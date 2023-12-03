الفساطلة ينقل شغفه بعالم الروبوتات لإنجاز تصاميم تحصد الجوائز

أحمد الشوابكة

اضافة اعلان

يحرص الطالب عبد الواحد برجس الفساطلة من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، الذي يبلغ من العمر (16 عاما)، على مواكبة التكنولوجيا وما وصل إليه العلم من تطور، حيث إنه يجيد البرمجة في لغات عدة ومنها: (بايثون وc ++)، وبرمجة الاردوينوArduino بأنواعها المختلفة للتحكم بالروبوتات، وقد استطاع أن يفوز بالمركز الأول في مسابقة (لا للتنمر)، التي نظمتها مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة مادبا، من خلال تقديمه لوحة رسم تحمل عنوان المسابقة التي شارك فيها العديد من الطلاب.وقد حصل فريق مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة مادبا على المركز الأول، وجائزة أفضل برمجة في المسابقة الوطنية التاسعة عشرة للروبوتات (السومو للروبوتات- مستوى متقدم)، التي احتضنتها مدارس اليوبيل الذهبية مؤخرا. إذ حصد الطالب الفساطلة وزملاؤه على كأس وميداليتين ذهبيتين من معهد اليوبيل.يتطلع الفساطلة إلى المشاركة في مسابقة ( FIrst LEGO League) مع فريق مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز للمرحلة العالمية.وقد جاءت مشاركة الطالب الفساطلة في البطولة، ضمن فريق سيمونا (SUMONA) المكون من أربعة طلاب يمثلون مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة مادبا، في البطولة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت (مسابقة السومو) وتعني (قتال روبوتات)، حيث دخل الفريق بتصميم روبوت (سومو) ويتكون من حلبة دائرية فيها مسارات ومحطات انتظار ويوجد فيها روبوتان يقاتلان بعضهما البعض والفريق الذي يطرح روبوت الفريق الآخر يخرجه خارج مسارات الحلبة الدائرية في أقل من الوقت الأصلي وهو (ساعتان) يفوز بالجولة.ويقول الفساطلة: "إن مشاركتنا في المسابقة تستجيب لموضوع المسابقة نفسها التي أدخلتنا في أجواء المنافسة ضد الفرق الأخرى بشكل قوي مبني على الدقة والتوازن والسرعة والتفكر البديهي، وما إلى ذلك من تمارين ذهنية وهي ما يحتاجه الإنسان في صفاء الذهن، حتى يستطيع أن يتصرف بالطريقة الإيجابية بعيداً عن التشويش".ويتابع، كما أن مثل هذه المشاركات تعطي حافزا إيجابيا لإبراز المكون الإبداعي الداخلي وتقديمه للمجتمع، معتبرا مشاركته في هذا العلم التكنولوجي المتطور، هو تحد مع الذات لتحسين أطر التفكير الإيجابي في التعلم والتفاعل والمساعدة والابتعاد عن الطاقة السلبية التي تؤدي إلى هلاك الذات، بحسبه: "طالما الإنسان عايش في هذا الكون، فهو قادر على الاختراع والابتكار في شتى مجالات الحياة لتحقيق رغبات المجتمع".ويمتلك الطالب الفساطلة موهبة الرسم التشكيلي، فقد أجاد الرسم بمدارس عدة من أبرزها: "التجريدية والواقعية التعبيرية"، إضافة إلى إتقانه فن الرسم على خامات مختلفة كـ: الخشب والفخار والكانفاس بأنواعه وأحجامه المختلفة، والمشاركة الفاعلة في النشاطات الشبابية، ساعياً بكل جهده إلى أن يستمر في تحقيق ما يصبو إليه في دراسته وتطوير مهاراته في الفن التشكيلي، إضافة إلى إتقانه للغات الثلاثة: العربية، الإنجليزية، والفرنسية. تحدثاً وكتابةً. ويتقدم الفساطلة بالشكر إلى إدارة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز التي أتاحت له الفرصة، بالمشاركة في المسابقة الوطنية للروبوتات والتي ساعدت في تقوية مهاراته الذهنية في عالم الذكاء الاصطناعي.