"العفاف الخيرية" تنظم دورة تثقيفية للمشاركين في حفل الزفاف الجماعي

ضمن استعدادات جمعية العفاف الخيرية لتنظيم حفل الزفاف الجماعي الخامس والثلاثين يوم الجمعة المقبل، نظمت الجمعية دورة تثقيفية للأزواج للمشاركين في الحفل.

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تحدث فيها أستاذ الشريعة الإسلامية د. منذر زيتون حول الحقوق والواجبات الزوجية بين فيها أهمية الالتزام بأداء الحقوق والقيام بالواجبات لكلا الزوجين، بما يحقق العدالة ومصلحة الزوجين. وأن الإسلام اهتم بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع. ونظم العلاقات بين أفرادها، وبين أن نظام الأسرة في الإسلام يحقق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع لأنه نظام متوازن.



وتحدثت المستشارة الأسرية في الجمعية انتصار يوسف حول التخطيط الأسري وميزانية الأسرة بينت فيها أهمية التخطيط في حياة الإنسان وأنه من أهم عوامل النجاح، والعشوائية من أسباب الفشل وبروز المشكلات وتفاقمها.

كما تناولت أهمية وضع ميزانية للأسرة بما يتناسب مع دخل الأسرة تراعي أولويات الإنفاق والحرص على تجنب الديون.



وأدار المدرب في الشؤون الأسرية والاجتماعية د. محمد الأسود ورشة عمل بعنوان "السعادة الزوجية والعلاقة مع أهل الزوج والزوجة"، بين فيها أن الزواج مسؤولية تقوم على احترام كلا الزوجين للآخر، والاعتراف بدور كل واحد منهما وأن العلاقة بينهما هي علاقة تكاملية لا علاقة صراع وتنافس. وأكد أهمية الكلمة الطيبة والاحترام المتبادل بين الزوجين.



وبين أن من أسرار السعادة الزوجية معرفة طبيعة الزوج وطبيعة الزوجة، ومراعاة هذه الفروق للنهوض بالأسرة وبنائها على أسس صحيحة. وأكد خلال الورشة، أن العلاقة مع الأهل أساسها التقدير واحترام خصوصية كل طرف وعدم التدخل في حياة الزوجين، بما ينغص عليهما أو يعكر صفو العلاقة الأسرية.



وفي المحور الصحي تحدث الاستشاري د. أحمد عبد الواجد، حيث بين أهمية الوعي بالأمور الصحية ودور العلاقة الخاصة بين الزوجين في تحقيق السعادة الزوجية.



وتحدثت د. مريم النجار اختصاصية النسائية، حول الأمور الصحية التي تهم الفتاة خصوصا ليلة الزفاف وفي أيام الزواج الأولى، مؤكدة أهمية المعلومة الصحيحة التي يقدمها أهل الاختصاص والبعد عن الأفكار والعادات الخاطئة التي تسبب مشكلات صحية ونفسية واجتماعية. وخلال الدورة، قدم مدير الجمعية مفيد سرحان شرحا لترتيبات حفل الزفاف الجماعي وبرنامح الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في قاعة جمعية خليل الرحمن، حيث تقدم الجمعية القاعة مساهمة مشكورة في دعم حفلات الزفاف الجماعية.



وفي نهاية الدورة، سلم د. منذر زيتون نائب رئيس الجمعية مندوبا عن الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية الشهادات للمشاركين والمشاركات في الدورة.

وقال مدير الجمعية مفيد سرحان: "إن الجمعية نظمت خلال الأيام الماضية معرضا لمستلزمات العرسان والعرائس، حيث تم تسليم أثواب الزفاف وفساتين السهرة وتوابعها وتأمين بدلات العرسان".



وأضاف سرحان، أن برنامج الحفل سيقتصر على كلمة لرئيس الجمعية وأناشيد وطنية نظرا لاستمرار العدوان الإجرامي على الأهل والأخوة في قطاع غزة، وما سببه من أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمفقودين وتدمير مرافق الحياة.

وأكد سرحان أن غزة تسكن قلوب الأردنيين جميعا وهم يعيشون تفاصيل المعاناه ويقدمون من أموالهم ودمائهم دعما لصمود أهالي غزة. إضافة إلى استمرار قوافل المساعدات والإنزالات الجوية وعمل المستشفيات الميدانية.



وقال: "إن الجمعية حريصة على استمرار عملها وتقديم خدماتها للمقبلين على الزواج وأداء رسالتها النبيلة".