 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العلامات التحذيرية للإصابة بمرض الغدة الدرقية

تعبيرية
تعبيرية

قال خبراء الصحة، إن التعب وآلام العضلات وفقدان الوزن من العلامات الشائعة لاحتمال الإصابة بمرض الغدة الدرقية، المسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تنظم وظائف الجسم الحيوية.

اضافة اعلان


وأوضحوا، أن فرط نشاط الغدة الدرقية يدل على إنتاج الغدة الكثير من الهرمونات، في حين أن قصورها يحدث عندما يكون هناك نقصا في إنتاج الهرمونات. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".


وقال أحد الخبراء: "إن قصور الغدة الدرقية يسبب الاكتئاب لدى العديد من المصابين، وقد يجعل كبار السن أكثر عرضة لفقدان الذاكرة، بينما قد يعاني الأطفال من تباطؤ النمو قبل البلوغ".


ويمكن أن يظهر فرط نشاط الغدة الدرقية على شكل تورم في الرقبة بسبب تضخم الغدة الدرقية. وعادة ما يكون هذا التورم غير مؤلم، ولكنه يمكن أن يسبب السعال وصعوبة التحدث. وكشفت إدارة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن مرض الغدة الدرقية أكثر شيوعا عند النساء، ويحدث عادة بين سن 20 و40 عاما.


كما تلعب الوراثة دورا كبيرا، حيث وجدت دراسة أجرتها Verywell، أن نحو 64 % من تركيزات الهرمون المنشط للغدة الدرقية (TSH)، و65 % من هرمونات الغدة الدرقية وهرمون T4 وثلاثي يودوثيرونين (T3)، يتم تحديدها وراثيا، وهذا يعني أنه إذا أصيب أحد أفراد أسرتك بهذا الاضطراب، فأنت في خطر تطور حالة الغدة الدرقية.


وإذا كان لدى عائلتك أيضا تاريخا من الحالات الطبية، مثل فقر الدم أو الذئبة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الغدة الدرقية. وإذا كنت تعاني من اضطراب المناعة الذاتية (مثل مرض السكري من النوع الأول)، فمن المحتمل أن تصاب بمرض مناعي ذاتي إضافي، مثل مرض الغدة الدرقية. وكشف الخبراء، أنه إذا كنت مدخنا، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، لأن دخان السجائر يحتوي على سموم تغير عمل الغدة الدرقية.

 

اقرأ أيضاً: 

مواد غذائية تحسن عمل الغدة الدرقية

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

الصمت العقابي.. سلاح للابتزاز العاطفي يكبل الفرد ويؤذيه نفسيا

منذ22 ساعة
الفنانة رنا سليمان-(من المصدر)

سليمان: الفن وثيقة تاريخية ترسخ ثقافة المجتمع

منذ22 ساعة
مؤسسة عبد الحميد شومان

"شومان" تعلن عن فتح باب التقدم لصندوق دعم البحث العلمي

منذ22 ساعة
تعبيرية

هل الذكور أذكى من الإناث في الرياضيات؟.. دراسة تكشف

منذ22 ساعة
تعبيرية

قضاء 7 ساعات يوميا على مواقع التواصل يزيد خطر التدخين لدى المراهقين

منذ22 ساعة
تفل القهوة

علماء يكتشفون استخداما عمليا مذهلا لتفل القهوة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ساعتان مع الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا قال الوزير؟

جهاد المنسي |اليوم

المدرسة الحزبية

نضال منصور |اليوم

حق الانتخاب والانتخاب بالحق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

لا يملكون حلا!!

سميح المعايطة |اليوم

في تشوه السياقات والمفاهيم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات | منذ20 ساعة
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات | منذ20 ساعة
‏جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً فلسطينيا في الخليل، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر)، 2017 - (أرشيفية)

أصول الوحشية الإسرائيلية في الإرث القمعي للاستعمار البريطاني

ترجمات |18 أيار 2024
1715972583767506400

المستوطنون ينغصون حياة الفلسطينيين

صحافة عبرية |17 أيار 2024
1715899666386976500

ما مدى استدامة أساليب الدفاع والردع في ظل الهجوم الإيراني؟

ترجمات |17 أيار 2024
1715899665346976300

موازنة بايدن بين الأمن القومي الإسرائيلي والأزمة الإنسانية للفلسطينيين

ترجمات |17 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر
 