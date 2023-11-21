الشمايلة: الصناعات الثقافية تولد فرص العمل وتعزز الابتكار والإبداع

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قالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة: "إن ثلاثية الصناعات الثقافية، والمسارات الثقافية السياحية، والتراث الشفوي، تمثل أبعادا متشابكة من الثقافة والتراث المرتبطة بعمق التنمية البشرية والاقتصادية وتشكل جزءا أساسيا من التنمية المستدامة والحفاظ على الهويات الثقافية، الأمر الذي يستلزم تعزيز الوعي بأهميتها وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها في دعم التنمية والثقافة، وتكريس الجهود لتطويرها من خلال التمويل والترويج وتفعيل المشاركة المجتمعية".وبينت الشمايلة، أن الثقافة هي المرآة التي تعكس هويتنا وتميزنا عن الآخرين، وهي جوهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية وليست مجرد مجموعة من العادات والتقاليد والفنون، بل هي مصدر للإلهام والابتكار يتجلى من خلال الفنون التشكيلية والأدب والموسيقا والمسرح والعمارة والحرف اليدوية وغيرها، والتي تميز كل مجتمع وتجعله فريدا، وتسهم في تطوير الهوية الوطنية والتفرد الثقافي.وأشارت الشمايلة، إلى أن الصناعات الثقافية تمثل الجسر بين الإبداع والاقتصاد باعتبارها مصدرا للإيرادات ومولدة لفرص العمل ومعززة للابتكار والإبداع، إضافة إلى دورها في تعزيز وإثراء الهويات الثقافية من خلال الفنون والأعمال الإبداعية التي تمكن المجتمعات من التعبير عن تراثها وقيمها بطرق مبتكرة، علاوة على أهميتها في تجذير التفاهم بين مختلف الثقافات والشعوب من خلال تبادل الأعمال الثقافية والفنون ما يقوي من العلاقات الدولية ويسهم بتخفيف التوترات الثقافية.وتشكل المسارات الثقافية السياحية بحسب الشمايلة، ذاكرة المكان وروحه وتؤدي دورا مهما في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الفهم المتبادل والتفاعل بين الثقافات المختلفة، بما تقدمه من فرص مميزة للسياح لفهم الثقافة والتاريخ المحليين واستكشاف التراث الثقافي لمناطق معينة والتفاعل معه، هذا إضافة إلى دورها في الجذب السياحي وزيادة الإقبال على زيارة الوجهات السياحية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للسكان، ويدفع باتجاه تطوير المناطق السياحية بشكل مستدام بما يحقق التوازن بين الاستفادة السياحية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.أما بالنسبة للتراث الشفوي، فتسترسل الشمايلة في الحديث عن دوره المهم في الإبقاء على التراث الثقافي والحفاظ على الهويات الثقافية بما يحمله في طياته من قيم وتقاليد مهمة في الأخلاقيات والمعرفة العميقة المتوارثة من جيل إلى آخر، لافتة إلى الدور الذي يضطلع به هذا النوع من التراث في تعزيز الوعي والتربية والتعليم في المجتمعات والحفاظ على اللغة واللهجات المحلية، مما يمنع تلاشيها ويعزز التنوع اللغوي. وعن تجربة مركز الحسن الثقافي بالكرك في تعزيز الإرث الوطني، أشارت الشمايلة إلى السعي الدؤوب لإنجاز برامج فريدة تسكن في ذاكرة الوطن، فكان برنامج المسارات الثقافية السياحية في لواء الأغوار الجنوبية الذي دون عبر مساراته مقولة "نعتز بالأرض التي هي فخرنا وإرثنا وحقيقتنا الدائمة"، مبينة أن المديرية أطلقت مشروعا لتوثيق الصناعات الثقافية في الكرك للتعرف إلى قصص الإبداع والإنتاج في المنطقة ولرعاية الإبداع والمبدعين لتمكينهم من المحافظة على تنوعهم الثقافي وتحسين أدائهم الاقتصادي ورفع مستوى دخلهم والمحافظة على الموروث الثقافي وتنميته.ومن المشاريع التي تم توثيقها، مشروع "صافي كرافتس" كإحدى قصص الإبداع التي تشكلت بأيدي مجموعة من سيدات المنطقة، تم تدريبهن على الصباغة بالمواد الطبيعية من التراب والنباتات وخاصة نبتة النيلة التي تم استيراد بذورها من الهند بعد أن وجد مستخلصها من "البودرة" على الفخاريات الأثرية الموجودة في المنطقة، حيث تم تدريب السيدات على زراعتها واستخراج بودرتها المستخدمة في عملية الصباغة على أيدي خبراء عُمانيين وفرنسيين، وفي الأغوار تزرع اليوم هذه النبتة وتحصدها السيدات لينتجن خطا إنتاجيا يروي قصص نجاح سيدات رسمن أثرا لأنفسهن لا يمحى.أما المشروع الثاني الذي تم توثيقه، بحسب الشمايلة، فهو «صافي كيتشن» القائم على صناعة الطعام من مكونات التراث الشعبي بمنطقة الأغوار الجنوبية، لارتباطها بحرفة الزراعة المهنة الرئيسة لأبناء المنطقة التي تركت بصمة واضحة في نفوسهم كمهنة متوارثة يشترك جميع أفراد الأسرة بالعمل بها، ولمواجهة التحديات المعيشية جاءت فكرة إقامة مطبخ إنتاجي من قبل مجموعة من الأشخاص للربط بين الزراعة والسياحية والثقافة.وأوضحت الشمايلة، أن فكرة إقامة المطبخ الإنتاجي نبعت من المواطن عبدالجواد العشيبات مشرف المطبخ الذي تعمل به 20 سيدة ويقدم خدمات الطعام المكون من منتجات الأرض الزراعية للسياح، وأسهم بترويج وتسويق المنطقة سياحياً وإبزار عناصرها الثقافية وخاصة ثقافة الطعام الطازج، حيث يعمل العشيبات أيضاً على تطوير ثقافات العاملات من خلال تعليمهن اللغة الإنجليزية لإتقان التعامل والتخاطب مع السياح.