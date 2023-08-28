الثلاثاء 29 آب 2023
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"القمر الأزرق".. العالم يترقب مشهدا نادرا في هذا التاريخ

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القمر الأزرق
عمان -الغد - ستضاء السماء، هذا الأسبوع وفي جميع أنحاء العالم، بـ"القمر الأزرق"، في مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في عام 2023.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن القمر العملاق الثالث لهذا العام سيظهر يوم 30 آب (أغسطس) في تمام الساعة 9:36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي في حدود الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش (في الساعات الأولى من يوم 31 آب- أغسطس).اضافة اعلان
وعلى الرغم من اسمه، لكن القمر الأزرق لا يحمل أي لون مختلف، حيث سيحتفظ بظله الرمادي المعتاد، لكنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المائة وأكثر سطوعا بنسبة 30 في المائة من المعتاد، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".
بشكل عام، يحدث القمر الأزرق (بلو مون) كل سنتين أو 3 سنوات. وكان آخر ظهور له في آب (أغسطس) 2021. وفي حالات نادرة، يمكن أن يتكرر مرتين في السنة الواحدة، مثل 2018.
وينصح الخبراء بإطفاء الأنوار في المنزل لتحسين الرؤية، مشيرين إلى أن الأمر يعتمد إلى حد كبير على الطقس والتلوث.
ما هو القمر العملاق؟
 القمر العملاق هو حدث قمري نادر ومثير للإعجاب، لن تلمحه سوى بضع مرات في السنة. عندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به.
 القمر العملاق هو مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع "نقطة الحضيض القمري"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري.
 يجب أن يقترب القمر من 90 بالمائة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق.
وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة 224,865 ميلا من الأرض، وأن يكون قمرا مكتملا.
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