الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحة العالمية": وقف تمويل "الأونروا" ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة

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الأونروا
الدوحة- حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أول من أمس، من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، سيكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.اضافة اعلان
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس "القرارات التي اتخذتها دول عدة بوقف التمويل للأونروا؛ أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة".
وأضاف "لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها مليونان و200 ألف شخص في غزة بشكل عاجل. ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات".
من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن الأونروا تمثل "العمود الفقري" للمساعدات في غزة.
وقال غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين "التقيت، أمس، مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نفعلها للتعامل معها.. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها".
وأكدت وكالات أممية في بيان مشترك، أن تعليق تمويل الأونروا "أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة".-(الجزيرة نت)
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