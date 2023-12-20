العربية.. لغة النضال والمقاومة في وجه الحرب على غزة

منى أبو حمور

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عمان- اللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم، لعبت دورا مهما في الحرب الدامية على قطاع غزة لإيصال الحقيقة، حيث كانت وسيلة للتواصل ونقل المعلومات، والتعبير عن المشاعر الموجعة والمؤلمة، وفي إيصال صوت المؤثرين لنقل المعاناة بأشكالها كافة.حاول مواطنون في غزة التعبير عن معاناتهم ومطالبهم، وتمكن المؤثرون من تسليط الضوء على هذه المعاناة ورفعها إلى العالم أجمع لإيصال كل ما يعانيه أهالي القطاع من مجازر وقعت وما تزال، وإدانة المجتمع الدولي لصمته. أما لسان المقاومة، فهو اللغة العربية، يعبرون من خلالها عن نضالهم ورفضهم للظلم ورفع المعنويات في وجه الاحتلال الإسرائيلي.ومع الحرب على غزة، انتشرت اللغة العربية لتصبح غاية عدد من سكان العالم لفهم واستيعاب ما يحدث في غزة، فقد عزز العدوان الغاشم على غزة والرواية الكاذبة التي تبناها الإعلام الغربي؛ المحتوى العربي على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" الذي نقل واقع الحال هناك من قبل الغزيين أنفسهم، فضلا عن مستخدمي هذه المواقع الذين أسهموا بنشر حقيقة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.ردود أفعال الغزيين الناجين في كل مرة يتعرضون فيها للقصف التي بدأت بـ"الحمد لله"، "معلش"، "كلنا فداء لفلسطين"، ولسان حالهم مناجاة الله والدعاء.مشهد الطفل الذي استعان بآيات من القرآن الكريم للتغلب على وجع الجراحة التي كان يجريها الطبيب في الوقت الذي لم تكن المستشفيات تحتوي على مخدر أو أدوية مسكنة، فاق كل التوقعات، ولم يكن وحده، فقد كررها كثير من الأطفال الذين أجريت لهم عمليات بتر كان عزاؤهم الوحيد كلمات الإعجاز القرآني التي كانت لهم خير دواء.قوة الإيمان هذه دفعت مجموعة من المؤثرين الغرب لاعتناق الإسلام، بداية من ميغان رايس، إذ نشرت مقطعا أكدت فيه أنها مستغربة جدا لقوة إيمان الفلسطينيين الذين يحمدون الله رغم فقد كل شيء.وعلقت على ذلك قائلة "أنا لدي الوقت، ولدي الفضول للبحث والمعرفة، لقد بدأت للتو قراءة القرآن لأعرف سر مصدر قوة أهل غزة".وفي مقطع فيديو مدته ثوان، يستطيع أن يصف الوضع المؤلم في غزة، ظهر طفل يخضع لعملية جراحية بغرفة العمليات، بعد أن أصيب إصابة بالغة في قدمه، جراء القصف الإسرائيلي الغاشم، وكان يقرأ القرآن وهو في كامل وعيه من دون تخدير.وفي سابقة هي الأولى، قام نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بمفاجأة الحضور خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، بإلقاء كلمته باللغة العربية.وخاطب بوليانسكي المندوبين بلغة عربية متقنة، خلال الجلسة التي هاجم فيها إسرائيل بشأن إعلانها إغراق الأنفاق في غزة ورفض التهجير. وأكد أن روسيا تدعم طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.المحتوى العربي الاحترافي والاستثنائي الذي قدمه الإعلام العسكري من جهة، وحرص ناشطين من جهة أخرى على نقله بشكل مستمر، احتوى على الكثير من تفاصيل الغزيين خلال الحرب التي رصدت حفظهم للقرآن الكريم وتلاوته في كل حين.وكانت أغاني المقاومة والأناشيد والرثاء حاضرة تحت القصف في غزة وفي لحظات فراق الأحبة، وكذلك في الإصرار على الصمود والبقاء والتضرع إلى الله في كل لحظة.اكتسبت اللغة العربية أهميتها الأولى كونها لغة القرآن الكريم، وهي من أقدم اللغات، بحسب اختصاصي علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان، وقد كانت اللغة العربية على مر العصور هي اللغة الحضارية على مستوى العالم ومن أكثرها انتشارا ونطقا.ويشير سرحان إلى ثراء اللغة العربية، فهي لغة عالمية يتكلم بها الملايين بشتى بقاع العالم، وهي أيضا وسيلة لنقل الثقافة العربية والإسلامية إلى مختلف الأجناس.وتمتاز اللغة العربية بأنها لغة معجزة، وفق سرحان؛ حيث يتعذر نقل أو ترجمة كثير من مفرداتها، وخاصة مفردات القرآن الكريم إلى لغات أخرى تؤدي المعنى المراد نفسه، لذلك فإن المترجمين يستخدمون الكلمات العربية نفسها.ويضيف أن اللغة العربية، لغة معبرة؛ إذ تعبر اللفظة العربية عن المعنى المراد، وهي لغة ذات مفردات كثيرة، ولكل منها دلالاتها، وهي لغة تتصف بالفصاحة، وهي خالية من العيوب.تمكن أهالي غزة الصابرون المرابطون، وبما يتمتعون به من إرادة قوية، من الاستمرار في إيصال صوتهم إلى العالم بشتى الطرق المتاحة، وبالرغم من صعوبة الاتصالات، بحسب سرحان، ينشرون الحقيقة الواضحة، ويكذبون ادعاءات العدو، فالجريمة والإبادة واضحة، لكن التعامي الدولي وكذب ادعاءات حقوق الإنسان التي يتشدق بها العالم جعلت أهالي غزة أكثر إصرارا على نقل ما يحدث بالصوت والصورة والصمت أحيانا.وأضاف سرحان "هذا الصمود الكبير لصغار غزة ونسائها ورجالها أبهر العالم الذي لا يعرف أن صاحب الحق قوي، وأن التربية على الدين تجعل الإنسان أقوى من كل الأسلحة، وأن الشهادة وسام يفخر به الإنسان وتتباهى به العائلات".ويلفت سرحان إلى أن اللغة العربية هي اللغة التي يعبر فيها أهالي قطاع غزة عما بداخلهم من معاناة وأفكار وآراء وينقلون الواقع، وهذا التعبير يأخذ أشكالا متعددة، منها التعبير الشفوي والتعبير بالكتابة والشعر وغيرها من الطرق.ومن أسباب ثبات أهالي غزة وصبرهم أثناء القصف ما هو محفوظ في صدورهم، وهو ما يمنحهم الصبر والعزيمة والصمود والإرادة.ويقول سرحان "ظهرت بعض صور الأطفال الذين يقرؤون القرآن الكريم وهم يتلقون العلاج دون مسكنات، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن سر ذلك الإيمان".وتتميز اللغة العربية، وفق سرحان، بأنها بمجرد سماع بعض كلماتها يفهم معناها ودلالاتها. فهي لغة ذات قوة راسخة، ومن الصور التي تناقلها العالم، شاب ينشد شعرا مؤثرا وهو يقوم برفع أنقاض منزله بيديه بحثا عن ذويه من الشهداء.ويشير سرحان إلى أن اللغة العربية حاضرة في جميع الأوقات، فهي الإنسان والهوية والوطن وتعطي الأمة العربية هويتها الخاصة وتبرز مكانتها بين شعوب العالم.ويتابع "وجدنا التفاعل مع غزة عند كثير من شعوب العالم -وان جاء متأخرا عند البعض- وكيف أصبح هؤلاء يتناقلون الكلمات والشعارات العربية"، فكلمة "طوفان" فرضت نفسها على لغات العالم وأصبح الجميع يرددها.وحتى أهل العربية عادوا إلى قواميس اللغة لمعرفة المعاني المستوحاة من بعض الكلمات، كما يتوقف الناس عند عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل" التي يرددها أهالي غزة باستمرار يبحثون عن أسرارها ومعانيها، وفق سرحان.عضو لجنة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات في مجمع اللغة العربية الدكتور محمد عصفور، يشير إلى التأثير الكبير الذي أحدثته حرب غزة على توسع انتشار اللغة العربية والتفات الكثير من دول الغرب لها.ويلفت عصفور إلى أن المحتوى العربي الغني الذي أفرزته الحرب قد بدا تأثيره واضحا على الدول الغربية، بما ارتكب من جريمة بحق العرب، وبما يحصل في غزة وتغيير نظرة التفكير تجاه العالم العربي والإسلامي.ويشير، بدوره، إلى أن اللغة العربية هي لغة الأمة العربية والإسلامية، وهي طريقة التعبير والتفاهم، وتعبر عن الأفكار والأحاسيس يشكل متقن لأنها تلمس قلوب الآخرين، وهو ما لجأ إليه الغزيون للتعبير عن قضيتهم ونقل العدوان والظلم الذي يتعرضون له، لذلك فقد وصلت رسالتهم بصدق لكل الناس.ويضرب الغزيون، بحسب عصفور، مثالا للصمود والثبات والإيمان رغم ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير لغزة بأكملها وطريقة التعاطي مع الحرب، وردود الأفعال جعلت العالم يبحثون في اللغة العربية ليعرفوا سر هذا الإيمان والصمود.ويدعو عصفور إلى أهمية تحسين وتقويم تعليم اللغة العربية ونشرها في العالم من خلال مؤسسات معنية بذلك وترتبط بالسفارات بشكل مباشر وتزويد المعلمين بالتمويل الكافي لتعليم اللغة العربية، فذلك بحاجة لبذل المزيد من الجهود.