الغزيون.. صمود يتجلى بالتمسك بما بقي من مظاهر الحياة

منى أبوحمور

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عمان-"الخير كثير عنا والله.. عنا زيت وزعتر ودقة والله يديم النعم.. والله ما احنا طالعين صامدين في بلادنا"، كلمات سيدة من غزة كانت تحضر "مناقيش الزعتر"، على صاج متهالك تحت أصوات القصف الصهيوني في غزة.نوع آخر من المقاومة تلك التي يقدمها الغزيون والغزيات اليوم، رغم أبشع أنواع جرائم الحرب الصهيوني التي حولت مدينتهم إلى ركام، إلا أنهم وفوق أنقاض بيوتهم وما تبقى من مقتنياتهم يتشبثون بالحياة وحقهم في البقاء وكأن شيئا لم يحدث قط.الصمود الاستثنائي الذي يقدمه الغزيون في كل مرة يقف أمامه العالم أجمع باستغراب، فقد حل الإيمان في قلوبهم مكان الخوف، واليقين مكان الشك والإقدام مكان الإدبار، مصرين على البقاء في منازلهم أو ما تبقى منها غير آبهين بما يضيء سماءهم من صواريخ الكيان الصهيوني الذي ما يزال مستمرا منذ 7 أكتوبر الحالي، مخلفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى والمفقودين إلا ان ذلك لم ينقص من عزيمتهم أو حتى يقلل من إيمانهم يوما.على أنقاض بيتهم صورة عائلة غزية تجلس على ما تبقى من غرفة الجلوس وسط أكوام من الركام والحجارة يتصاعد من خلفهم دخان القصف بصورة درامتيكية لا يمكن أن تراها سوى في غزة.عزيمة الغزيين تجاوزت كل مايمكن أن يتقبله العقل، ففي وسط الدمار الشامل الذي خلفه الكيان الصهيوني ورائحة الموت التي انتشرت في قطاع غزة؛ أصر شاب غزي أن يتمم زواجه فوق ركام المخيم متخذا من صوت الصواريخ إيقاعا لزفافه ومن دخان القصف وغبار الانقاض زينة له. ارتدى بدلته ورافقته زوجته في فستانها الأبيض والدموع تملأ عيونها تتعثر خطواتهم بركام المنازل متحدين الكيان الصهيوني الذي اعتقد أنه أنهى الغزيين.كذلك تسطر أمهات غزة، فجرا جديدا، فمن وسط الدمار وفي حوض الاستحمام الذي لم يتمكن منه صاروخ الاحتلال غسلت أم غزية أطفالها من غبار الركام ودمار القصف لتهدئ من روعهم، وتبرد خوفهم الذي خلفه الكياني الصهيوني فحول ليل الغزيين إلى هلاك.صور عديدة يصنعها الغزيون كل يوم، تروي قصصا عن قوة إرادتهم وعزيمتهم ومقاومتهم الفريدة من نوعها. ومن أهمها رقص ولعب أطفال غزة فوق ما تبقى من بيوتهم وما نجا من ألعابهم.فحتى لعب أطفال غزة مختلف تماما، ففي مقطع فيديو ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، ورصده صحفي في القطاع لمجموعة من الطفلات اللواتي لا يتجاوزن الثلاث سنوات وهن يلاعبن طفلة صغيرة عمرها لا يتجاوز عدة أشهر في مشهد كان لا يمكن تصديقه حيث استبدلن تهويدة النوم إلى أغنية الشهيد وردد "لا اله الا الله والشهيد حبيب الله".. هكذا كن يحاولن إسكات تلك الطفلة.فلماذا يختلف المجتمع الغزي عن غيره من المجتمعات؟، حيث تقول اختصاصية علم الاجتماع الدكتورة فاديا الإبراهيمي إن" أفراد هذا المجتمع ليسوا كباقي الأفراد في المجتمعات الأخرى التي تنعم بالاستقرار والسلام.. فقد كان هذا المجتمع تحت سيطرة مصر حتى احتلته دولة الاحتلال الصهيوني بعد حرب 1967 إلى ان سحبت قواتها في عام 2005 وصار القطاع تحت سيطرة حركة المقاومة الاسلامية ( حماس). ومنذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة وفي ظل القيود الصارمة التي وضعتها دولة الاحتلال يعيش أهالي غزه ظروفاً صعبه.وتضيف الابراهيمي، "مجتمع حكمت عليه الظروف شكلاً صعباً ومريراً من الحياة الاجتماعية والانسانية، فتوالي الضربات والمناوشات واستمرار الحصار لأكثر من سبعة عشر عاماً قوّضت وهدمت الركائز الاساسية لهذا المجتمع وقلة فرص الحياة في هذا القطاع وأثرت على باقي القطاعات كالتعليم والصحة والاقتصاد، وصارت الفرص محدودة جداً ونسبة البطالة عالية جداً.. حصار كامل، إغلاق للحدود، كثافه سكانية عالية، قيود على الزراعة والصيد، نقص مياه الشرب وإمكانية التنمية والتطوير محدوده ويمكن أن تكون معدومهة، كما وفقدت العديد من العائلات بعض أفرادها خلال الهجمات والحروب المتعاقبة".لكن المفارقة الإنسانية الغريبة والعظيمة، وفق الابراهيمي، أن أهالي هذا القطاع بالرغم من كل الظروف الصعبة "صامدون واثقون لا يطالهم اليأس أو الاستسلام أبداً ، فهم يبحثون عن الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا."وتتابع قائلة :"الغزيون لا يوقفهم الموت ولا يوفقهم شيء عن الصمود والاستمرار، يقدمون أرواحهم وأبناءهم ومنازلهم وكل ما يملكون فداء لأرضهم وقضيتهم. يرفضون التهجير، باقون بقاء الارض. ونراهم يعطوننا دروساً في الشجاعة والقدرة على الصمود والبقاء.. فما يراه العالم منذ سنوات في غزة يعجز علماء النفس وعلماء الاجتماع عن تفسيره، فمن الطبيعي أن الخسارة المادية أو المعنوية تؤثر في قوة الإنسان وصلابته، وأن أي مجتمع يتعرض للحرب يُنهك أبناؤه ويحتاجون إلى إعادة الإعمار النفسي او المعنوي".لكن تستدرك الابراهيمي "إلا أن أهالي غزه يتمتعون بثقة. فهم مستمرون في كل تفاصيل حياتهم متكيفين مع الظلم والوضع الصعب.. يزرعون الأمل في كل مكان، يذهبون لمدارسهم وأعمالهم.. يتزوجون ويقيمون الأفراح.. يتكافلون ويتعاونون فيما بينهم. ويسطرون للعالم درساً في القوة وعزة النفس". وتختم قائلة، "منهم نتعلم معنى أن تقضي أربعين عاماً لتبني منزلاً قد يصير رماداً في دقائق.. فلا تحزن ولا تتألم وإنما تكون لديك العزيمة لبناء منزل آخر وحياة جديدة وتستمر رغم كل الظروف".