"القدس في عيون الأمة" فعاليات في بيت مادبا الثقافي

أحمد الشوابكة

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مادبا- شكل مهرجان "القدس في عيون الأمة" حدثاً ثقافياً وفنياً وسياحياً، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة الوطنية والفكرية.جاء المهرجان بتنفيذ ملتقى بيت مادبا الثقافي، ضمن سلسلة الاحتفالات بالأقضية الثقافية الأردنية في محافظة مادبا مجتمعة بلواء الثقافة الأردنية 2023، وهي أقضية: (مادبا، جرينة، الفيصلية، ماعين، والفيحاء)، وبدعم من وزارة الثقافة- مديرية ثقافة مادبا.وبدأت فعاليات اليوم الأول للمهرجان، على مسرح مدرسة جرينة الثانوية للبنات بالسلام الملكي والوقوف دقيقة صمت على كل من سقط في القدس وقطاع غزة والمدن الفلسطينية، مؤكدين تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في معركة "طوفان الأقصى".ورحب رئيس ملتقى بيت مادبا الثقافي فوزان جمال الحوراني، بالحضور، في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، وأشار من خلالها، إلى أن الهدف من فعاليات المهرجان بالمجمل، يتمثل في إحياء جذوة قضية القدس وفلسطين في نفوس الناس، مؤكداً أن الأردن، قيادة وشعبا، لن يقبلوا التفريط بأي حبة تراب من القدس، لأنها ركن من أركان الهوية العربية والإسلامية.وألقت الدكتورة إنعام القيسي، محاضرة عن القدس وفلسطين في الشعر والأدب العربي الأردني، ومنها شعر الشاعر سعيد يعقوب والشاعر محمود الضوات والشاعر عدنان أبو شنار أعضاء ملتقى بيت مادبا الثقافي.وبعد ذلك، ألقى الشاعر سعيد يعقوب والشاعر محمود الضوات قصائد شعرية تغنت بالوطن وفلسطين والقدس وغزة التضحية والانتصار، وبعدها تم تكريم مديرة المدرسة خلود اللبابدة على التعاون في تنفيذ المهرجان.وفي مساء اليوم ذاته، أقيمت فعاليات المهرجان في قاعة نادي ماعين الثقافي الرياضي، قدم كل من العقيد المتقاعد عيد أبو وندي محاضرة عن فلسطين والقدس والبعد الوطني والقومي لمكانتها في الوجدان الأردني والعربي بالدفاع عنها والتضحيات التي قدموها لأجلها، بعد ذلك تحدث النائب السابق الزميل الصحفي نبيل الغيشان عن مسارات القضية الفلسطينية والدور التاريخي والوطني والقومي الإسلامي المسيحي الأخوي في الدفاع عن فلسطين وقضايا الأمة العربية والمصير المشترك للأمة العربية في وجودها والمرتكزات الحضارية للرفعة والنهوض من منظور عروبي كجناحين بالتحليق الحضاري إسلامي ومسيحي، كأمة عربية واحدة.بعدها، قدم الشعراء قصائد وطنية شعرية جميلة ملتزمة تجاه الوطن والقدس وفلسطين وغزة المنتصرة، منهم الشاعر عدنان أبو شنار والشاعر سليمان السنيان والشاعر نزال الكعابنة والشاعر محمود الضوات والشاعرة أسوار أبو وندي.وفي ختام فعاليات المهرجان التي أقيمت في منطقة دير الصياغة (جبل نيبو)، تحدث الأب عمار حنا شاهين عن أهمية الثقافة الوطنية الملتزمة والرصينة في المجتمع وخلق الروح المنتجة، وبين مدى مكانة القدس وفلسطين في الوجدان الأردني والعربي بالهدف والمصير المشترك، بعدها قدم الدكتور خالد علي منور أبو الغنم فقرة المحاضرين.وتحدث الوزير والعين السابق الدكتور منذر حدادين، في محاضرته، عن تاريخ العرب وفلسطين، ومسار القضية الفلسطينية وأهمية القدس وفلسطين ومكانتها الدينية والوجدانية عند العرب المسلمين والمسيحيين والعالم والحق العربي الفلسطيني بالأرض والمقدسات.وتحدث الدكتور يحيى الكعابنة والدكتور عبدالله فهد الوخيان، عن القدس وفلسطين والبعد الوطني والحق التاريخي والحضاري والمستقبلي لها وللأجيال التي ستكون القدس وفلسطين أمانة في ضميرها ووجدانها العربي وانتزاع الحق. بعدها، قدم رئيس رابطة الكتاب الأردنيين- فرع مادبا الدكتور بكر السواعدة فقرة الشعراء، وهم: الشاعر العراقي محمد نصيف والشاعرة غدير سعيد حدادين والشاعرة إيمان محمد عبد الهادي والشاعر جاسر البزور والشاعر محمد العموش، الذين ألقوا قصائد شعرية تغنت بالوطن والقدس وغزة المنتصرة وفلسطين، يرافقهم عزف ملتزم من الفنانة جوليا عيسى الحوراني بمقطوعات موسيقية وطنية ملتزمة.وفي نهاية المهرجان، تم تكريم المشاركين ورئيس نادي ماعين الثقافي الرياضي خالد العرامين.