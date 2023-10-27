الصحة النفسية لليافعين والأطفال.. السلوكيات مرآة للمشاعر

ديمة محبوبة

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عمان- الصحة النفسية جزء مهم لا يتجزأ من الصحة العامة؛ حيث تشمل السلامة العاطفية، والنفسية، والاجتماعية وكيفية التواصل مع الآخرين.والاهتمام بالصحة النفسية للأطفال، أمر أساسي ينبغي أن يلتفت له الأهالي وإدارات المدارس، عبر مراقبة أي اختلافات تطرأ عليهم، وتؤثر على نموهم الصحيح وتطورهم بشكل عام، وحتى في علاقاتهم مع الآخرين في البيت والمدرسة.التربوية والمرشدة النفسية رائدة الكيلاني، تبين أن مرحلة البلوغ لدى الأطفال واليافعين، تشهد تغيرات وتقلبات مزاجية قد لا يفهمونها، لكن يشعرون بها. هذه التغيرات والتقلبات تؤثر على طريقة التفكير والشعور وتجعلهم أكثر حساسية لما يدور حولهم، ويمكن أن يتفاقم الأمر إن لم يتم الالتفات للمشكلة.وترى الكيلاني، أن الصحة النفسية مهمة في كل مرحلة من مراحل الحياة، من الطفولة والمراهقة وحتى البلوغ والشيخوخة. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية، مثل: التجارب الشخصية، والضغوطات الحياتية، والعوامل الوراثية.وشددت الكيلاني على أهمية رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية حول العالم، وتكريس الجهود لدعمها، وعدم أخذ أي مشاعر أو تصرفات على أنها مسلمات أو يمكن تجاوزها من دون الحديث عنها والتعامل معها.وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن مشاكل الصحة العقلية هي أحد الأسباب الرئيسة لزيادة عبء المرض العام في جميع أنحاء العالم.ووفق الكيلاني، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، يزداد الوعي بمشكلات الصحة النفسية حول العالم، مؤكدة أن هناك ممارسات تخفف من التغيرات الهرمونية المزاجية في حياة اليافعين وحتى جميع الأعمار، منها ممارسة النشاط البدني وتمارين الاسترخاء، والابتعاد عن الضغوط، ومرافقة الأناس الإيجابيين، وطلب المساعدة عند الحاجة، فجميعها ممارسات تعزز الصحة النفسية، وترفع جودة الحياة.اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، يبين أن احتفال العالم بالصحة النفسية هو مؤشر على أهميتها في تحسين حياة الفرد الاجتماعية والحياتية والصحية، وتذكير العالم بتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية، وتقليل الوصمة المجتمعية، والعمل على توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة في البيئات المجتمعية.ويؤكد أهمية تعزيز الوعي من خلال ضخ المعلومات وتوجيه الإعلام والمؤسسات، وتقديم حلول مناسبة لعلاج القلق، والاهتمام بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بما يساعد على الوقاية من المشاكل في مراحل عمرية مبكرة.فيما تؤكد الكيلاني، أن الصحة النفسية تلعب دوراً حاسماً في تطور الطفل والمراهق، وأن معالجة المشكلات بشكل جيد تمكن للأطفال والمراهقين من تحقيق إمكانياتهم الكاملة والتطور بشكل سليم. وتلفت إلى أن العزلة الاجتماعية من أبرز المشكلات النفسية التي يمكن أن يعاني منها الأطفال والمراهقون، وقد لا تكون هذه العزلة طارئة أو مؤقتة، بل قد تكون علامة على وجود مشكلة نفسية حقيقية مثل الرهاب الاجتماعي.الى ذلك، هنالك أهمية في التدخل المبكر عند ملاحظة أي علامات على وجود مشكلة نفسية لدى الطفل أو المراهق، حيث يمكن أن يساعد هذا التدخل على منع تطور المشكلة وتفاقمها.وتضيف الكيلاني، أن بناء علاقات إيجابية مع الآخرين أساسه الصحة النفسية الجيدة للأطفال، سواء مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو المعلمين، ويصبحون أكثر تركيزا وإصرارا على تحقيق النجاح في البيئة المدرسية.وتشير إلى أنه من خلال عملها ومتابعتها ما يحدث مع الطلاب في المدارس التي عملت بها، اكتشفت أن هنالك مشكلات نفسية، كالعدوانية والاكتئاب والرهاب الاجتماعي بين الطلبة، وكان للتدخل السريع وتعاون الأهالي دور كبير في تخطي هذه المشكلات.وتنصح الأهل والمعلمين والمجتمع بشكل عام، بتقديم الدعم والاهتمام بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي وإيجابي.وتبين منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للصحة النفسية 2023، في بيان لها، أن هنالك فرصة للأفراد والمجتمعات لنصرة موضوع "الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان" من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع، باعتبارها حقا عالميا من حقوق الإنسان والترميز للاحتفال به من خلال شعار يحوي على شريط أخضر اللون.كما ترى منظمة الصحة العالمية، أن من حق الجميع التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه، وكذلك الحق في الحماية من المخاطر، والحصول على رعاية ذات نوعية جيدة، كون الصحة النفسية مهمة في حيوية ورفاهية المجتمعات، في حين تؤكد المنظمة أن "شخصا واحدا من كل ثمانية أشخاص في العالم يعيش في واحد من اعتلالات الصحة النفسية التي يمكن أن تؤثر على حياته، وتزداد بين فئة المراهقين والشباب".وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية 2023، فإن هذا اليوم بما يحمله من فعاليات ومعانٍ "يعد فرصة للأفراد والمجتمعات لنصرة جانب الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الجميع".