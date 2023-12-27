"الصغار ينسون".. عبارة "تتهدم" أمام جيل مقاوم يعتبر فلسطين قضيته المركزية

تغريد السعايدة

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عمان- على صخرة الصمود والإصرار على حق العودة والتمسك بالحقوق وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، تتهدم المقولة التي تمسك بها المحتل على مدار عقود "الكبار يموتون والصغار ينسون"، لتبرهن الأجيال كذب هذه الأيقونة "الوهمية" التي أطلقها في بدايات تأسيس دولة الاحتلال رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون.ومؤخراً، بات الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعيدون تلك المقولة "الوهمية" ويؤكدون هشاشتها وهشاشة معتقدات المحتل بأن القضية سوف تموت، وينشغل الصغار في كل مرة بحياتهم ومستقبلهم دون أن تكون بوصلتهم هي فلسطين.في كل مرة، ينصدم المحتل بأن ما بين الجيل والآخر، لا تغيب فكرة العداء للمحتل، والإيمان المطلق بالتحرير ولو بعد حين، بل ما يزيد من الخوف والرعب المزروع في قلوب المحتلين بفكرة "زوال دولتهم مهما مر من الوقت"، وتخوفهم أن المقاومة بأشكالها وجبهاتها المختلفة ما تزال تخرج جيلاً بعد جيل بعزيمة أقوى وتصميم أكبر على النصر ودحر الاحتلال.البعض كتب يقول في رفض مقولة "الصغار ينسون"، "أن الصغار يتعلمون ويطورون ويثأرون بغيرهم الذين كبروا واستشهدوا ليولد صغار آخرون يستمرون في حمل القضية حتى آخر رمق".كل تلك التراكمات في عقول الأطفال، الذين يكبرون ويكملون مسيرة المقاومة الحقيقية بكل أشكالها، هي نتاج تلك الذاكرة المتخمة منذ عقود "جيل يسلم جيلا"، سواء أكان هؤلاء الأطفال داخل الأراضي المحتلة، أو ممن هم في العالم العربي، الذين يطلعون الآن من خلال قنوات مفتوحة ومساحة إلكترونية كبيرة على كل تلك الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويتولد لديهم "كره ورفض للاحتلال وتصميم على تحرير الأرض وأن تعود الحقوق لأصحابها".قد لا يكون الأمر فقط من ناحية سياسية وجغرافية، بل هو متوارث عن الأهل، وفي الأردن، كما باقي الدول العربية، كان الموروث الاجتماعي والشعبي يحث الأجيال على أن يكونوا على مسافة واحدة من الأهل في فلسطين، وروايات الأهل عن حياتهم وإقامتهم لفترات طويلة في فلسطين ما قبل الاحتلال، وينمي لدى الأطفال روح التمسك بالأرض المنهوبة، ويمنعهم من "النسيان"، وهو ما يؤكده الخبير والباحث في التراث الأردني والعربي نايف النوايسة.ويقول النوايسة "إن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل أطفالنا أكثر قربا لفلسطين وما يجري فيها من أحداث على مر التاريخ، إلى حد صارت هي القضية المركزية الأولى، ومنها "الجذر العشائري الواحد بين الشعبين الأردني والفلسطيني من مئات السنين"، وحرص الأجداد الأوائل على استمرار زياراتهم لفلسطين ودعوة نظرائهم من فلسطين لزيارة الأردن لتمتين هذه العلاقة ودوامها حتى الآن، وهذه العلاقة تفرد بها الأردنيون من دون الدول العربية الأخرى".البعد الثاني أيضاً هو "البعد الاجتماعي" في النسب والمصاهرة والعلاقات والممارسات اليومية سواء من خلال المجاورة والعمل والدراسة، فوجود نسبة عالية من أبناء الشعب الفلسطيني في الأردن، سواء في المخيمات أو المدن أو القرى وغير ذلك، جعل الجرح الفلسطيني حيا وحاضرا لدى فئات المجتمع الأردني قاطبة، ولم يغب عن الأجيال عاماً بعد آخر.عدا عن ذلك، يتحدث النوايسة عن "البعد الجغرافي والتاريخي"، إذ تمتد الحدود بين الأردن وفلسطين حوالي 600 كم، وتطل جبال الأردن على فلسطين، لافتا إلى أن من يقرأ التاريخ سيجد الكثير من المشتركات بين الشعبين يتناقلها الأجداد والأبناء والأحفاد، بالإضافة إلى الكثير من الشهداء الأردنيين الذين رووا بدمائهم ثرى فلسطين، وقد توارثت الأجيال ذكريات كثيرة عن الشهداء.ولكن قد يزيد من تعزيز فكرة أن الأطفال لا ينسون حتى وإن كبروا لعقود، وهو ما نلحظه الآن، في خضم الأحداث الجارية في غزة، والتفات الأطفال إلى ما يجري هناك من حرب وحشية ومشاهدة أقرانهم من الأطفال يقتلون بدم بارد، هو أن يتم تعزيز تلك الأفكار المتعلقة بالقضية الفسطينية من خلال الأهل وما ينمون عليه أبناءهم في التربية، وتعزيز فكرة التمسك بالحقوق مهما طال الزمان.وهنا تبين الخبيرة والمستشارة التربوية الدكتورة سعاد غيث، أن هذه المقولة "الكبار سيموتون والصغار سينسون"، هي من أماني الاحتلال، وما يحاولون به إقناع أنفسهم بأن يقيموا دولة احتلال دائمة في فلسطين، يعد نوعا من الأمل الزائف غير المستند إلى دليل من تاريخ الشعوب أو تجاربها، وفيها الكثير من الأخطاء في الاستدلال والحكم.وتستشهد غيث بالكثير من الأمثلة، وتقول إن الكبار الذين عاشوا تحربة التهجير والاحتلال واللجوء ويمتلكون روابط أسرية مع بعضهم بعضا كأسر، يورثون أبناءهم الصفات الجسمانية، تتناقل كذلك الأفكار من جيل الى آخر، إذ إن جيل النكبة والنكسة واللجوء نقل تلك التجربة للأبناء والأحفاد، ووثق الأجداد الكبار ما حصل بالسرد المتناقل شفويا ليصل الأحفاد، وفي مخيلتهم الآن ما حصل لأجدادهم في النكبة والنكسة.من جهة أخرى، ترى غيث أن القضية الفلسطينية وثقت الاحتلال الغاشم في كتابات وإصدارات ووثائق، منها ما هو تاريخي ومنها ما هو جغرافي وسياسي، ومنها ما أخذ طابع الشعر والأدب وحتى "التغريبة الفلسطينية" المسلسل الذي حاز نسبة مشاهدة عالية، وهذا يعني أن الاحتلال الصهيوني ومجازر العدو وتوسعه الاستيطاني لم تندثر، ووصل هذا الحس الوطني المقاوم للأجيال من عائلاتهم بطريقتين مباشرة وغير مباشرة.وتعتقد غيث أن هناك تأكيدا لحق العودة في العائلات، عمق فكرة التمسك بالحقوق وعدم النسيان مهما طال الزمن لدى الأبناء، وأن لهم حق عودة وأراضي وموطنا وبيوتا وجذورا في فلسطين، وهذا ينمي الحس الوطني لدى الابن منذ الصغر.وتشير إلى أهمية أن يوفر الأهل لأبنائهم كتبا وقصصا تحاكي القضية، عدا عن الاندماج في الفعاليات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، كما نرى الآن في دول أوروبا، كونهم نشأوا في "الغرب" وأغلبهم لم يزر فلسطين، بل إن منهم من لا يتحدث العربية إطلاقاً.ووفق غيث، فإن "القضية الفلسطنية هي قضية كل عربي حر مسلم نبيل"، وهذا أمر متفق عليه، نظراً لمكانة الأقصى الكبيرة، وهي مسألة "عقيدة"، تتعلق بالمعتقدات الدينية والإنسانية بشكل كبير، وهذا كان سبباً أيضاً في ترسيخ فكرة أن "الصغار لا ينسون"، وعلينا أن نربي أولادنا على الانتماء للدين والعروبة والتمسك بالتحرير واستعادة الحقوق.وتتحدث غيث عن الأطفال بأن طبيعتهم أنهم عاطفيون، ويتولد لديهم شعور التوحد مع الجانب المظلوم، والسوشال ميديا أتاحت لهم متابعة الأحداث بكل التفاصيل، ومشاهدة مقابلات مع أطفال من مثل سنهم في غزة، يعبرون عن مشاعرهم وتصميمهم على التحرير والمقاومة، رغم ما يعانونه من ظروف صعبة.كما يتفق النوايسة مع غيث فيما يتعلق بـ"البعد الديني"، إذ إن الصغير الذي يقرأ "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى"، لا تمر عنه دون أن يتتبع معانيها وفضاءها الذي له علاقة بالأردن، مما يجعل من الأقصى وقبة الصخرة وعموم فلسطين وطنا روحيا لكل أردني، وقد ساعدت الرحلات المدرسية والعائلية وغيرها على تعميق العلاقة الروحية مع كل حجر فلسطيني، بالإضافة إلى "البعد الثقافي"، من خلال المناهج المدرسية والجامعية والحديث بإسهاب عن فلسطين.ويشدد النوايسة، كذلك، على الدور الكبير في تثبيت حالة الوعي بمركزية القضية الفلسطينية على عاتق المثقفين والإعلاميين والفنانين، وعبر حضور فلسطين في نصوصهم وتقاريرهم وأعمالهم الفنية والدرامية لتبقى "الصغار ينسون" وهما وضربا من الخيال.