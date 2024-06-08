العنف بين الأطفال دوامة لا تنتهي.. وضبط الغضب طريق أمثل بالتربية

رشا كناكرية

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عمان- لطالما ترددت على مسامعنا عبارة "الي بضربك اضربه"، تلك العبارة التي يستخدمها بعض الأهالي لتعليم أطفالهم ضرورة الدفاع عن أنفسهم في حال التعرض للاعتداء أو العنف. لكنّ الحقيقة أن هذا الأسلوب يؤسس لدوامة لا تنتهي من العنف والعدوانية والإيذاء.الدفاع عن النفس يكمن في ضبط الغضب وإدارته ومهارات الحوار وثقة الفرد في ذاته، وتبدأ في المراحل الأولى من الطفولة داخل البيئة الأسرية والاجتماعية المحفزة والإيجابية ليخرج بها الطفل إنسانا واثقا من نفسه.ما حدث مع خالد (36 عاما) وطفله الذي يبلغ من العمر 7 أعوام الذي اعتاد أن يخبره منذ الصغر بأنه إذ تعرض له طفل آخر بأن يقابله بالمثل، ويقول "كنت دائما أحكيله الّي بضربك اضربه، وبالبداية ظن أنه بذلك يعلّم طفله كيف يدافع عن نفسه".ويعترف خالد أنه اختار الطريق الخاطئ ليدافع طفله عن نفسه إذ إنه مع الأيام أصبح أكثر عدوانية مع غيره من الأطفال وأصبح يؤذيهم قصدا وسريع الغضب والعدوانية.ولكن تدارك خالد الأمر وأعاد ضبط سلوك طفله بعد أن لجأ لمساعدة مختص سلوكي، الذي أرشده للطريق الصحيح بحسب قولة، وأقنعه بان العنف ليس قوة وأن يدافع عن نفسه بشكل ذكي وبالحوار وبثقة بنفسه.بينما سمر (38 عاما) فقد اتخذت من الحوار وضبط الغضب طريقة لتعليم طفلها حمزة (10 أعوام)، إذ كان الحوار والنقاش معه حاضرا منذ الصغر لتعلّمه كيف يتعامل مع أي أذى يتعرض له.وتشير سمر إلى أنها لا تريد لطفلها أن يتأذى أو أن يؤذي غيره، لذلك اختارت هذا الحوار لتبني ثقته بنفسه وليتعلم كيف يضبط نفسه في حالات الغضب، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.وتذكر سمر أن طفلها اليوم لديه الحكمة والنضج الكافي الذي يساعده في التعامل مع أي أذى يتعرض له مع الآخرين.ومن الجانب التربوي يبين الدكتور عايش نوايسة أن الأسرة لها دور كبير في التربية المتوازنة التي تركز على بناء الشخصية من جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية الانفعالية.إلى ذلك، أن تكون الأساسات قوية وصلبة في تربية الطفل والتركيز على بناء شخصية متوازنة في الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية تنعكس على ثقته في نفسه وذاته وقدراته واندماجه وانصهاره وتفاعله مع المحيط الذي يعيش فيه سواء كان محيط الأسرة أو المدرسة والمجتمع الأكبر.ويوضح نوايسة أنها كالحلقة الأولى، فإذا الأسرة نجحت في بناء شخصية متوازنة في هذه الجوانب، من الطبيعي أن يكون الطفل قادرا على أن يتعامل مع أي تحد أو مشكلة تواجهه ويدافع عن نفسه وعن وجهة نظره ويطرح رأيه ويحترم الآخرين.ووفق نوايسة "ينبغي الحذر من بناء شخصية انطوائية وانسحابية، الأصل أن الأسرة تجعل لدى الطفل القدرة على مواجهة المشكلات والتحديات ويحلها بنفسه، منوها إلى أنه من الممكن أن نقدم له مساعدة في المحاولات الاولى ولكن يجب ان يواجه بعض المشكلات والتحديات لوحده.ويذكر نوايسة ان الحليم هو من يمسك نفسه عند الغضب، وفي علم النفس هنالك ما يسمى "إدارة الغضب" وتعني تحكم الشخص في انفعالاته ومتى يلجأ لاستخدم القوة واللجوء الى القانون إذا تم الاعتداء عليه.الأصل أن نعلم الطفل كيف يعيش ضمن ضوابط المجتمع بحسب نوايسة، واذا تم الاعتداء عليه هنالك قانون، فالقوة ليست بالاعتداء والعنف إنما أخذ الحق بطريقة سلمية.ويلفت نوايسة الى انه في المدارس هنالك بعض الأطفال يخجلون بإخبار أحد أنهم تعرضوا للأذى، وهنا دور المرشد الاجتماعي، فهو القادر على أن يقوّم سلوك العنف ويوجهه ويعدله، والطفل ضعيف الشخصية والذي ليس لديه القدرة بالدفاع عن نفسه ولم يتعلم من أهله كيف يواجه المشكلات والتحديات ينبغي مساعدته في تقوية شخصيته، فالأصل تربية الأطفال في ضوء سلوكيات ايجابية ولكن "إلّي اضربك اضربه" فهذه دوامة لن تنتهي.ومن الجانب النفسي يبين الدكتور موسى مطارنة ان شخصية الطفل تتكون منذ اليوم الأول، لذلك العائلة تقوم بإعداد شخصيته وبناء فكره ومتطلباته وخصائصه النمائية ومتطلبات التنشئة من أجل إعداده للمستقبل، مع مراعاة المتطلبات النمائية للطفل حتى يكون سويا ولا يتعرض للعنف أو الصراخ أو التنمر في الأسرة.وعلى الأسرة أن تكون حذرة في هذه المرحلة وفي التعامل بين جميع الأفراد، فالطفل يراقب ويستخدم ذات النماذج ويرسم صورا ويشكل مفاهيم كما يراها.ولذلك لا بد من أن تكون التنشئة والبيئة الاجتماعية والأسرية محفزة وتمنح الطفل مساحة كافية لخصائصه وقدراته النمائية ولمهاراته بحسب مطارنة، وذلك من خلال الحوار معه وتشجيعه على اللعب والحديث معه وإدخاله في تجارب حياتيه والاختلاط مع الأطفال وتسجيله في المراكز والمؤسسات التربوية، ومنحه مساحة واسعة من التجربة والخبرة وتشجيعه وتحفيزه وتعديل السلوك بطريقة علمية وتقنيات علمية حقيقية.ويؤكد مطارنة أن هذا جميعه يبني عند الطفل قدرات ومهارات عالية يستطيع معها أن يتجاوز أي أزمة حياتية في المستقبل، فالسنوات الأولى هي التي تبني شخصية الطفل ومن بعدها التحفيز والإعداد، بالتالي يبدأ التعامل مع مشكلاته بشكل علمي في المدرسة وتحت إرشاد المختصين.ويذكر مطارنة أن مشكلة بعض الأسر أنها لا تدرك أن الطفل بحاجة إلى الإرشاد للتعامل مع أي سلوكيات سلبية.ويشدد على أنه إذا تعرض الطفل لصدمة أو أزمة ينبغي مساعدته بمراجعة مرشد نفسي ليتخلص من آثار الأزمة وبناء شخصية إيجابية محفزة تمتلك مهارات التعامل مع المواقف والمرونة والتكيف وحل المشكلات ومهارات التفكير الإيجابي المنطقي، وأن تنجح في حياتها وتتفوق في حياتها وتأخذ دورا قياديا.ومن جهة أخرى، إذا تعرض الطفل لحالة من عدم مراعاة لخصائصه النمائية وسط تفكك أسري وعدم إعطائه مساحة كافية للنمو والتهديد المفرط وغياب متابعته في أي مشكلة تحدث معه أو الحماية الزائدة بمعنى منعه المشاركة وحرمانه من التجربة الحياتية، هذا جميعه يتسبب بانعكاسات سلبية في شخصيته بالمستقبل. ووفقا لذلك يفشل في حياته وقد يصاب برهاب اجتماعي وتدن في مفهوم الذات وعدم القدرة على التفاعل الاجتماعي والتفاعل بالمدرسة وتصبح لديه إشكاليات نفسية وسلوكية.ويؤكد مطارنة أن الشخصية التي يتم إعدادها بشكل صحيح لا تلجأ للعنف، وهنا يكون الطفل قد تعلم مهارات وقدرات وإمكانيات يستطيع من خلالها أن يحل مشكلاته.يختتم حديثه مؤكداً أن الطفل في هذه الحالة يستخدم عقله ومهارات التكيف والمرونة ومهارات حلّ المشكلات، ويدافع عن نفسه بطريقة عقلانية. وهذا الفرق بين السلوك الاندفاعي الجسدي يعتبر ضعفا ونتيجة لشخصية عانت في طفولتها من العنف والتفكك، بالتالي ردود فعل عنيفة، حتى في حالات الدفاع عن النفس.وتبقى تنشئة الطفل وفق الضوابط الاجتماعية مع مراعاة خصائصه النمائية تساهم في بناء شخصية قادرة على الدفاع عن النفس وتحقيق النجاح في الحياة والتأثير بشكل إيجابي على ذاته والآخرين.