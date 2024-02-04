العود والبخور.. إليك أبرز الفوائد العلاجية والروحانية

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عمان - يستخرج العود من أشجار العود المتواجدة في أحد الدول المنتجة للعود ومن ضمنها (ماليزيا – إندونيسيا – تايلاند.. وغيرها) ويتم استخلاص مادة العود من الخشب للحصول على أحد أشهر المواد العطرية ذي الروائح الجميلة التي اشتهر استخدامها في دول الخليج العربي وسائر الدول العربية الأخرى.واشتهر استخدام عود البخور من الزمن القديم وصولاً إلى وقتنا الحالي وكانت تجارة العود من أهم ركائز التجارة حتى وقتنا الحالي.بعد استخراج البخور من شجرة بخور العود التي يكثر نموها في الدول الآسيوية من خلال غابات العود المليئة بـ شجر العود و شجرة البخور والتي تتواجد في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكمبوديا والهند والفلبين ولاوس وغيرها من الدول الأخرى، يتم تجهيزها من أجل بيعها لزبائنها العاشقين لبخور العود.وتتفاوت كمية العود والبخور وأيضاً أسماء العود والبخور من دولة إلى أخرى ويتم تحديد أنواع البخور وأسعارها من خلال جودة العود ومميزاته وتوفره في السوق وأيضاً بلد المنتج لـ أنواع عود البخور وغيرها من الأمور الأخرى.وغالباً يتم تبخير العود عند استقبال الضيوف وذلك من خلال وضع البخور والعود على الفحم في مبخرة العود وتمرير المبخرة على الضيوف واحداً تلو الآخر وهذا الأمر يدل على حسن الضيافة والاستقبال وهذه العادة منتشرة في دول الخليج بشكل كبير.العود والبخور من أقدم أنواع العطور والأعشاب الطبيعية المستخدمة في الثقافات الشرقية التي تضم العرب والفرس والهنود والصينيين وغيرهم حيث يعود استخدام العود والبخور إلى آلاف السنين، عندما كانت تُستخدم في الطقوس الدينية والمناسبات الاجتماعية والعلاجات التقليدية. تميز العود والبخور برائحتهما الفريدة والمميزة التي تمتاز بالتأثير الهادئ والمهدئ للعقل والروح. ومنذ القدم، عُرفت الفوائد الصحية والروحية للاستخدام المنتظم للعود والبخور.العود: العود عبارة عن راتنج طبيعي يُستخرج من ساق أشجار خاصة، ويسمى العود أيضًا بـ"العود الهندي". يتميز برائحته الفواحة والعميقة، ويُستخدم عادةً عند حرقه لينتج دخانًا مميزًا وعطرًا يملأ المكان بالأناقة والرونق. وبالطبع تختلف قيمة العود بناء على مصدره النباتي وعمره الزمني، حيث تُعتبر أنواع مختارة من العود من بين أغلى أنواع العطور في العالم.أما البخور مزيج من الأعشاب والراتنجات الطبيعية التي تحترق لتنتج دخانًا عطريًا. يعتبر البخور من العادات الشائعة في الثقافات الشرقية والإسلامية، حيث يُستخدم في الصلوات والمناسبات الدينية والاحتفالات. يُعتبر البخور طقسًا روحيًا يساعد على تنقية البيئة وتحسين الطاقة في المكان.فوائد العود والبخور الصحيةيحتوي العود والبخور على العديد من المركبات الطبيعية التي تمنحهما الفوائد الصحية والروحية. إليك بعض الفوائد الرئيسية للاستخدام المنتظم للعود والبخور:تهدئة العقل والروح: تعتبر روائح العود والبخور من أفضل الروائح التي تساعد على تهدئة العقل والروح وتخفيف التوتر والقلق. يعتبر استنشاق عود البخور أحد الطرق الفعالة للتخلص من الإجهاد وتحسين المزاج.تحسين التركيز والذاكرة: يقال إن رائحة العود والبخور تساعد في تحسين التركيز والذاكرة وزيادة الانتباه. وهذا يجعلها مفيدة للطلاب والعاملين الذين يحتاجون إلى التركيز العالي والأداء المتميز.تقوية الجهاز المناعي: تحتوي رائحة نسايم عود البخور على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض.تنقية الهواء: عند حرق البخور مثل بخور الفراشة، يتم تنقية الهواء من الروائح الكريهة والمسببة للتلوث، وهذا يساعد في تحسين جودة الهواء في المكان.تحسين النوم: يعتبر العود والبخور مفيدين للنوم، حيث تساهم رائحتهما الهادئة في الاسترخاء والنوم بشكل هادئ وسلس.الفوائد الروحية للعود والبخورالعود والبخور من المكونات المستخدمة في الطقوس الروحية والدينية في الثقافات الشرقية حيث تؤدي عدة أدوار منها:تحسين الطاقة الروحية: تُعتبر رائحة عود نسائم النبيل من الروائح الملهمة والتي تساعد في تحسين الطاقة الروحية والروحانية في المكان.تنقية البيئة الروحية: تعتقد بعض الثقافات أن حرق العود والبخور يساهم في تنقية البيئة الروحية وطرد الطاقات السلبية والشريرة.الاسترخاء والتأمل: يُستخدم عود النبيل الأسود في العديد من الطقوس الروحية والتأملية، حيث يساعدان في الاسترخاء والتأمل وتحقيق الهدوء الداخلي.كيفية استخدام العودوالبخور بشكل صحيحللاستفادة القصوى من الفوائد الصحية والروحية للعود والبخور، يجب استخدامهما بشكل صحيح. إليك بعض النصائح لاستخدام العود والبخور بشكل صحيح:استخدام مبسط: يكفي حرق كمية صغيرة من عود النفيس للاستمتاع برائحتهما الفريدة والمميزة. لا حاجة لاستخدام كميات كبيرة، فقط قطعة صغيرة تكفي.الاستنشاق ببطء: بدلاً من التعرض للدخان بشكل مباشر، اجلس بعيدًا قليلاً عن العود أو البخور واستنشق الدخان ببطء للاستمتاع بالرائحة دون إحداث أي تهيج للجهاز التنفسي.الاستمتاع بالهدوء: اجلس في مكان هادئ واستمتع بالرائحة والأجواء الروحية التي تحيط بك أثناء حرق بخور البحار.استخدام العود والبخور في العلاجات التقليديةاستخدم العود والبخور منذ القدم في العلاجات التقليدية والطب البديل. إليك بعض الاستخدامات الشائعة للعود والبخور في العلاجات التقليدية:العلاج العاطفي والنفسي: تُعتبر روائح العود والبخور مهدئة للعقل والروح، ويمكن استخدامها في العلاج النفسي والعاطفي للمساعدة على التخفيف من القلق والتوتر والاكتئاب.علاج الصداع والشقيقة: تُعتقد بعض الثقافات أن استنشاق رائحة العود يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع والشقيقة.تعزيز التأمل والتأمل: يستخدم العود والبخور في الطقوس التأملية والروحانية لتعزيز التركيز والانغماس في عملية التأمل.تنظيف المنزل الروحي: تُعتبر البخورة أو المبخرة وسيلة لتنقية المنزل من الطاقات السلبية وتحسين الطاقة الإيجابية في المكان.* الصيدلي إبراهيم علي أبورمانوزارة الصحة