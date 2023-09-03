الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"القبس" مشروع تدريبي يعزز قدرات الشباب والشابات مهنيا

جانب من الورشات التدريبية- (من المصدر)
جانب من الورشات التدريبية- (من المصدر)
عمان- تسخير طاقات الشباب والشابات لمصلحتهم ومصلحة الوطن، من أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها مؤسسة ولي العهد، والتي أسست مؤخرا مشروعا يعنى بالتدريب المهني والتقني، والذي حمل عنوان "القبس".اضافة اعلان
يسعى المشروع إلى استثمار طاقات وقدرات وإمكانات الشباب والشابات خلال العطلة الصيفية، وتمكينهم بالمهارات التقنية والحياتية التي تسهم بتعزيز نموهم الشخصي، وبالشكل الذي ينعكس إيجابًا على صقل شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.
وقد قامت مؤسسة ولي العهد بإعلان اختتام هذا المشروع الهادف إلى تعزيز قدرات الشباب والشابات، والممول من مجلس محافظة العقبة، إذ نفذته المؤسسة في معهد التدريب المهني في العقبة، واستهدف 80 شابا وشابة في الفئة العمرية 16 – 18 عاما، ومدته 4 أسابيع بواقع 5 ساعات يوميا، وقدم بشكل مجاني.
ويذكر أن المشروع يشمل 6 برامج تدريبية صممت بطريقة عملية، يتخللها تقديم تدريبات على مهارات اللغة الإنجليزية، والمهارات الحياتية، وهذه البرامج هي التمديدات الكهربائية المنزلية، والتكييف والتبريد، والسلامة والصحة المهنية، وميكانيك السيارات، وكهرباء السيارات، والتمديدات الصحية المنزلية.
ومن خلال مقابلة للـ"الغد"، تحدث طلبة مستفيدون من البرنامج التدريبي، ومنهم الطالب أسامة السعادنة الذي يدرس التوجيهي الصناعي وتدرب من خلال برنامج القبس خلال العطلة الصيفية، ما جعل وقته مليئا بما هو مفيد على الصعيد الشخصي والعملي ومهارات الحياة.
أسامة اليوم يبلغ من العمر 17 عاما، يجيد أعمال الصيانة الكهربائية المنزلية بالكامل من إنارة واصلاح الأعطال وتمديد الأسلاك ما يعني أنه اكتسب مهنة جراء هذا التدريب.
ومن خلال هذا التدريب الذي ركز على كيفية التعامل مع الآخر، وحسن من أدائه في التعامل مع المشكلات، وتحسين السلوك، إلى جانب تطوير لغته الإنجليزية، إذ كان هناك مساق للغة والتدريب على إجادتها بشكل مكثف.
ويقول إبراهيم أبو كشل عمره 16 عاما: "أخذت تدريبا مكثفا عن التكييف والتبريد مدته 100 ساعة، تم من خلاله تعلم مهارات الفك والتدريب وتمديد المواسير وإصلاح الأضرار، عدا عن التدريبات الأخرى في تحسين مستوى اللغة الإنجليزية، ومهارات حياتية تصقل الشخصية وتطور الذات، وهذه الدورة عملت على إعطائي أرضية لدراستي المهنية التي أدرسها اليوم".
وبدوره يقول سامر النعيمات 16 عاما (أول ثانوي أدبي) والذي شمل تدريبه السلامة والصحة المهنية: "ساعدني البرنامج على اكتشاف شغفي وتعزيز مهاراتي، وتمكنت خلال البرنامج من الحصول على مهارات أساسية حياتية ومهنية ضمن بيئة إيجابية ومحفزة، وتحت إشراف موجهين مختصين". 
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو: "جاء تنفيذ المؤسسة لمشروع قبس انسجامًا مع رؤية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التي تركز على وضع التعليم والتدريب التقني والمهني على سلم الأولويات نظرًا لأهميته في توفير الموارد البشرية المؤهلة".
وأضافت، "لقد قمنا بتوظيف أحدث الأساليب التي تركز على تفعيل أدوار المتدربين في العملية التدريبية، والبناء على معارفهم ومهاراتهم، واعتمدنا في تطوير المحتوى التدريبي على توظيف التعلم القائم على المشاريع، وأساليب المحاكاة، والمنهجيات والنماذج العملية التي تركز على صقل مهارات المتدربين وتحفيزهم على نقل ما تعلموه إلى واقع حياتهم".





9ef3a826-3360-4d5e-bb55-3dd708187371_16x9_1200x676

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن 94 عاماً 01 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-01 at 1.04.52 PM

أرادت الطبخ مع صديقتها.. فوقعت "مأساة" جراء الفلفل الحار 01 أيلول 2023

1693420716168915100

الملكة رانيا.. عام "الفرح" مطرز بالإرث والأصالة الأردنية 30 آب 2023

1693396631017807800

الملكة رانيا.. حضور محلي وعالمي في مسيرة مليئة بالإنجاز 30 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من الأنشطة الترفيهية في قرية الأطفال بإربد- (من المصدر)

اليوم المفتوح لـsos في إربد.. أنشطة ترفيهية تنشر الفرح

منذ6 ساعة
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق "لوتو الأردن"

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق "لوتو الأردن"

منذ6 ساعة
الحقيبة المدرسية الخيرية.. "باب عطاء" يفرح أطفالا محتاجين

الحقيبة المدرسية الخيرية.. "باب عطاء" يفرح أطفالا محتاجين

منذ6 ساعة
320168

بعد أسبوع من هبوطها على القمر.. الهند تطلق مسباراً لدراسة الشمس

02 أيلول 2023
"يوم العود".. أمسية موسيقية في عمان ضمن فعاليات "صوت ولون"

"يوم العود".. أمسية موسيقية في عمان ضمن فعاليات "صوت ولون"

01 أيلول 2023
Untitled-1

الشخانبة يلاحق شغفه وينشئ مزرعة سمكية في الهيدان بمادبا

01 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 