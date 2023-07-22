"الفيروس المعوي".. تزايد بأعداد المرضى وأطباء يحذرون من تفاقم الأعراض

منى أبوحمور

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عمان - شعور بالإعياء والغثيان وارتفاع في درجات الحرارة يرافقها إسهال واستفراغ، تلك بعض من أعراض يعاني منها الكثيرون تزامنا مع بداية فصل الصيف.أقسام الطوارئ في المستشفيات تمتلئ بالحالات من الصغار والكبار يراجعون بشكلٍ يومي للحصول على العلاج اللازم.الفيروس المعوي أو ما يعرف بانفلونزا المعدة "ضيف ثقيل"، على الكثير من الأسر التي يعاني كبارها وصغارها من أعراضه ويرافقه أحيانا ارتفاع بدرجات الحرارة.هذه الأعراض التي بدت على الكثيرين عانوا منها، خصوصا أنها تأتي بهذه الأيام التي تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة، لافتين إلى ازدحام أقسام الطوارئ بالمرضى الذين يعانون من الأعراض ذاتها، الأمر الذي جعل من هذا الفيروس حديث الكثير من العائلات التي لا يخلو منزل منها.ويعتبر التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي بحسب ما نشرته جمعية مايكلونيك، عدوى معوية لها مؤشرات وأعراض مثل، الإسهال المائي وتقلصات المعدة والغثيان أو القيء، والحمى في بعض الأحيان.ويعرف التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي وفق الدراسة التي نشرتها مايوكلينك باسم "إنفلونزا المعدة"، وأكثر طرق الإصابة به تكون عبر الاتصال بشخصٍ مصاب أو بتناول أطعمة أو مياه ملوثة.ولكن يمكن أن يؤدي التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي إلى الوفاة في حالة الرضع والمسنين والأشخاص ذوي الأجهزة المناعية الضعيفة، كما أنه لا يوجد علاج فعال لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي؛ لذا لا غنى عن الوقاية، حيث يوصى بتجنب الطعام والماء الذي قد يكون ملوثًا وبغسل اليدين جيدًا وبكثرة.انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض التي تصيب الأطفال والكبار أيضا، من ضمنها الفيروس المعوي أو ما يسمى بالنزلة المعوية.في حين كشف الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وأمراض النوم، أن "الفيروس المعوي" هو بكتيريا تصيب الجهاز الهضمي وتسبب الإسهال والعديد من الأعراض الأخرى، وتنتشر في الأغلب في فصلي الصيف والخريف.وأوضح الطراونة، أن أسباب الإصابة بالفيروس المعوي تتمثل في العدوى البكتيرية والتي تنتقل عبر اللحوم النيئة او غير مكتملة الاستواء، أو الطعام غير النظيف أو اللبن غير المبستر بشكل جيد، والتلوث.أما عن أعراض الفيروس المعوي، فأكد الطراونة أنها تتمثل في الشعور بألم في البطن وتشنجات، وإسهال، فقدان الشهية وانتفاخ البطن بشكل شديد والسعال الجاف، والتقيؤ المتكرر، والشعور بالإعياء والتعب الشديد، لافتاً إلى أن هذه الأعراض تظهر بعد ثلاثة أيام من الإصابة.وشدد الدكتور الطراونة على أنه في حالة التعرض للإسهال الشديد يجب تعويض الجسم بالماء والسوائل التي يفقدها، لأن هذا الأمر، قد يتسبب في دخول المستشفى في بعض الأحيان في حالة الإصابة بالجفاف الشديد.وأكد، أن علاج الفيروس المعوي يكون بعد الكشف عند الطبيب المختص والذي قد يصف بعض المضادات المعوية التي تحارب الفيروس مع بعض الأدوية التي تسيطر على الإسهال والقيئ.وهناك طرق للوقاية من الفيروس المعوي أوضحها الطراونة، والتي تتمثل في غسل اليدين باستمرار وطهي الطعام بشكل جيد، والتأكد من نظافته وعدم شراؤه من دون التأكد من طريقة إعداده وتجنب شرب الحليب غير المبستر.ويشير، إلى أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بالصيف، يتعرض البعض للإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، وعلى الرغم من اختلاف الأسباب التي تؤدي للإصابة، يقول أطباء: "إنها قد تكون أشد حدة على المصابين بها بالصيف مقارنة بتلك التي تحدث في فصل الشتاء".ووفق باحثين في جمعية مايوكلينك، فإن نزلات البرد الصيفية ليست نادرة في الأشهر الدافئة كالصيف والربيع، بل على العكس قد تؤثر الفيروسات المسببة لها على فئة من الناس أكثر من غيرهم، وهذا ما يؤكد أن نزلات البرد مرتبطة بالفيروسات، وليس بالطقس، وهي موجودة دائما خلال أشهر السنة.لكن ومع ذلك، هناك نوع من الفيروسات ينتج عنه أعراض تشبه أعراض البرد، والفيروس المعوي الذي يمكن أن يسبب أعراضا أكثر ألما وإزعاجا من برد الشتاء المعتاد، وقد تشمل الحمى والصداع والتهاب الحلق والإسهال إضافة لتقرحات الفم.ونزلات البرد الشتوية تميل لأن تأخذ مسارها بسرعة نسبيا، في حين أن التخلص من نزلات البرد الصيفية، يكون أكثر صعوبة وأطول مدة.وفي كل أوقات السنة ولتجنب الإصابة بنزلة برد صيفية أو شتوية، يقول خبراء الصحة: "إن الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأعراض الإنفلونزا هو أول خطوة لتجنب العدوى، كما أن الاهتمام بنظافة اليدين وتناول مضادات الأكسدة وفيتامين سي يحمي من خطر التعرض لتلك الأمراض".من جهته، يشير طبيب الأسرة الدكتور زياد النسور إلى أن التهاب المعدة يهاجم الأمعاء، مما يسبب علامات وأعراضا مثل إسهال مائي غير دموي عادةً؛ حيث إن الإسهال الدموي يعني عادةً الإصابة بعدوى مختلفة وأكثر خطورة الغثيان أو القَيئ أو كلاهما تقلصات وآلام في المعدة وفي العضلات أو صداع بشكل عرضي وحمى خفيفة.قد تظهر أعراض التهاب الأمعاء والمعدة الفيروسي بحسب النسور في غضون يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة، وقد تتراوح حدتها ما بين بسيطة وشديدة، وذلك حسب السبب، وعادةً لا تستمر الأعراض سوى يوم أو يومين فقط، لكن في بعض الأحيان قد تستمر حتى 14 يوما.ويؤكد النسور، ضرورة مراجعة الطبيب فور الشعور بالأعراض في حال لم يكن المصاب قادرا على الاحتفاظ بالسوائل في المعدة لمدة 24 ساعة إذا تعرض لقيء أو إسهال لأكثر من يومين أو إذا كان يتقيؤ دما.ويلفت النسور، إلى أن الإصابة في التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي يحدث عند تناول أطعمة أو مياه ملوثة، وقد يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذا الالتهاب أيضًا إذا تشارك في استعمال الأواني أو المناشف أو الأطعمة مع شخص مصاب بأحد الفيروسات التي تسبب هذه الحالة المَرَضية.من جهة أخرى، لفتت العديد من الدراسات الحديثة، إلى أن هناك العديد من الفيروسات التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء، بحسب ما نشرته مجلة مايوكلينك، ومن أهمها فيروسات نورو التي تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، وهي السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء حول العالم. ويمكن لعدوى فيروس نورو أن تتفشى في العائلات والمجتمعات. ومن المرجح أنها تنتشر بنسبة كبيرة بين الناس في الأماكن المغلقة.في معظم الحالات، يمكن الإصابة بالفيروس عند تناول الطعام أو الماء الملوث لكن يمكن أن تنتشر العدوى أيضًا بين الناس الذين يخالطون بعضهم مخالطة لصيقة أو يتشاركون الطعام. يمكن أن تصاب بالفيروس أيضًا عند لمس سطح ملوث بفيروس نورو ثم تلمس فمك.في حين، أن فيروس "روتا" الأكثر شيوعًا لإصابة الأطفال بالتهاب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي حول العالم، والذين يصابون بالعدوى عادة عن طريق وضع أصابعهم أو أجسام أخرى ملوثة بالفيروس في أفواههم. وقد تنتشر أيضًا عن طريق الطعام الملوث. وتكون العدوى أكثر شدة لدى الرضع والأطفال الصغار.