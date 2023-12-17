العلاج البيولوجي بديل واعد عن الستيرويد عند مرضى الربو

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دبي- توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام العلاج البيولوجي لتقليل التهاب الرئة مكن 92 % من الأشخاص المصابين بالربو الحاد، من تقليل جرعاتهم اليومية من الستيرويد المستنشق من دون تفاقم الأعراض. تعني هذه النتائج أن المصابين بالربو الحاد يمكن أن يقللوا من مخاطر الآثار الضارة المرتبطة باستخدام الستيرويد على المدى الطويل، وفقاً لما نشره موقع New Atlas نقلاً عن دورية The Lancet.من بين ما يقرب من 300 مليون شخص مصاب بالربو في العالم، يعاني حوالي 3 % إلى 5 % من الربو الحاد، ويعانون من ضيق التنفس اليومي وضيق الصدر والسعال الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى دخول المستشفى. يعاني معظم مرضى الربو الحاد من نوع فرعي يسمى الربو اليوزيني، والذي يتميز بمستويات عالية من الخلايا المناعية (اليوزينيات) في الدم التي تسبب تورم والتهاب مجرى الهواء بشكل لا يمكن السيطرة عليه.تجنب الآثار السلبية المحتملةوالعلاج الموصى به للربو اليوزيني، وفقاً للمبادرة العالمية للربو GINA، وهو عبارة عن مزيج لعلاج يومي من بوديزونيد (وهو كورتيكوستيرويد مستنشق لإدارة الالتهاب)، وفورموتيرول (وهو موسع قصبي طويل المفعول للاسترخاء وفتح الشعب الهوائية). يفضل هذا العلاج الذي يعرف بـ ICS أو " الستيرويد" على أجهزة الاستنشاق "الإنقاذية" قصيرة المفعول بسبب تأثيره المزدوج المضاد للالتهابات والموسع للقصبات الهوائية. ولكن يمكن أن يكون استخدامه على المدى الطويل مشكلة، حيث يرتبط بمرض القلاع الفموي وهشاشة العظام والسكري وضعف الجهاز المناعي وإعتام عدسة العين.وبحثت دراسة، أجراها علماء من جامعة كينغز كوليدج في لندن على مرضى في أربع دول، هي المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، ما إذا كان العلاج باستخدام البنراليزوماب (وهو علاج بيولوجي) يسمح للأشخاص الذين يعانون من الربو اليوزيني الشديد بتقليل جرعة ICS من دون فقدان السيطرة على الربو.وقال ديفيد جاكسون، قائد فريق البحث: "لقد أحدثت العلاجات البيولوجية مثل عقار "بنراليزوماب" ثورة في رعاية الربو الحاد بطرق عدة، وتظهر نتائج الدراسة الجديدة لأول مرة، أنه يمكن تجنب الضرر المرتبط بالستيرويد بالنسبة لغالبية المرضى الذين يستخدمون هذا العلاج".وعقار "بنراليزوماب"، يتم إعطاؤه عن طريق الحقن تحت الجلد مرة واحدة كل أربعة أسابيع للجرعات الثلاث الأولى، ثم مرة واحدة كل ثمانية أسابيع.وأفادت نتائج الدراسة بأنه بشكل عام، قام 92 % من المشاركين بتخفيض جرعة الـICS. وتحديداً 15 % منهم خفضوا الجرعة إلى جرعة متوسطة،و17 % إلى جرعة منخفضة، و61 % إلى جرعة حسب الحاجة فقط. كما أن 91 % من المشاركين لم يعانوا من أي تفاقم للأعراض أثناء التناقصالتدريجي. -(العربية نت)