القلق.. حينما يحاصر الفرد ويمضي به لدوامة من التخبطات والفشل

رشا كناكرية

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عمان- لعل البعض تردد على مسامعه مصطلح "عصر القلق"، وهذا ما يعتقده الكثير من علماء النفس في عصرنا الحالي، فبهذه الأيام أصبح القلق اضطرابا منتشرا، ومتغلغلا في مجتمعاتنا.وكما ذكر فرويد المؤسس للتحليل النفسي بأقواله: "لست في حاجة إلى تقديم القلق لكم فكل منا قد ابتُلي بهذا الشعور، والحق أقول لكم، إنه حالة وجدانية نشعر بها بأنفسنا، وتعاودنا مرة تلو الأخرى".وقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جامعة هارفارد، أن الأمراض العقلية تشكل 15 % من العبء الذي تسببه الأمراض العضوية، وأن "الاكتئاب والقلق" يشكلان أحد الأسباب الرئيسية لفقدان القدرة على مواصلة الحياة والعمل بصورة طبيعية.ويعرف القلق من الناحية النفسية بأنه "حالة من الهم والضيق والألم تتملك الإنسان وترتبط بشيء أو سبب واضح أو غير واضح، قد يكون موجودا أو غير موجود، أو بمخاوف قادمة قد تكون قائمة أو غير حقيقية.شعور القلق هذا يرافق العشريني أمجد طوال الوقت بحسب وصفه، فلا يوم يمر دون أن يشعر بهذا الشعور الذي لا يستطيع وصفه بالكلمات.ويوضح أمجد أنه بدأ يشعر بهذه الحالة في سن مبكرة، ويخشى دائما من حدوث أمر سيئ، فحتى الأحداث العادية للبعض تقلقه، معترفا أن القلق كان سببا في فشله في بعض الأحيان.بينما لارا (23 عاما) فتعترف بأن عالم السوشال ميديا افقدها ثقتها بنفسها وأصابها بحالها من القلق الدائم من شكلها ولباسها، وحتى طريقة تفكيرها.وتشير لارا إلى أنها لم تكن تقلق من قبل كما هي الآن، ولكن متابعتها الدائمة للمؤثرين زرع بداخلها هذا القلق، وأصبحت غير قادرة على التفكير بشكل جيد أو أنها متأخرة عن البقية.وللهروب من هذا القلق قررت لارا، أن تبتعد عن السوشال ميديا وفق قولها، إذ شعرت أنها بدأت تفقدها التركيز على حياتها وأهدافها، وتقول "اذا بقيت بهذا العالم رح افقد ثقتي بنفسي وسيزداد قلقي، وعليه ابتعدت عن هذه المتابعة والتعلق بكل ما ينشر حتى أعيد التوازن لنفسي".وبدورها تبين الاختصاصية النفسية عصمت حوسو، أن القلق مرض العصر، إذ إن القلق من الأمراض العصابية التي زاد انتشارها بشكل كبير في العصر الحديث، وبالذات بين الفئة العمرية الصغيرة، خاصة بين المراهقين وهذا يعود لمتغيرات ومداخلات عديدة.وتوضح حوسو، أن هنالك الكثير من العوامل لعبت دورا في ازدياد القلق، بداية من التلوث الاشعاعي والضوضائي فالتكنولوجيا كما خدمت المجتمعات، الا أنها أضرتها في ذات الوقت، لأن تعامل الفرد أصبح مع أجهزة جامدة فقللت من مهارات التواصل وبهذا زادت نسبة القلق خاصة في الاعمار الصغيرة.وتشير حوسو الى أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أتاحت منابر للجميع وطرق سهلة وسريعة للتواصل والتعلم وتكوين الصداقات، إلا أنها قلصت من خبرات التواصل الحياتية ودفعت الإنسان نحو عزلة حادة.وتضيف حوسو أن جميع مصادر التلوث سواء بالطعام أو الهواء أو الاشعاعات التي تخرج من الاجهزة الحديثة تحدث ضوضاء عقلية تسبب القلق، مؤكدة ذلك بقولها "الشخص لا ينام الا والجهاز بيده وهذا الامر أثر على نوعية النوم وبالتالي أثرت على زيادة نسبة القلق".وتلفت حوسو الى أن القلق بحد ذاته إذا لم يتم معالجته مبكرا، من الممكن أن يتحول الى اكتئاب بسهولة، مضيفة أن ضغوط العصر الحديث على الجيل الحالي أتت من السوشال ميديا وفكرة النموذج المثالي للشكل واللباس والثقافة الاستهلاكية التي أحدثت الرغبة في الغنى السريع والنجاح والشهرة السريعة، بسبب هؤلاء الذين يبرزون على السوشال ميديا والذين يؤثرون بشكل كبير على فئة الشباب، وعندما لا يستطيع الشاب أو الفتاة أن يكون مثلهم أو غير قادر على تقليدهم يتولد لديه شعور القلق.ومن جهة أخرى فقد تبدل النظام العالمي والضغوط السياسية والاقتصادية والفجوة الكبيرة بين الاهل والجيل الحالي في التعامل وطرق التربية التقليدية الكلاسيكية التي لم تعد تنفع مع الجيل الحالي بحسب حوسو، فجميعها عوامل زادت من نسبة القلق.وتؤكد ذلك بقولها: "فيما مضى كانت الفجوة بين الجد والحفيد، بينما الآن نجدها بين الاخوة الذين بينهم سنوات بسيطة، كما وقد قل دور الاسرة مقابل طغيان دور الاعلام والسوشال ميديا والرفاق".ومن جانب آخر تقول حوسو، "دخل على ثقافتنا الاستخدام السيئ للمهلوسات من الحبوب والكحول وهذه مدخلات وعوامل دخلت على ثقافتنا وغيرت تركيبة ومنظومة القيم، وبذلك غيرت تركيبة المجتمع وبحكم الاحداث السياسية والحروب التي حدثت فلم تعد المجتمعات متجانسة".وتبين أن هناك الكثير من العوامل والمدخلات التي رفعت استعداد الانسان للقلق، مشيرة الى أن هنالك قلقا ايجابيا، لأننا بشر في النهاية، اذ هنالك هامش انساني ألا وهو "قلق الوجود"، ويعني كيف يحافظ الانسان على حياته من القلق عندما يكون لديه امتحان أو مقابلة عمل أو شيء يستحق أن يقلق عليه.ولكن القلق الذي حدث زاد على الهامش الانساني المقبول والحد الطبيعي، وفق حوسو، والذي سبب المرض القلقي بعدة أشكال منها: الفوبيا والوسواس القهري والوساوس بأنواعه، واضطراب ما بعد الصدمة؛ بسبب الحروب والمشاهد التي نراها وكذلك جائحة الكورونا وتوابعها، وجميع أنواع الحروب الي تحولت من حروب عسكرية على ارض الواقع الى حروب لها أشكال وأنواع أخرى منها: حرب التكنولوجيا مثل حرب الذكاء الاصطناعي وحرب بيولوجية الفيروسات.وتؤكد حوسو أن جميع هذه العوامل جعلت استعداد الانسان وقدرته على التحمل أضعف وأقل من السابق، ووفقا لذلك اصبح استعداد الفرد للقلق والخوف من المستقبل أكثر.وبذات الوقت تلفت حوسو الى أن الشعور بالقلق ليس جديدا على الانسان، والجيل القديم كان يعيشه ولكن العوامل تغيرت وتبدلت.وتشير إلى أن الحل يمكن بأنه الفرد يجب أن ينتبه على أطفاله من الصغر ويساعدهم في حال شعر بأنهم يمرون بحالة من القلق، مشددة أنه عندما يشعر الانسان أن قلقه زاد على الحد الطبيعي، وبدأ يتأثر نمط حياته اليومية والانتاجية وشبكة علاقاته، هنا يجب أن يتجه الى شخص مختص ليساعده.وتذكر حوسو انه في بعض الاحيان المختص قادر من جلسة واحدة أن يكتشف ما يعاني منه الفرد ويستطيع ان يعلمه كيف يتعامل مع القلق ويخفف منه، بينما إذا زاد على حده، ففي هذه الحالة يحتاج طبيبا نفسيا وادوية ليخرج منها؛ فكلما تطور القلق أصبح تأثيره أعلى وعلاجه أصعب والفترة الزمنية للعلاج اطول.وتشير حوسو إلى انه من الممكن في حالات شديدة ان يتحول القلق من مرض عصابي الى أمراض ذهانية تدمر حياة الفرد، لذلك يجب ألا يهمل القلق، فأينما يوجد القلق يحدث الاكتئاب، مبينة ان الاكتئاب يعد السبب الثاني للوفاة بعد الجلطة في العالم، إذ هنالك حالات كثيرة تنتهي حياتها بسبب الاكتئاب.