الأحد 06 آب 2023
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"الفحيص" بدورته الـ31 ينطلق حاملا رسالة الأردن وتاريخه الحضاري

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جانب من المؤتمر الصحفي الذي اقيم أمس - (من المصدر)
عمان - ينطلق مهرجان الفحيص بدورته الـ31 "الأردن تاريخ وحضارة"، تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، وذلك بالفترة 15-19 آب (أغسطس) الحالي.
وأعلن القائمون على المهرجان الفعاليات كافة، خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم أمس، في مطعم "زرياب البلد" بالفحيص، بحضور مدير المهرجان أيمن سماوي وأمين السر عيسى السلمان، ومتصرف لواء ماحص والفحيص صالح الكيلاني، ورئيس البلدية عمر عكروش.اضافة اعلان
وأشار سماوي، إلى أن المهرجان يحمل رسالة يبرز من خلالها تاريخ الأردن ودوره الحضاري الناهض بالأمة، ويسلط الضوء على رجالاته الذين حملوا على أكتافهم هم الوطن، وإن الفعاليات تبرز إرث الأردن الثقافي والتاريخي والفني، انطلاقاً من شعار المهرجان الثابت "الأردن تاريخ وحضارة". 
ومن أبرز الفنانين العرب المتوقع ان يغنوا بالمهرجان بليال فنية، وليد توفيق، جوزيف عطية، هادي خليل، وعدد من الفنانين الأردنيين منهم جهاد سركيس، غادة عباسي، ومشاركة عدد من الفرق الفنية الأردنية.
وتتضمن فعاليات المهرجان، برنامجا منوعا يجمع بين الثقافي والفني والغنائي، حيث يشتمل حفل الافتتاح على أوبريت غنائي يعكس رؤية وثوابت المهرجان، وتقديم عدد من  المسرحيات والفقرات الأخرى، التي تعنى بمسرح الطفل، ليستقطب العائلة الأردنية، ويكرم المهرجان في "ندوة تكريم الرواد" عددا من الشخصيات، وأن فعاليات المهرجان تركز على إبراز إرث الأردن الثقافي والتراثي والاهتمام بالفن الإبداعي والفنانين، علما بأن المهرجان كان وما يزال منفتحا برسالته لتتعدى حدود الوطن ملتصقا بأمته العربية ومرآة لحضارته وثقافة أبنائه وحضنا للمفكرين والأدباء والمثقفين العرب".
ومن فعاليات المهرجان أيضاً، ندوة حول "شخصية المهرجان"، و"ركن المدينة" وندوة حول واقع الأمة العربية، إضافة إلى تسليط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية، فيما بلدية الفحيص وبالشراكة مع نادي الفحيص هيأت الظروف المناسبة كافة، لإقامة المهرجان بما في ذلك البنية التحتية التي تليق بسمعة المهرجان، بهدف تسليط الضوء على رسالة المهرجان كجزء من ثقافتنا التي تقدم كل ما هو مفيد للأجيال القادمة، وأن رسالة المهرجان تعكس صورة الأردن الملتصق بأمته العربية، وتشكل مرآة لحضارته وثقافة أبنائه وحضناً للمفكرين والأدباء والمثقفين والفنانين العرب، انطلاقاً من كونه بالأساس مهرجاناً للعائلة الأردنية بمختلف اهتماماتها.
اتفاقية توأمة
وكانت إدارة نادي شباب الفحيص، وقعت اتفاقية توأمة مع النيابة الأسقفية الفلسطينية الأردنية في الولايات المتحدة الأميركية، في مقر النادي، تنص على تعاون الطرفين، في خدمة الفن والثقافة والسياحة ضمن الفعاليات التي يقيمها الطرفان تحت مظلة مهرجان الفحيص، والمهرج   ان الأردني الفلسطيني، في كل من الأردن وأميركا، ووقع اتفاقية التوأمة عن نادي شباب الفحيص، رئيس النادي ومدير المهرجان أيمن سماوي، وعن النيابة الأسقفية الفلسطينية الأردنية، مدير المهرجان عماد فرحان صويص.
وتأتي اتفاقية التوأمة، تحقيقاً للتعاون المشترك بين نادي شباب الفحيص الذي ينظم "مهرجان الفحيص" بشعاره الدائم "الأردن تاريخ وحضارة" منذ 33 عاماً، والنيابة الأسقفية الفلسطينية الأردنية في الولايات المتحدة الاميركية التي تنظم "المهرجان الأردني الفلسطيني" بشعاره "العودة إلى الجذور"، لغايات تنظيم العلاقة فيما يخص الترويج والتعاون والتبادل للفعاليات الفنية والثقافية والسياحية بين الطرفين، وفتح المجال للمؤسسات الفنية والثقافية والسياحية داخل الأردن لتسويق منتجها الثقافية والفنية، سواء في الأردن أو الولايات المتحدة. 
ونوه مدير المهرجان أيمن سماوي، إلى إن مذكرة التفاهم تتيح للفنان والمثقف الأردني بوابة عبور جديدة إلى العالم، للتعريف بالمنجز الإبداعي والفكري والفني الحضاري الأردني، من خلال إيفاد فنانين وموسيقيين وشعراء ومبدعين إلى الولايات المتحدة الأميركية لعرض نتاجهم الفني أمام الجمهور هناك، عدا عن استقطاب المبدعين الأردنيين والفلسطينيين في بلدان الاغتراب، لعرض أعمالهم أمام الجمهور الأردني.
من جهته، ثمن عيسى السلمان، الخطوة الكبيرة في ترجمة اتفاقية التوأمة بين الطرفين، مؤكدا أهمية توثيق صلات التعاون بين المبدعين الأردنيين والفلسطينيين والعرب، وعرض نتاج أعمالهم أمام جمهور مهرجاني "الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة" في الأردن، و"المهرجان الأردني الفلسطيني في الولايات المتحدة – العودة إلى الجذور".
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