"القبس" مشروع تدريبي يعزز قدرات الشباب والشابات مهنيا

ديمة محبوبة

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عمان- تسخير طاقات الشباب والشابات لمصلحتهم ومصلحة الوطن، من أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها مؤسسة ولي العهد، والتي أسست مؤخرا مشروعا يعنى بالتدريب المهني والتقني، والذي حمل عنوان "القبس".يسعى المشروع إلى استثمار طاقات وقدرات وإمكانات الشباب والشابات خلال العطلة الصيفية، وتمكينهم بالمهارات التقنية والحياتية التي تسهم بتعزيز نموهم الشخصي، وبالشكل الذي ينعكس إيجابًا على صقل شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.وقد قامت مؤسسة ولي العهد بإعلان اختتام هذا المشروع الهادف إلى تعزيز قدرات الشباب والشابات، والممول من مجلس محافظة العقبة، إذ نفذته المؤسسة في معهد التدريب المهني في العقبة، واستهدف 80 شابا وشابة في الفئة العمرية 16 – 18 عاما، ومدته 4 أسابيع بواقع 5 ساعات يوميا، وقدم بشكل مجاني.ويذكر أن المشروع يشمل 6 برامج تدريبية صممت بطريقة عملية، يتخللها تقديم تدريبات على مهارات اللغة الإنجليزية، والمهارات الحياتية، وهذه البرامج هي التمديدات الكهربائية المنزلية، والتكييف والتبريد، والسلامة والصحة المهنية، وميكانيك السيارات، وكهرباء السيارات، والتمديدات الصحية المنزلية.ومن خلال مقابلة للـ"الغد"، تحدث طلبة مستفيدون من البرنامج التدريبي، ومنهم الطالب أسامة السعادنة الذي يدرس التوجيهي الصناعي وتدرب من خلال برنامج القبس خلال العطلة الصيفية، ما جعل وقته مليئا بما هو مفيد على الصعيد الشخصي والعملي ومهارات الحياة.أسامة اليوم يبلغ من العمر 17 عاما، يجيد أعمال الصيانة الكهربائية المنزلية بالكامل من إنارة واصلاح الأعطال وتمديد الأسلاك ما يعني أنه اكتسب مهنة جراء هذا التدريب.ومن خلال هذا التدريب الذي ركز على كيفية التعامل مع الآخر، وحسن من أدائه في التعامل مع المشكلات، وتحسين السلوك، إلى جانب تطوير لغته الإنجليزية، إذ كان هناك مساق للغة والتدريب على إجادتها بشكل مكثف.ويقول إبراهيم أبو كشل عمره 16 عاما: "أخذت تدريبا مكثفا عن التكييف والتبريد مدته 100 ساعة، تم من خلاله تعلم مهارات الفك والتدريب وتمديد المواسير وإصلاح الأضرار، عدا عن التدريبات الأخرى في تحسين مستوى اللغة الإنجليزية، ومهارات حياتية تصقل الشخصية وتطور الذات، وهذه الدورة عملت على إعطائي أرضية لدراستي المهنية التي أدرسها اليوم".وبدوره يقول سامر النعيمات 16 عاما (أول ثانوي أدبي) والذي شمل تدريبه السلامة والصحة المهنية: "ساعدني البرنامج على اكتشاف شغفي وتعزيز مهاراتي، وتمكنت خلال البرنامج من الحصول على مهارات أساسية حياتية ومهنية ضمن بيئة إيجابية ومحفزة، وتحت إشراف موجهين مختصين".من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو: "جاء تنفيذ المؤسسة لمشروع قبس انسجامًا مع رؤية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التي تركز على وضع التعليم والتدريب التقني والمهني على سلم الأولويات نظرًا لأهميته في توفير الموارد البشرية المؤهلة".وأضافت، "لقد قمنا بتوظيف أحدث الأساليب التي تركز على تفعيل أدوار المتدربين في العملية التدريبية، والبناء على معارفهم ومهاراتهم، واعتمدنا في تطوير المحتوى التدريبي على توظيف التعلم القائم على المشاريع، وأساليب المحاكاة، والمنهجيات والنماذج العملية التي تركز على صقل مهارات المتدربين وتحفيزهم على نقل ما تعلموه إلى واقع حياتهم".