الملهمة التي لفتت انتباهها لهذه المعارض وأصبح لديها الحب والشغف لصنع الحرف.



وفي حديثها لـ "الغد" تبين المومني، أنها تعلمت في مرحلة الدراسة هذه الحرف وعملت على تحسينها وتطويرها فلم تبق واقفة في مكانها، إنما تعلمت من كل مكان وتلقت دورات تدريبية ساعدتها على الاتقان والاحترافية، وذلك مكنها من إقامة أكثر من 20 معرضا خاصا بها، وأبرز الخطوات كانت معرضها العام 1999، والذي قادها لطموحات أكبر.



وتشير المومني، إلى أن مواهبها نمت من خلال حصولها على دورات تعليمية لمختلف الحرف وكذلك حرصت على التعلم ممن حولها فكلما وجدت أحدا يتقن حرفة تعلمتها منه. وتقول: "لم يكن الطريق سهلا"، فقد تعثرت لكنها عملت بإصرار على نفسها، فهي تؤمن بأن الإنسان يخفق في بعض المراحل ولكن الأهم الاستمرارية". "اشتغلت على حالي ولو ما عملت هيك ما وصلت لهون اليوم".



"فنانة حرفية ومدربة حرف يدوية"، بهذا تعرف المومني اليوم التي بدأت الطريق بعملها وفنها قبل أن تترك وظيفتها في مجال الطفولة، كمشرفة أطفال لتقرر أن تتفرغ تماما للحرف اليدوية، وتقدم دورات تدريبية في مختلف المراكز الشبابية في محافظة عجلون، كما تعاونت مع جهات مختلفة وقدمت ورشات تدريبية للشباب.



واليوم تتقن المومني 20 حرفة يدوية، من الرسم على الزجاج والمرايا وعلى الخشب وتنسيق الزهور والرسم على الفخار وإعادة تدوير الإكسسورات والصنارة والخيزران والمطرزات وغيرها، من الحرف ليكون تنسيق الزهور والرسم على الزجاج والمرايا الأقرب لقلبها.



ولم تكتف المومني بالتدريب، بل سعت واجتهدت لتضع بصمتها في المجتمع من خلال جمعية رسالة السلام الخيرية التي أسستها سنة 2013 وتقديم دورات مختلفة في مراكز شبابية مختلفة في المنطقة.



وفي السنة ذاتها، أقامت معرضا في مدينة الثقافة وقد عملت مدة 6 أشهر، لتجهيزه بين شراء مواد وإنتاج القطع وأعجب الزائرين بهذا المعرض وأعمالها الحرفية الفنية، من ثم جاءت فكرة إنشاء جمعية ليكون عملها تحت مظلة التنمية.



نجاح جمعيتها، جعلها تقدم على افتتاح منتدى قصر النخيل الثقافي سنة 2016 وهو "جمعية ثقافية" تقدم بها محاضرات في جميع الجوانب الحياتية من التوعوية للبيئة والثقافة الى جانب دورات الحرف اليدوية.



وتسعى المومني من خلال جمعية رسالة السلام والمنتدى الثقافي، إلى تمكين المرأة وتثقيفها صحيا وتوعيتها بجميع المجالات وتمكينها اقتصاديا بإعطاء الدورات وإشراكها في المعارض والبدء بمشاريع خاصة لها. حيث الكثير من المتدربات افتتحن مشاريعهن الخاصة بهن.



وتلفت المومني، إلى أن الدورات تقدمها لفئات عمرية مختلفة تبدأ من عمر 15 - 40 عاما، مشيرة، إلى أن هناك اقبالا كبيرا من السيدات والصغار بشكل خاص، إذ لديهن الحب والشغف لتعلم الحرفة والبدء بمشاريعهن الخاصة وخلال سنوات عملها، استطاعت المومني تمكين الكثير من السيدات وتجاوز عددهن 500 سيدة.



وتؤكد المومني، أن هناك اقبالا كبيرا من سيدات عجلون على التدريب، فهذه المنطقة تقام بها الكثير من المعارض، وفي شهر رمضان كانت هناك معارض في معسكرات الحسين وفي قلعة الربض، لافتة إلى أن "عجلون مكان تجتمع فيه المعارض والحرف وملتقى للكثيرين ومليء بالحرف والمواهب"، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تشجع على إقامة المعارض ووزارة الثقافة كذلك، فهما من أهم الداعمين.



الأهمية السياحية لمنطقة عجلون، تشجع على إقامة المعارض سواء في قلعة الربض أو القرية الحضرية، لتكون بذلك "سياحة آثار ومعارض بالوقت ذاته".

وتذكر المومني، أنها استطاعت من خلال جمعية رسالة السلام الخيرية، أن تحصل على مشاريع لمنطقة عجلون الأول، "تمكين الأسر الفقيرة في عجلون" بدعم من الديوان الملكي العامر بإقامة مشاريع خاصة تساعد هذه الأسر، سواء خياطة أو محل ألبان أو سوبر ماركت، مشيرة إلى أن 22 أسرة استفادت من هذا المشروع.



والثاني، مشروع مركز فحص سيارات بالكمبيوتر وتم الحصول عليه من وزارة التنمية الاجتماعية العام 2016، في مثلث عبين، معبرة عن سعادتها بمساهمتها في مساعدة أفراد المجتمع المحلي في منطقة عجلون وترك أثر إيجابي.



ومن أكثر المحطات القريبة على قلب المومني، سعادتها الكبيرة عندما كرمتها جلالة الملكة رانيا العبد الله، بلحظات مليئة بالفرح والحب والفخر، لتشعر بأهمية ما صنعت يداها ولتكون مسؤوليتها أكبر بخدمة مجتمعها.



وتؤكد المومني، أن عائلتها كانت الداعم الأول لها وهذا ما دفعها لتستمر، لافتة إلى أنها حاليا تعمل على استكمال إجراءات فتح مشروع مطبخ انتاجي في الجمعية ومشروع تهديب الشماغ.



وتختم المومني حديثها: "إن حلمها الأكبر أن تشارك في معارض خارج الأردن وتقول "سيأتي يوم وأحقق ما أطمح إليه"، وبهذه العزيمة تسعى بخطوات ثابتة نحو حلم تراه يتحقق".









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