العرجان يستعرض تجربته في المسير والترحال أمام طلبة اليرموك

معتصم الرقاد

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نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، محاضرة تعريفية بعنوان "المسير والترحال إلى (ميرا بيك) في جبال الهملايا"، تحدث فيها الرحالة الأردني عبد الرحيم العرجان، بحضور مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الحوري.وقال الحوري، إن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار حرص العمادة على إثراء معلومات الطلبة حول الأنشطة الريادية غير التقليدية التي تمكنهم من الانخراط بها وتحقيق الإنجازات والتميز، والمحافظة على السمعة المرموقة لجامعة اليرموك في المجالات المختلفة.كما أشار إلى أهمية تعريف الطلبة بماهية المسير والترحال وسياحة المغامرة، وعرض الإنجازات التي استطاع الرحالة الأردنيون تحقيقها في هذا المجال، معربا عن اعتزاز اليرموك بما حققه الرحالة العرجان متمنيا له المزيد من النجاح والتميز.بدوره، تحدث العرجان حول تجربته في مجال المغامرات والمسارات السياحية وتسلق القمم، وقال إن رغبته في إضافة إنجاز وطني أردني جديد في مجال تسلق القمم كان الهدف الرئيس الذي دفعه مؤخرا نحو التخطيط والإصرار على تسلق قمة "ميرا بيك" في جبال الهملايا والوصول إليها ورفع علم الأردن على ارتفاع 6472 مترا.واستعرض العرجان، تجربته في تسلق هذه القمة وما تطلبته هذه التجربة من استعداد نفسي وجسدي، نظرا للارتفاع الكبير والشاهق لمستوى القمة، والاختلاف والفارق الكبير في طبيعة المنطقة والمناخ عما هو معتاد عليه في الأردن.كما دعا الطلبة إلى الاهتمام بسياحة المغامرات واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في المغامرات الهادفة للترويج للمواقع السياحية الأردنية.ويذكر أن الفنان الفوتوغرافي عبدالرحيم العرجان هو المدير العام لجاليري قدرات، رحالة قطع عددا من الدول سيراً على الأقدام، وبلغ عددا من القمم في جبال الهملايا والوطن العربي، رافعاً علم البلاد ومنادياً برسالة وطنية إنسانية ثقافية ودعوة سياحية، أشهر مؤخراً كتابة مسارات "المسير والترحال في الأردن" وأشاد به عدد من قامات السياحة والتاريخ والتراث في الأردن والعالم موثقاً بة 1163 كلم، وله مقال أسبوعي ضمن المجال نفسه في صحيفة الدستور وموقع عمون، ويشغل منصب المشرف العام على المسارات الثقافية والسياحية في المثلث الذهبي، إضافة الى تقديمه عددا من الأبحاث العلمية واستشارات متخصصة في عالم الاستكشاف والمغامرة.العرجان تناول في أعماله القضايا الإنسانية، وأدرج المملكة بجمعية زمالة الصورة الأميركية منذ العام 2017، فاتحاً المجال لمصوري البلد المشاركة عبر الحدود، كما أطلق مجلته الفوتوغرافية عرجان العام 2010 لتكون مرجعا معرفيا لفن التصوير باللغة العربية، ونظم وشارك عددا من المعارض الفردية والمشاركات الدولية، منها معرض على خطى السيد المسيح نبي الله عيسى ابن مريم، الذي أقيم في دولة الإمارات برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مجسداً فيه رسالة عمان وكلمة سواء حسب المعتقد الجازم الإسلامي والمسيحي، كما تم اختياره ضيف الشرف لصالون الخريف في باريس، وحاز على عدد من الجوائز بالتصوير المعماري، التراث والبيئة، وتم اختياره شخصية فوتوغرافية لـ"موبايل موتو زي"، وهو عضو اللجنة الوطنية العليا للثقافة والفنون والتراث وشغل عضوية المجلس الاستشاري لجامعة الشرق الأوسط لسنوات عدة، ومن مبادراته "مبادرة الحفاظ على آثار الدولمنز".