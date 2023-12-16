القيسي يعتمد الأسلوب التعبيري المجرد بتشكيل لوحات فنية وإنسانية

أحمد الشوابكة

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عمان- يعتمد الفنان التشكيلي الأردني سمير القيسي في أعماله الفنية على الأسلوب التعبيري المجرد، حيث يترجم كل ما يجوب في خلده من خلال لغة بصرية وأسلوبية تسعى لتبسيط مفردات العمل.ويحاول القيسي، إيصال مشاعره وأفكاره لبناء اللوحة الفنية وتشكيلها من خلال عنصرين أساسيين، وهما الخط واللون، تحديدا في تفاصيل اللوحة المرسومة.ويبين، أن الرسم التعبيري المجرد يستخدم جرأة اللون، ويركز على الإبداع الفني وعلاقته مع المكان الذي يعيش فيه وأماكن أخرى يتواصل معها عاطفيا وروحانيا، فيها شخوص واقعية وأخرى افتراضية تحمل دلالات توثيقية. كما يركز الفنان على منحنيات تجسد الشكل الإنساني، إذ تكون داكنة على أرضية لونية تصيغ حالة من الربط بين الإنسان.ووفق القيسي فإن ارتباط المنتج الفني يعتمد على المخزون البصري والفكري للفنان، والذي يستمد تغذيته من بيئته وقضاياه، لافتا إلى أننا في الأردن نتمتع بتنوع جغرافي وبيئي من جهة، وموروث ثقافي منحدر من الكم الهائل للحضارات التي تعاقبت على هذه الجغرافيا التي نعيش فيها وهي باقية فينا بصريا، فلا تكاد بقعة من بقاع الوطن تخلو من صرح أثري يقودك برحلة عبر الزمان، فتكون صورا لا نهائيا عن طقوس حياتية وفنون معمارية وغيرها.وهنا يكون انعكاس ذلك وفق أعمال اغلب الفنانين الأردنيين منذ بداية الحركة التشكيلية إلى يومنا هذا في الحين ذاته.وأعاد القيسي تأكيد أن الرسم التعبيري التجريدي، هو شكل فني يعبر بواسطته الفنان عن نفسه بصفاء من خلال الشكل واللون، ولا يتضمن موضوعاً محدداً، مشيراً إلى أن لهذا الفن مميزاته الخاصة، أهمها أنه يخاطب الوجدان، والمشاعر الخاصة بالمتلقي؛ لأن المتلقي عندما يقف أمام لوحة تجريدية يستطيع أن يترجمها ويفك "شيفرتها" وفقاً لأحاسيسه ومشاعره، وقد يأتي بعده متلقٍ آخر يقف أمام اللوحة التجريدية نفسها، وقد يصل إلى معنى ومفردات أخرى بعيدة عن مضمون المعنى للمتلقي الأول.وهذا هو الاختلاف عند الفن الواقعي، لأن الفنان التشكيلي واقعي يرسم منظرا طبيعيا جماليا يجعل المتلقي في حالة شعور محبوسة داخل معنى "المرادية" للفنان ولا يجعله يبحر في أبعاد اللوحة ولا يتخيل شيئا غير الشاطئ والحديقة.وحول تأثر الفنان بالحركة التشكيلية الأردنية قال القيسي: "إنها حركه غنية بتجارب نوعية الفنانين المؤثرين في الوعي الفني والإبداعي ويمتاز كل منهم، بخصوصيته والانفراد برؤيته الجمالية ومنهم: مهنا الدرة، محمد رفيق اللحام، نبيل شحاده، أحمد نواش، محمد صادق. ناصر عبد العزيز، اسماعيل شموط. وكثر آخرون تحرضك تجاربهم الغنية والمؤثرة على دراسة أعمالهم وأساليبهم منذ بداية تعرفك على الفرشاة والألوان.ويشار، إلى أن الفنان التشكيلي سمير القيسي مدرب للفنون البصرية وحاصل على دبلوم فنون جميلة من معهد الفنون الجميلة العام 1997، وهو عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، ويعمل مديرا تنفيذا لجاليري إطلالة اللويبدة للفنون التشكيلية، وعضو جمعية أصدقاء اللويبدة، وعضو جمعية وصل للتنمية الإنسانية، وعضو لجان تحكيم في العديد من مسابقات الفنون البصرية، ومدرب للعديد من البرامج التربوية الفنية، وعضو اللجنة العليا في مهرجان اللويبدة وعضو لجان احتفالات ومهرجانات شبابية عديدة، في الأمور الاجتماعية والتنمية البشرية في الأردن، متخصص في علوم التقنيات في بيت اللويبدة.ويعمل القيسي، معلما في التصوير والتقنيات في محتف جاليري إطلالة اللويبدة للفنون التشكيلية، كما عمل على العديد من الدورات في مختلف أنواع الفنون مع المنظمات الإنسانية والمؤسسات التربوية، وشارك في العديد من الورش الإنسانية في مجال حماية الأسرة والطفل، ومؤسس مبادرة جدارية "الأردن في عيون أطفاله 2023"، ومنظم معرض مهرجان شبيب التشكيلي للعام 2023. وله العديد من المشاركات في الملتقيات والمهرجانات والمعارض المحلية والدولية، والعديد من المعارض الشخصية من أبرزها: معرض في عمان مجمع النقابات 1994، وإنجاز العديد من الجداريات التفاعلية (جرافيت) للعديد من المناسبات المختلفة، وحصل على العديد من الجوائز التقديرية في مجالات فنية وإنسانية.