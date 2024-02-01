الصمادي يحلق بموهبته ويبدع بتشكيل رسومات الـ"ديجيتال آرت"

رشا كناكرية

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عمان- من خطوط وخربشات طفولية إلى رسومات احترافية جمعت بين الدقة في التفاصيل الفنية والإبداعية، سلك الشاب أحمد الصمادي (19 عاما) المسار ووضع لنفسه هدف الوصول لإتقان مهارة الرسم، ثم انتقل لخطوة جديدة باحتراف الفن الرقمي "ديجيتال آرت".منذ الصغر والرسم هو الرفيق الدائم للشاب صمادي، فلم تكن لوحاته كغيرها من الرسومات الطفولية، بل كانت رسومات لافتة، فكان كل من يراها يلاحظ موهبته، ولكنه لم يأخذها على محمل الجد في وقتها، بل كان يرسم فقط لمجرد الرسم، ويقول "كانت خربشات طفولية لكنها تسعدني.. وما كان يخطر في بالي أرسمه"، إذ كانت مجرد تسلية في وقت الفراغ، ولم يدرك أن لديه موهبة وعليه أن يطورها.وفي حديث خاص لـ"الغد"، بين صمادي، أنه على مر السنين بقي الرسم جزءا أساسيا من يومياته، وفي بداية سنة 2019، قرر أخذ موهبته على محمل الجد، إذ بدأ يتابع شروحات الرسم على "يوتيوب" ويعمل على تنمية موهبته وتطويرها شيئا فشيئا، منوها إلى أنه خلال فترة جائحة كورونا وحظر التجول، تطورت مهارته بشكل أكبر، حيث أصبح هنالك وقت فراغ، مما ساعده على التركيز على موهبته بشكل أكبر ليكثف جهوده ويخرج بتعابير فنية جميلة.ومن شخبطات طفولية في وقت الفراغ الى احترافية عالية، طور صمادي موهبته بالتدريب والاستمرار، إذ كان يحرص على ألا يمر يوم إلا ويرسم به وإن كان شيئا بسيطا، ولكن الأهم أن يمسك القلم، وفق قوله، وكان عندما يشعر أنه يحتاج ليفرغ طاقته يمسك قلمه ويبدأ بتشكيل مفردات الرسم.لجأ صمادي الى "يوتيوب" مرة أخرى، وبدأ بمتابعة القنوات التي تعلم أساسيات الرسم، من رسم الوجوه وتفاصيله والتظليل، لتكون الوسيلة التي أنارت له طريق الحلم.وتتابعت الرسومات، وواحدة تلو الأخرى كانت تظهر مهارة وتطور صمادي، مشيرا الى أن هنالك الكثير من الرسومات لم تكن تخرج كما يريد، ولذلك لم يشاركها على صفحته على "انستغرام"، ولكنها كانت السبيل والطريق للوصول الى الاحترافية ولدرجة يتقن بها الرسومات بصعوبتها، وشيئا فشيئا أصبح يشارك على صفحة "انستغرام" التي تحمل اسمه أبرز رسوماته.ومن يتصفح رسومات صمادي يجد اللونين الأبيض والأسود يتسيدان المشهد، ويبين أنه فيما مضى كان يرسم بالألوان، ولكن عندما اتجه لرسم الوجوه والشخصيات البشرية شعر أن الرسم بالأبيض والأسود أجمل، خاصة على الورق، والتظليل بهما أسهل، كما يعطي الرسمة واقعية أكثر وتظهر كأنها حقيقية.ومن جهة أخرى، يشير صمادي إلى أنه تأثر بفن المانجا وجمالية تفاصيله ليتجه لرسم سكتشات عدة مكنته من إظهار قدراته الفنية أكثر، وبسبب حبه لرسم التفاصيل في رسوماته من تعابير الوجه ودقتها في نقل المشاعر أتقنها بسرعة، منوها إلى أنه بمجرد النظر للوحة يستطيع المتلقي استنتاج التعابير والمشاعر التي تمثل عنوانها.ويبين صمادي أنه من متابعي الانيمي وتفاصيله التي جذبته ليجرب تنفيذها، موضحا أنه يحب رسم هذه السكيتشات، ويقول "طريقة الرسم بفن المانجا لافتة بطبيعتها"، ومرة بعد أخرى كان يجرب ويتحدى نفسه ليتقن رسمها، معترفا أنه تحدى نفسه بأنه يستطيع أن يظهر هذه التفاصيل على الورق.ويشير إلى أنه عندما يبحث عن موضوع لإحدى الرسومات، لا يبحث عن السهلة، بل يختار الصعبة منها التي تحتوي على الكثير من التفاصيل، لأنه هكذا يستمتع أكثر ويدرب نفسه ويطور موهبته."البعض لا يصدق أن هذه الرسومات لي" يقول صمادي، لذلك يضطر ليريهم اللوحة مع الصورة الحقيقية، والجميع شجعه ودعمه ليستمر في الرسم، ومن جهة أخرى، البعض شجعه لينشر رسوماته على منصات التواصل الاجتماعي ليروج لها، كما نصحه آخرون بإنشاء قناة على "يوتيوب" ليتعرف العالم على موهبته، وفي الفترة الأخيرة، بدأ بنشر رسوماته على منصات التواصل الاجتماعي وتلقى دعما كبيرا من أهله وأصدقائه.وبين التقليدي والرقمي "الديجيتال"، اختار أن يغوص بتفاصيل الـ"ديجيتال آرت"، وهذا القرار جاء من آراء المتابعين و"اليوتيوبرز" المختصين برسم الـ"ديجيتال آرت"، فقد لفتتهم طريقة الرسم، والألوان التي تعطي شعورا مختلفا.وفي الفترة الأخيرة، أصبح صمادي يميل ويحب أن يرسم الـ"ديجيتال آرت" أكثر من الورقي، ويقول "كنت دائما أنظر لفيديوهات تعليمية وأحاول الرسم على الهاتف، ولكنها كانت صعبة لأن الشاشة صغيرة"، منوها إلى أنه أسهل، ففي حال أخطأ في شيء من السهل مسحه وتعديله.ويذكر صمادي أنه كان يتابع قناة مختصة بـ"ديجيتال آرت" على "يوتيوب" وشروحاتها ويتعلم منها، وبدأ يفكر بشكل جدي أن يبدأ العمل به، إذ إن هنالك مواقع مختصة بـ"ديجيتال آرت" تضم روادا يطلبون منك أن ترسم لهم رسمة خاصة مقابل مبلغ مادي، ولكن لم يكن لديه الأدوات اللازمة للبدء به.والدة صمادي هي أول من دعمه وشجعه عندما أخبرها بقراره لممارسة حلمه، موضحا: "هي دعمتني وبشكل كبير عند طرح الفكرة"، وأخبرته أنه يجب أن يستغل الموهبة التي يمتلكها وساعدته على شراء "ايباد"، وكانت تخبره أن عليه تطوير نفسه وموهبته، فقد أيقنت أن لديه موهبة وقدرات فنية.ويشير إلى أنه في هذا الوقت أصبح الـ"ديجيتال آرت" هو الأفضل والأكثر طلبا، وفق قوله، إذ يتم تسليم الرسمة وإرسالها له بسرعة وسهولة، وهذا كان أحد أسباب التوجه لرسم الـ"ديجيتال آرت" ليصبح مصدر دخل له، لافتا إلى أنه أنشأ صفحة خاصة به على موقع مختص لبيع الرسومات.ويذكر صمادي أنه لم يعانِ كثيرا في إتقان الـ"ديجيتال آرت"، لأنه بالوجوه والتفاصيل ذاتها، ولكن طريقة التلوين والتظليل تختلف قليلا، بل هي أسهل من خلاله، معتقدا أن الفرد إذا لم يكن من الأساس يمتلك موهبة الرسم سيحتاج الى تدريب أكثر وسيواجه مشاكل، ولكن إن كان يمتلك الموهبة سيمر بمشاكل بسيطة ويتقنها بسرعة، ولذلك أغلب الرسامين يتجهون له لأنه يجذب الناس بألوانه المغايرة للرسم الورقي.ويرى أن إنجاز رسمة بطريقة الـ"ديجيتال آرت" تأخذ منه 13 ساعة من العمل، لأنه ما يزال مبتدئا، وتحتاج إلى جهد ووقت وتركيز، لذا لا يتمكن من إنهائها بجلسة واحدة بل بشكل متقطع، بينما المحترف يحتاج لوقت أقل.ويختتم صمادي حديثه، بأنه يطمح لأن يعرف اسمه بين فناني الـ"ديجيتال آرت" بمهارته وتقنيته العالية وبأن يصبح عمله الذي يحب، مؤكدا أنه لن يتخلى عن الفن، فهو لا يعد وظيفة بل هو أمر يستمتع به، والمكان الذي يطلق فيه العنان لنفسه ويفرغ طاقته.حلمه الأكبر أن يصبح في صفوف المحترفين الذين يتابعهم، وأن يصبح لديه العديد من المتابعين على قناته على "يوتيوب"، وأن ينظم دورات تدريبية لتعليم غيره الرسم وينقل هذه المهارة لكل محبي الرسم.