الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفنانة الفلسطينية سناء موسى: الفن الحقيقي ينحاز لقضايا الناس

1711796679268402800
الفنانة الفلسطينية الدكتورة سناء موسى
عمان- أكدت الفنانة الفلسطينية الدكتورة سناء موسى، دور الفن والثقافة كوسيلتي مقاومة، في الجلسة الحوارية التي عقدتها في مسرح الرينبو بعمان، ضمن الفعاليات الثقافية الرمضانية التي يقيمها المسرح احتفاءً بالشهر الفضيل.اضافة اعلان
وشاركت الفنانة الفلسطينية في جلسة حوارية بعنوان "من القلب إلى غزة"، قدمتها الإعلامية ميس النوباني، حضرها جمهور غفير ملأ جنبات المسرح، قالت فيها: "إن الفن الحقيقي ينحاز لقضايا الناس، وأن الفنان صاحب الرسالة، هو الذي يحمل مبادئ الخير والحق والعدالة، وما أحوجنا لصوت الفنان الحر الذي يقف على المسرح وينتصر بكلمة للقضية الفلسطينية"، مضيفة "الغناء هو ناقل للمعرفة، وليس مختصا فقط بالترفيه.
وأشارت سناء، إلى أنها تنظر للأغنية باعتبار أن لها وظيفة مهمة، فهي تخلد الفكرة والمرحلة والشخص، وأنها تسعى عبر أغنياتها إلى توثيق المراحل النضالية السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية، باعتبار أن الأغنية سلاح، تخترق القلب وتتعدى كل الموانع والمعيقات، ويمكن أن تحمل الأغنية روح القضية الفلسطينية وتعرف بأوجاع الشعب الفلسطيني للعالم، مبينة أن الفن التجاري والاستهلاكي، بعيد كل البعد عن الشعور والاقتراب والإحساس بقضايا فلسطين.
ولفتت النظر، إلى أن للغناء وظيفة مهمة لدى الفلسطينيين، وهي علاج النفس من أثر الوداع للشهيد أو الأسير، وأن هذا التأثر والتأثير الكبير الذي تحدثه الأغنية بصدق في روح الناس أوصلها كي يتم استخدام الأغنية الفلسطينية للمرة الأولى في فيلم هندي عالمي، من شدة صدق التعبير عن الإحساس بالفقد ومشاعر الألم والخوف.
وحول ما يجري في قطاع غزة حالياً، أكدت أن أهالي غزة لديهم الإيمان الحقيقي ويتقبلون ما يجري معهم، ويحمدون الله، وأنهم راضون وصابرون، على الرغم من أن ما يحدث هو كارثة حقيقية بكل المقاييس، باعتبار أن جيش الاحتلال يهدف إلى تصفية الناس وإبادتهم ومسح تاريخهم.
وأشادت بالدور الأردني الكبير المناصر لأهالي فلسطين على كل المستويات، معتبرة أن الفلسطينيين يعتبرون الأردن رئتهم ومتنفسهم الكبير.
وقدمت سناء، مجموعة من التراويد الغنائية الفلسطينية، معرفة بأنماط الغناء الفلسطيني التراثي، كما شرحت كيف يتغنى أهالي الشهداء والأسرى بأبنائهم، ورافقها على آلة القانون مواطنها الموسيقي أيهم عايش.
وقالت لـ(بترا): "إن حصر الغناء الفلسطيني بالأغنية المقاومة للاحتلال، يعني قتل مشاعر الناس واستئصال الفرح واستثناء الحب والعاطفة منهم، وبالتالي الحكم على الناس بالإعدام"، مضيفة، "الفلسطيني إنسان من حقه أن يعيش ويفرح ويحب، مثله مثل أي شخص آخر على الكرة الأرضية، ومن حقه أن تعبر أغنيته عن كل الحالات التي يمر بها، وألا يتم حصره في زاوية المقاوم
 أو الشهيد".- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1711800165468616300

في رحاب العشر الأواخر: إقبال إيماني يملأ المساجد بالعبادة والدعاء

منذ3 ساعة
1711794652828317900

سلطان: أسعى دائما للتنوع في تقديم الشخصيات وخصوصا "المركبة"

منذ3 ساعة
كيف نميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة؟

"الشوكولاتة".. الفوائد والأضرار

منذ3 ساعة
النوم الجيد

دراسة تحذر من نمط نوم قد يضاعف مخاطر الإصابة بالسكري

منذ3 ساعة
1711794652768317400

تغير المناخ منذ العام 1979 زاد من فترات موجات الحر

منذ3 ساعة
1711706007287228100

من "صدقة الماء" لـ"كوبون الخبز" و"خيرات رمضانية".. قصص طلابية ملهمة

29 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أنت تشكو والحكومة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نحو مؤتمر شعبي توحيدي فلسطيني.. هل تتولاه المنظمة؟

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

مشكلة ذات أبعاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا بعد إقرار القانون المعدل للحق في الحصول على المعلومات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"قلبي انمغص" من "قلبي اطمأن" في سد الموجب

نضال المجالي |اليوم

أهو "تحديث" أم مجرد "حديث"؟

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات | منذ4 ساعة
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان
 
 