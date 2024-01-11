الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصبار يحمي اللثة من الالتهابات

1704963892267086500
الصبار يحمي اللثة من الالتهابات
عمان- الغد - يستخدم نبات الصبار على نطاق واسع في مجال الطب وإنتاج مستحضرات التجميل من عصيره، مثل الكريمات والمراهم والأقنعة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ويشير الدكتور سيرغي أغابكين إلى أن الصبار نبات معمر عصاري، له أوراق متفرعة ودائمة الخضرة. ومع أن نبات الصبار موجود داخل الكثير من البيوت، إلا أن الكثيرين لا يعرفون خصائصه المفيدة.
وبالإضافة إلى استخدام عصير الصبار في إنتاج مستحضرات التجميل المختلفة، يمكن استخدامه كغسول للفم لعلاج التهابات اللثة.
ووفقا للطبيب، لنبات الصبار عدد كبير من الخصائص العلاجية. فمثلا في العصور القديمة، كان عصير الصبار المكثف مادة خام دوائية قيمة، استخدمت على نطاق واسع ضد مجموعة متنوعة من الأمراض، حيث كان يخلط بنسب متساوية مع الماء، ويضاف للخليط بضع قطرات من النعناع لتحسين مذاقه، ويستخدم الخليط في علاج التهاب اللثة. أما الآن فيوصي الباحثون بإضافة ملعقة صغيرة من منقوع الكعبر الكحولي الذي له تأثير إضافي مضاد للجراثيم واستخدامه كغسول للفم لعلاج التهابات اللثة وأمراض الأسنان الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يحفز عصير الصبار تجدد الأنسجة، ويسرع عملية الشفاء والتئام الجروح. وللكعبر تأثير مضاد للجراثيم، وللنعناع تأثير منعش. وهذا المزيج يساعد على شفاء اللثة "المرتخية" بسرعة كبيرة، خاصة عندما تنزف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704966970537181800

"رهاب المجهول" دوامة تثقل حياة الفرد وتضعه داخل دائرة القلق

منذ 26 دقيقة
1704987426917803600

اختبار جديد قادر على اكتشاف 18 نوعا من السرطان بالمراحل المبكرة

منذ 27 دقيقة
1704968927087241200

طبيب يشير إلى فحوصات تكشف "مرضا خفيا"

منذ 27 دقيقة
1704963857387081500

علاج واعد.. الأنسولين "الذكي" بديل الحقن اليومية

منذ 29 دقيقة
1704964785927111400

ندرة الثلوج هذا الشتاء.. ضربة جديدة للمناخ ولإمدادات المياه

منذ 30 دقيقة
Untitled-1

العبث بذكريات الغزيين.. الاحتلال يطارد "المقتنيات" تكريسا لسقوطه الأخلاقي

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

استعادة مركزية فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الانتخابات.. الأفضل في موعدها الدستوري

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الموازنة.. حوار نيابي مسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

"أنا أولا".. شعار الجميع

سميح المعايطة |اليوم

الأمل بوقف إطلاق النار

مالك العثامنة |اليوم

التمويل الأخضر في الأردن ما أنجز وما لم ينجز

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات | منذ24 ساعة
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 