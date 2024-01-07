الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكلمة" تحاكي في عددها ازدواجية المعايير والمأزق الأخلاقي للغرب

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"الكلمة" تحاكي في عددها ازدواجية المعايير والمأزق الأخلاقي للغرب
عمان- الغد- صدر العدد 189 لشتاء العام 2024، من مجلة (الكلمة)، والتي يرأس تحريرها الناقد الدكتور صبري حافظ، الذي افتتح عامها الجديد، العام الثامن عشر، بعدد محوره الأساسي هو ما يدور الآن في غزة العزة والصمود والكبرياء.اضافة اعلان
وتطرق العدد إلى ما أحدثته المقاومة والتفاف شعبها حولها رغم الدم والدمار من رجة دولية كشفت القناع عن حقيقة الغرب الاستعماري ومعاييره المزدوجة التي تؤكد حق دولة الاستيطان الصهيوني في الدفاع عن نفسها، وتدعمها بالمال والسلاح؛ وتنكر حق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال والتحرر من بطش دولة الفصل العنصري الصهيونية. 
وتنشر دراسة الكاتب اللبناني أسعد أبو خليل لمضاعفات الحرب وكيف تغسل بالدم عار سنوات الهزيمة والخنوع. كما تكشف الأسيرة الفلسطينية السابقة تهاني نصار تغيير الحرب لقواعد التغطيات الحداثية للحروب كما بلورها بودريارد، ووضع الحق الفلسطيني على خريطة الوعي الإنساني بنصاعة ووضوح. 
كما يتناول الكاتب المغربي فريد الزاهي مواقف بعض المفكرين الفرنسيين من هذه القضية. وكيف وقف الكثيرون منهم من ماسينيون وحتى رودنسون وديلوز وبورديو مع فلسطين، بينما تذبذب آخرون مثل سارتر من القضية الفلسطينية. ويعري رشيد وحتي هابرماس الذي نشر بياناً يدين المقاومة الفلسطينية ويصطف بالكامل إلى جانب الاحتلال، ويقدم لنا الخلفية التاريخية لهذا الموقف، وتجذر تلك الماركسية المعطوبة في مدرسة فرانكفورت منذ تخليها المخزي عن والتر بنيامين. بينما يكشف بالمقابل عن موقف جيل ديلوز  وكأنه ما يزال بيننا. 
وتثير الكاتبة السورية فدوى العبود مسألة تقبلنا لرؤية الفلسفة الغربية ودورها ككشافة لعنت السياسة وخطلها بعد سقطت عنها بسبب حرب غزة ورقة التوت. وفي أكثر من مقالة تظهر وجه ألمانيا سواء ما اقترفته إزاء جائزة عدنية شبلي أو جائزة حنه ارندت. وها هي الكاتبة الروسية الأميركية تعاني من تلك التناقضات التي لم تتح لمن منحوها جائزة حنة أرندت الاحتفال بتقديمها لها، لتظهر بهذا الحوار مواطن الخلل في الفكر الغربي. بينما يكشف الشاعر الفلسطيني حسن العاصي المأزق الأخلاقي الذي وضعت تلك الحرب المثقف العربي فيه، وغيابه عن التأثير في هذا الموقف، وكيف تخدم السلطة الفلسطينية الرخوة مصالح الصهيونية وتحميها. ويتناول أكثر من مقال تقويض اللغة، وزيف الخطاب الغربي الإعلامي إزاء حرب الإبادة، وتاريخ الصهيونية الذي لا بد من الوعي بأهدافها البغيضة.
وكما يكشف الباحث الفلسطيني جوزيف مسعد عن الوجه الحقيقي لعنصرية هنرى كيسنجر ولما ارتكبه من مذابح في شتى أنحاء المعمورة من أندونيسيا وحتى تشيلي ومن جنوب أفريقيا وحتى عالمنا العربي، ويظهر دوره البغيض في إجهاض انتصارات الأيام الأولى من حرب أكتوبر والإطاحة باستقلال مصر، وإنقاذ عدوها اللدود من الهزيمة. ويكشف الكاتب العراقي مروان الدليمي كيف أظهرت حرب الإبادة الوحشية التي شنتها دولة الاستيطان الصهيوني سردية طالما عززتها قوى الاستعمار القديم منه والحديث، وأنفقت عليها دولة الاستيطان الملايين. وها هي قوى الشعوب تستيقظ على الواقع البشع، وتتعرف إلى فساد تلك السردية وأضرارها على الضمير الإنساني وقيم الحق والعدل الدولية.
وإضافة إلى هذا المحور ومقالاته المتعددة، لا ينسى العدد أنه في نهاية العام الماضي، مضى قرن كامل على أول دستور لمصر الحديثة، وهو دستور العام 1923 الذي أرسى دعائم حركة ديمقراطية وبداية تأسيس دولة حديثة. 
ويكشف الباحث الفلسطيني نشأت زبداوي عن دور اللغة، واستخدام المصطلحات المراوغة وإفراغها من دلالاتها للتستر على جرائم دولة الاستيطان في غزة، ولحجب الوجه البشع لحقيقة ممارساتها التي تتسم بالإبادة والتطهير العرقي، في تاريخه الاستعماري الطويل والممتد حتى الآن.
ويهتم العدد في أكثر من مقال بالعودة إلى تاريخ الصهيونية ومساراتها والكشف عن مواطن الخلل في هذا التاريخ، كما فعل الباحث المصري أحمد الجندي في تناوله تاريخ رفض اليهود للفكرة الصهيونية، ويستهجن التطبيع معها. طارحا السؤال المهم: إذا كان الرفض موجودًا لدى غالبية اليهود حينما نشأت الصهيونية، فلماذا تحرص النظم العربية على التطبيع مع هذه الفكرة السامة، بدلا من محاربتها؟ حيث لا تمثل خطرا على العرب وحدهم، بل على الإنسانية جمعاء.
ولا ينسى العدد أن يهتم بمختلف الفنون الأدبية والفكرية فيحتفي برواية إيمان حميدان الجديدة، بنشر مراجعة لها، وحوار ثري مع كاتبتها، وبرواية عدنية شبلي، حيث يكشف الروائي المصري سعد القرش في تناوله لها أسباب خوف العدو الصهيوني ومن ورائه الغرب الذي دعم سرديته الاستيطانية الغاصبة من الكلمة وسحر تأثيرها في النفس البشرية، وكيف أن الفن وقدرته على كتابة الرواية الإنسانية ينتصر على كل ما في البشر من همجية وعنف ونزعة للظلم والانتقام. ورواية الكاتب العراقي فلاح رحيم الأخيرة، والتي خص مؤلفها ا(الكلمة) بفصل من قسمها الثاني الذي لم ينشر بعد، ونقدم تحليلا لها للناقد العراقي كاظم حسن عسكر. كما ننشر رواية الكاتب المصري أحمد الفخراني كاملة في هذا العدد.
ويعود العدد أيضا إلى رواية عميد الرواية العربية نجيب محفوظ (رحلة ابن فطومة)، ويقدم دراسة تحليلية لها.
كما جاء العدد غنيا بالنصوص الأدبية. ففيه ديوانان شعريان أولهما من العراق لعبد الزهرة يوسف والثاني من فلسطين، اختار مواده محرر (الكلمة) عبدالحق مفراني. فضلا عن احتواء العدد على قصائد وقصص من مختلف أقطار العالم العربي، ومراجعات الكتب، وأبواب الكلمة المعهودة من نقد وشعر وشهادات ورسائل وتقارير.
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