الطاهات تنسج من حكايات التراث مفردات الخزف والفخار

أحمد الشوابكة

عمان- في ركن خاص من منزلها، تقضي الفنانة التشكيلية الأردنية مها أحمد الطاهات، يومها في تشكيل عدد من المنحوتات وقطع خزفية مزركشة بأسلوب إبداعي، تسرد من خلالها حكايات تحاكي الماضي وتمزجها بالحاضر في تراث الأردن وفلسطين معا.

وتستخدم التشكيلية ألوانا زجاجية تزين بها أشكالا صنعتها سابقاً من الفخار والخزف، بعد عملية تضمنت خطوات عدة، بدأتها بتحضير عجينة الفخار، ثم تشكيل القطعة التي تريدها قبل أن يتم وضعها بالفرن.

"الطاهات"، تجلس ساعات عدة، أمام القطعة المراد تنفيذها وتشعر بكثير من السعادة عندما تنجز التحفة الفنية، لأنها حسب قولها "تمثل روحها"، مؤكدة أن العمل بالطين ليس مجرد عمل إبداعي فقط، بل هو شكل من أشكال التأمل والهروب من ضغوط الحياة اليومية، مشيرة إلى أن العمل باليدين يزيل في الواقع كل التوتر الذي تعاني منه، وبخاصة في صناعة الفخار والخزف، فهو بالنسبة لها وسيلة للهروب وفهم العالم.

وتقول الطاهات في سياق حديثها لـ "الغد": "إن العمل في الرسم على الخزف والفخار هو عملية إبداعية، تسمح لها بالتعبير عن نفسها من خلال أعمالها المتعددة المستوحاة من بيئتها في إربد"، مشيرة إلى أن صنع القطع الخزفية يتطلب الصبر والاهتمام بالتفاصيل، لأن العملية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، إضافة إلى أن أي قطعة تقوم بتنفيذها تصبح قريبة من روحها، ولأن الفنان يضع إحساسه في تلك القطعة.

وترى الطاهات الحاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية تخصص الخزف والنحت من جامعة البلقاء التطبيقية، أن الفخار والخزف وسيلتان للتواصل مع العالم وفهم العناصر التي تشكل الحياة نفسها: الماء والنار والطين والهواء، وتأمل من خلال فنها أن تخلق إحساساً في الارتباط بالأرض، وهي مصممة على مواصلة استكشاف الأساليب والتقنيات المختلفة في عملها، وإلهام الآخرين للعثور على الأمل والجمال، ساعية إلى تقديم دورات تدريبية للطلاب والأشخاص المهتمين بتعلم هذا النوع من الفن، قائلة: "إنها عملية أخرى مرضية لتعريف الناس بطريقة صحية للتخلص من التوتر وصنع شيء إبداعي".

وتقول الطاهات، الحاصلة على جائزة أبو الحسين الرمز والبناء/ مركز العربي للتراث والثقافة والفنون بالتفوق بالفنون التطبيقية العام 2013: "إن اختيارها لدراسة الفن التطبيقي وهو أحد الفنون التشكيلية لم يأت عن فراغ، بل جاء عن رغبة أكيدة لأنه يعتمد على جمالية التشكيل وأكثر توثيق للفكرة المراد إيصالها وتطبيقها على أرض الواقع، لأن فن الخزف يعتمد على الرسم وتصميم الفكرة الخاصة على قطعة الفخار وتشكيلها، وتتطلب دقة أكثر، لأن الخطأ مرفوض في هذا اللون من الفنون التشكيلية".

وتشرح الطاهات قائلة، "إنها طريقة لفهم الحياة نفسها، والذي يأتي من التراب والهواء الذي نتنفسه، لذلك فهي تجمع كل شيء في وقت واحد، وهذا في الحقيقة يخلق لي بعض التأمل بطريقة ما، هذا المزيج يجعلك أكثر ارتباطًا بالآخرين"، مشيرة إلى أن فن الخزف يعتمد على رسم التصميم أو الفكرة الخاصة على قطعة الفخار قبل البدء بتشكيلها، ومن ثم تبدأ مرحلة التشكيل والنحت باستخدام الأدوات الخاصة للطين باستمرارية ترطيب القطعة الطينية بالماء، لتبقى قابلة للتشكيل حتى الانتهاء من تجهيزها (القطعة الفخارية)، لتبدأ مرحلة وضع قطعة بالفرن الخاص وأعلى درجات الحرارة لتصبح القطعة الفخارية صلبة غير قابلة لتسريب الماء".

وتكمل بأنها بعد ذلك تختار ألوان التزجيج الخاصة للفخار لتضفي عليها جمالا، من خلال طبقة زجاجية رقيقة ذات ألوان أكثر جمالا وصلابة واستمرارية عبر الزمن، إذ تضع القطع الفخارية بعد وضع ألوان التزجيج مرة أخرى بالفرن وبأعلى درجة حرارة، لتصبح قطعة الفخار قطع خزف وسيراميك جميله تدوم لفترة أطول. وبرغم الجهد في التشكيل وطول فترة إخراج القطع الفخارية للمرحلة النهائية، تقول: "كنت أنسج أفكاري وما يجول بخاطري من أفكار ومتابعات للأحداث السياسية والدينية، كأنني أوثق التاريخ عبر لوحاتي الفنية".

وتهتم الطاهات، باستخدام الفخار كشكل من أشكال العلاج بالفن، معتقدة أنه من خلال دمج الفوائد العلاجية للعمل بالطين، يمكنها مساعدة الآخرين في العثور على الشفاء والسلام في حياتهم الخاصة.

وعبرت الطاهات في لوحاتها التي استخدمت فيها بلمسات الطين، معاناة الشعب الفلسطيني من تهجير وتغريب وحروب إبادة، وفق ما ذكرته، "كانت أغلب لوحاتي تحاكي القضية الفلسطينية. وبلمسات الطين تحدثت فيها أيضا، عن بيوت إربد العتيقة وتاريخها وكذلك تاريخ المدن الأردنية"، مشيرة إلى القضايا الاجتماعية التي تعبر عنها بقطع الطين، وتمثلت بمواضيع الأم والطفل ومرحلة الشيخوخة وبر الوالدين.

وتؤكد الطاهات التي أقامت العديد من المعارض الشخصية والجماعية طيلة مسيرتها الفنية، أنها تشعر بالسعادة أثناء كتابة مذكراتها بنحت الطين عبر السنين لتكون أكثر ديمومة، متمنية في ختام حديثها، أن تنشئ جاليري خاص بفن الخزف والنحت، وتتمكن من عمل ورش تدريبية لطلاب المدارس، ليكون الخزف مادة أساسية للفن التشكيلي في الأردن.

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جانب من أعمال الطاهات-(من المصدر)