الغزيون بتكاتفهم يرسمون صورة مشرقة بين ركام الدمار

منى أبوحمور

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في غزة الصمود، المشهد مختلف تماما، التوقعات مرفوضة والسيناريوهات مفاجئة حتى الاستجابة للأحداث صادمة. شعب مختلف وتجسد اختلافه بأفعاله وصموده ومقاومته وتشبثه في الأرض والعرض والحق.يبدو أن قوات الاحتلال لم تحسب حسابا لإرادة شعب لا يقهر وعزة نفس لا تكسر، ففي الوقت الذي كانت آليات العدو الصهيوني تمارس حرب الإبادة، كان هناك أشخاص يرممون ما يكسر الغاصب ويجبر الشعب الطاهر.مشاهد متعددة ودروس في المسؤولية الاجتماعية حتى في أصعب الظروف يقدمها الغزيون والغزيات اليوم تحت نيران القصف الصهيوني الغاشم، رافضين أن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل كانوا جزءا حقيقيا في الوقوف في وجه العدو، وساندوا الناجين والنازحين وحتى الجرحى.بعد العدوان المتكرر على المدارس وتوقف العملية التعليمية تماما في قطاع غزة، لم تقف المعلمات مكتوفات الأيدي، وإنما توجهن للمستشفيات ليقفن إلى جانب الكادرين التمريضي والطبي.أصبحت معلمات غزة اليوم ممرضات، يضمدن الجراح ويسعفن الناجين ويتعرفن على الأطفال مجهولي الهوية، ففي الغالب هم طلابهن وطالباتهن، فكن أشبه بالملاك الحارس للأطفال الناجين من القصف وحتى الشهداء.في غزة أيضا، لم يعد اللحام يحرص على بيع اللحوم الموجودة في ملحمته، بل آثر إطعام النازحين والناجين من القصف الصهيوني الغاشم.أخذ لحام غزة على عاتقه، مسؤولية إعداد وجبات من الأرز واللحم وتوزيعها على النازحين، لسد جوعهم ومعاونتهم على الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في ظل انقطاع المساعدات والمواد التموينية التي تمكنهم من إطعام أطفالهم.ليس الطعام وإسعاف الجرحى وحده ما كان يقدمه الغزيون، فبعد أن طال القصف محلات الملابس، بادر أحد أصحاب المحلات بالإعلان عن تقديم الملابس النسائية كافة مجانا للنازحات والناجيات "ليسترن بها أنفسهن"، بعد أن خرجن من ديارهن دون إحضار ملابس إضافية.صور مختلفة من التعاون ومساندة الآخرين تجلت في غزة بأبهى صورها، فالمصاب واحد والفقد واحد والألم واحد.في غزة فقط، كان يركض الناجون لتفقد بيوت جيرانهم من القصف، وللتعرف على أسمائهم وإحصاء عددهم. يهبون لإنقاذهم، لم يقف أحد لحظة مكتوف الأيدي، فنرى غزاويا باليد اليمنى يسعف طفله واليسرى تزيل الركام عن جاره.الخبز والطعام والماء وحتى المواساة لم تكن في غزة لحظة إلا بالمشاركة، ففي كل يوم يتشارك الغزيون مشاعرهم وآلامهم وأوجاعهم حتى مخاوفهم، تقاسموا الغطاء وحتى لحظات البكاء، طمأنوا بعضهم بعضا بمصابهم الواحد، فإن تيتم واحد شاركوه اليتم، فقد خسر معظمهم غالبية أفراد عائلته، وإن بتر أحد أطراف أحدهم، فلا بأس، ففي كل عائلة طرف مبتور.صورة أهالي غزة في التكافل والتعاون وتحمل المسؤولية مشرقة بين ركام الدمار والقتل والإجرام والتخاذل والتآمر والصمت. أعدوا أنفسهم إعداداً جيداً لأنهم يعلمون أن مهمتهم عظيمة، وأن عدوهم ومن يقف معه ويدعمه يتفنن بإجرامه ويتباهى بسيل الدماء التي أراقها.وهم يعلمون العالم دروساً ليس فقط في المقاومة والصمود، بل في أخوتهم وتآلفهم وقدرتهم على الإبداع في أقصى الظروف.ومن جهته، يشير اختصاصي علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان إلى أن حرب الإبادة مستمرة في غزة، وأدت إلى استشهاد أعداد كبيرة وإصابة أعداد أخرى بجروح وفقدان آخرين في عدوان يشنه العدو الصهيوني استخدم فيه كل أنواع الأسلحة وبدعم مباشر من دول غربية عدة وتم إمداده بالسلاح والمال والغطاء السياسي.ولأن العدو يفتقد لأدنى القيم الإنسانية وبسبب التواطؤ والصمت الدولي وحقده على أهالي غزة وعدم قدرته على المواجهة المباشرة مع المقاومة، فقد قام بتدمير المنازل وقصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة والشوارع والبنى التحتية وقطع الماء والكهرباء ومنع الدواء والوقود والطعام في حصار ظالم يتم تحت بصر العالم وسمعه.إلا أن هذه الصورة البشعة يواجهها أهالي قطاع غزة ببسالة وصبر وثبات حير العالم، فالصغير والكبير والمرأة والرجل يهتفون أنهم باقون في أرضهم يرفضون التهجير، ورغم الألم والإجرام لا تجد منهم إلا الصبر والثبات والدعاء إلى الله بالنصر. فما نشاهده جميعاً وينقله الإعلام من مشاهد مؤلمة غير مسبوقة زاد من درجة تعاون وتكافل أهالي القطاع، فهم يتسابقون لانتشال الشهداء والجرحى بأيديهم من تحت الدمار، لعدم قدرة كوادر الدفاع المدني على الوصول نظراً لحجم الدمار الكبير وتجريف الطرقات، وهم يقومون بذلك دون خوف من القصف، في مشهد يؤكد عظمة هذا الشعب وتمسكه بوطنه واستعداده لتقديم مزيد من الشهداء، وفق سرحان.ويقول "الناس يتقاسمون لقمة العيش على قلتها وشربة الماء على ندرتها، وهم يفترشون الأرض أو يحتمون تحت سقف مدرسة أو مسجد أو كنيسة أو في ساحة مستشفى لم يسلم أي منها من القصف والتدمير. فقباحة الاحتلال وافتقاره لأدنى المعايير والقيم والأخلاق والإنسانية يقابلها مشهد الفلسطيني المؤمن بعدالة قضيته الملتزم بقيمه وأخلاقه حتى في ظروف الحرب والافتقار لأدنى متطلبات الحياة".ويشرح سرحان "التربية التي نشأ عليها أهل غزة وارتباطهم بالدين والأرض والقضية، تجعلهم الأكثر التزاماً بالمسؤولية تجاه بعضهم بعضا، فالشدائد هي التي تكشف عن معادن الرجال، وفي الظروف الصعبة يظهر الناس أفضل ما لديهم، حتى وهم يموتون".هي منظومة القيم التي يجب على العالم أن يتعلمها، فهي مستمدة من رسالة عالمية ليست قائمة على المصلحة أو المنفعة وليست مؤقتة أو موازينها مختلة، حتى في تعاملهم مع عدوهم فإنهم يحسنون التعامل مع الأسرى، في حين يقوم هو بقصفهم إذا استطاع ذلك.ويضيف سرحان "صورة النساء اللواتي يستخدمن أبسط الوسائل لإعداد الخبز بعد قصف المخابز يراها العالم، لعلها تثير ولو شيئا مما يسمى بـ"القيم الإنسانية" أو يدرك أن هذا الشعب هو من يستحق الحياة وأنه غير قابل للانكسار".وأيضا مجموعات الرجال الذين "افتتحوا" مطعماً في العراء وبين ركام البيوت لإعداد الطعام ضمن ما تيسر لديهم، لتقديمه لأبناء شعبهم ليسهموا فيما يعينهم على البقاء وليكونوا عوناً للمجاهدين، فالجميع في هذه المعركة جنود، منهم من يقاتل بسلاحه ومنهم بصبره وثباته أو بماله أو القيام بواجب العون والمساعدة.ويختم "جميعهم يعمل بكل استطاعته وما يتطلبه ظرف الحرب، فكل السيارات أصبحت سيارات إسعاف، بل والعربات البسيطة التي تجرها الدواب تقوم بواجبها في نقل الجرحى والمرضى والناس، فلا عذر لأحد، وهم لا يبحثون عن أعذار بل يذللون الصعاب".