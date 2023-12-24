العدوان على غزة يلقي بظلاله على موسم الأعياد بالأسواق المحلية

عبد الرحمن الخوالدة

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ألقى العدوان الإسرائيلي على غزة، بظلاله، على موسم الأعياد في الأردن، وعلى حالة النشاط الاقتصادي في السوق المحلية التي عادة ما تزدهر خلال هذه الفترة من العام.وأكد ممثلو قطاعات تجارية ضعف الحركة الشرائية المرتبطة بموسم أعياد نهاية العام (عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية) في الأسواق، لا سيما التي عادة ما تشهد خلال هذا الوقت من العام تزايدا في حجم المبيعات.وأرجع هؤلاء ضعف الحركة الشرائية إلى قرار إلغاء مجلس رؤساء الكنائس في الأردن فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تضامنا مع أهالي غزة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية المحلية الصعبة التي أدت إلى خفض القدرة الشرائية لدى المواطنين.وكان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، قد أعلن إلغاء جميع فعاليات وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد الاحتفالية لهذا العام، احتراماً للشهداء في غزة وعموم فلسطين، واقتصارها على المراسم الدينية والصلوات فقط.وجاء قرار مجلس رؤساء الكنائس على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي ما يزال مستمرا منذ أكثر من 75 يوما، وخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى.وقال عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الألبسة أسعد القواسمي "إن الإقبال على محال بيع الألبسة التي تنتشر في المناطق السكانية التي يقطنها الإخوة المسيحيون ضعيف بشكل واضح، حيث إن مبيعات هذه المحال دائما ما تتزايد في هذه الفترة من الموسم"، مبينا أن هناك حالة من الركود تسيطر على أغلب محال بيع الألبسة في السوق المحلية.وبين القواسمي أن قرار مجلس الكنائس في الأردن تعليق الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تعاطفا مع شهداء غزة، أثر على الحافز الشرائي لدى كثير من المواطنين، إلى جانب تقلص القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين.ولفت القواسمي الذي سبق أن شغل منصب نقيب تجار الألبسة والأحذية في الأردن، إلى تراجع حجم الإقبال على شراء الألبسة الشتوية في هذا الموسم مقارنة مع المعتاد خلال الموسم الشتوي، حيث إن تأثر المواطنين نفسيا بالعدوان الإسرائيلي على غزة قد انعكس على رغباتهم الاستهلاكية التي تقلصت بشكل لافت.وأكد القواسمي أن التجار في قطاع الألبسة يراقبون بقلق حالة التصعيد التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والتي قد تؤثر على تدفق البضائع وارتفاع أسعار الشحن، ما قد ينعكس على ارتفاعها على التجار والمواطنين في آن واحد، لافتا إلى أن ذلك سيزيد من متاعب القطاع الذي ما يزال يعاني منذ جائحة كورونا.بدوره، أكد المستثمر في قطاع التحف والهدايا حنا الربضي، تدني الإقبال من قبل المواطنين على شراء الهدايا بشكل واضح وبنسب كبيرة وغير مسبوقة في هذا الوقت من العام، الذي عادة ما يتزايد فيه الإقبال بسبب تزامن موسم التخفيضات والأعياد معا.وأوضح الربضي أن الأحداث الدائرة في غزة كان لها أثر سلبي في تراجع حجم المبيعات لدى أغلب محال بيع الهدايا والتحف، خاصة التي تنشط في المناطق السياحية وفي بعض المحافظات التي فيها تواجد مسيحي كبير، حيث إن هناك تقلصا ملموسا في أعداد السياح في هذا الوقت من العام، إضافة إلى إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في الأردن احتراما لشهداء غزة، ما أثر على تدني الإقبال على هذه المحال التي تتضاعف مبيعاتها دائما خلال موسم الأعياد.إلى ذلك، اتفق نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، مع سابقيه، على ضعف الحركة الشرائية في السوق المحلية، إضافة إلى ضعف الطلب على الذهب خلال هذه الفترة من العام مقارنة مع ارتفاع الطلب الذي عادة ما يسود في هذه الفترة من كل عام، موضحا أن الطلب على الذهب محليا تأثر كثيرا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وما تزال حالة ضعف الطلب نتيجة لذلك سائدة.وبين علان أن أسعار الذهب أغلقت في نهاية الأسبوع على ارتفاع ملحوظ عند 2350 دولارا للأونصة، نتيجة لإعلان البنك الفيدرالي الأميركي عن توجهه لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إلى جانب تراجع قيمة عائدات السندات الأميركية لعشر سنوات خلال الفترة الماضية، فضلا عن إقبال عدد من البنوك السيادية على شراء الذهب للتحوط.