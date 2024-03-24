"اللي ما بلزمك بلزمنا" جهود شبابية تتضاعف وتساند الأسر العفيفة بشهر الخير

رشا كناكرية

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عمان- حب الخير والرغبة في المساعدة وتقديم يد العون لكل محتاج أرهقته متاعب الحياة، جميعها دوافع وأهداف سعى فريق مبادرة "اللي ما بلزمك بلزمنا" لتحقيقها على أرض الواقع، وفق إيمانهم بأن الحياة رحلة لا يبقى منها إلا عمل الخير.أطلق المبادرة عبد الله أبو خضير، برفقة عدد من الشباب العام 2014، لتصنع لحظات تتزين ببسمة كل محتاج قست عليه ظروف الحياة.وتأتي المبادرة انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وتطلعاته، بما يخص الشباب اليوم وإيمانهم بقدراتهم على التغير والنهوض، لأن الشباب هم الطاقات وعماد المستقبل."اللي ما بلزمك بلزمنا"، تهدف إلى تشجيع الشباب على حب عمل الخير، وأن يكونوا سندا وعونا للفئات المحتاجة.وفي حديث مع مؤسس المبادرة عبد الله أبو خضير، بين أن فكرة تأسيسها كانت من قصة حزينة، ولكنها اتجهت لأمور إيجابية، فعندما اكتشف أبو خضير أن والدته مصابة بمرض السرطان في الرئة، وكان يرافقها لمركز الحسين للسرطان، وخلال تواجده هناك، كان يتوجه لزيارة الأطفال والمرضى، ومن هنا بدأت فكرة المبادرة التي لاقت تشجيعا من المجتمع.ومع بداية العام 2014، انطلقت المبادرة في عمان وفي عدد من المحافظات: مادبا والبلقاء والعقبة وإربد بعدد بسيط من الشباب لا يتجاوز الـ15، وكانت البداية بتأسيس بنك للملابس في منطقة أبو نصير بشكل مؤقت.ويوضح أبو خضير أنهم في عمر مبكر لم يكونوا يعلمون أن هنالك بنك ملابس في الأردن، ومع ذلك وجدوا الدعم والثقة من الآخرين، ليتجهوا من بعدها لأعمال خير أخرى ويتوسعوا في عمل الخير.ويشير أبو خضير إلى أنهم بدأوا يهتمون بأصحاب الاحتياجات الخاصة من الأيتام والمسنين، وقد توسعت أعمال المبادرة بمرور السنين، وعرفت جهودهم في فعل الخير، وأصبح هنالك جهات تناشدهم لتقديم المساعدة في مختلف الأمور من التبرع بالدم، والمشاركة في حملات بنك الملابس، إلى جانب فعاليات وأنشطة تقوم بها المبادرة لمد يد العون لكل محتاج.الثقة التي نالها الفريق من المجتمع مكنته من تقديم الدعم والمساعدة لفئات مختلفة، بحسب أبو خضير، مبينا أن أغلب مجهود للقائمين على المبادرة هم من فئة الشباب.ويذكر أبو خضير أنه لجأ للإعلام كوسيلة لتعريف الناس والمجتمع بالمبادرة أكثر، ولتشجيع الشباب وتحفيزهم عند معرفة ماذا تفعل وتقدم المبادرة للمجتمع، وتم ذلك من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في استمرارها لغاية اليوم.وفي شهر الخير، يحل الخير بكل تفاصيله، فقد نظمت مبادرة "اللي ما بلزمك بلزمنا" عددا من الإفطارات الرمضانية للأطفال الأيتام والجاليات العربية ودار المسنين منذ بداية الشهر الفضيل.وتميزت المبادرة، العام الحالي، بوجود مطبخ إنتاجي بالشراكة مع تكية إبراهيم خليل، إذ ينضم المتطوعون للعمل، ويدفعون جزءا من مبلغ الوجبات واحتياجات إعداد الطعام، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الأخرى من توزيع طرود الخير وتوزيع الطعام على منازل الأسر العفيفة.ويشير أبو خضير إلى أنه تم توزيع ما يقارب 150 وجبة كاملة على أسر في بيوتها، غير الإفطارات، وهذا بشكل يومي في عمان وأطرافها، وكذلك تم توزيع طرود الخير، إضافة إلى عمل إفطارات لـ200 من الأطفال الأيتام، و400 من الجاليات العربية، وتم توزيع طرود الخير لهم، كما تم عمل إفطار في منطقة السلط لـ200 شخص في مركز السلط الثقافي، وفي الأيام المقبلة يتم التجهيز لإفطارات في العقبة وإربد وملدبا.ويذكر أبو خضير أن لديهم خيمة رمضانية في منطقة رأس العين محجوزة طوال الشهر الكريم، بدعم من أمانة عمان الكبرى، وجميع الإفطارات تنظم فيها، منوها إلى أن الطعام الذي يزيد من هذه الإفطارات يتم تغليفه وتقديمه للحاضرين كذلك، مبينا أنه ليس هنالك أي هدر للطعام، فكل شخص يخرج ومعه وجبته.وفي يوم السبت الموافق 12 من رمضان، تم إقامة وجبات إفطار لـ1500 طفل يتيم في عمان، واجتمع خلاله جميع المتطوعين من مختلف المحافظات في الخيمة رمضانية، ليكونوا يدا واحدة في هذا اليوم، ويعد الإفطار الأكبر الذي تقيمه المبادرة الكبرى، وتخلل الإفطار فقرات للمهرجين والساحر وتوزيع هدايا، إلى جانب الألعاب والشخصيات الكرتونية، وجميع الأمور التي تفرح الطفل وترسم الابتسامة على وجهه.ويؤكد أبو خضير، أن المبادرة إذ انحصرت في عمان لن يميزها شيء عن غيرها من المبادرات، فهي فكرة واسم، مبينا أن كل فريق مستقل واليوم كل فرد بها بإمكانه كمتطوع أو قيادي أن يتحدث بأنه مسؤول عن هذه المبادرة في منطقته ويقنع الشباب بالتطوع والاشتراك معه وإقامة الإفطار، وفي حال أي نقص لديه تقوم المبادرة بتعزيزه بالدعم اللوجستي بالموافقات وبأي أمر آخر.ووفق أبو خضير، فإن أعمال الخير تزداد في شهر رمضان، وهذا ينمي مهارات الشباب فكريا وثقافيا، كما يسهم بإشراكهم في الأعمال الخيرية في أن يحققوا التكافل الاجتماعي بينهم، مؤكدا بذلك أن فريق العمل التطوعي يسهم في تنظيم الفقرات ورسم البسمة على وجوه مستحقيها، بتقديم كامل المجهود والعطاء للتطوع مع المبادرة من جميع النواحي.ويذكر أنه في آخر يوم من رمضان، سيتم اصطحاب مجموعة من الأطفال، كما اعتادوا كل عام، والتوجه إلى متاجر الملابس لشراء كسوة العيد.وينوه إلى أنهم اليوم، كشباب وكمبادرات شبابية، ملزمون بالتحدي، وأن تكون رسالتهم هادفة وحقيقية للتخفيف عن المؤسسات من التنمية الاجتماعية والجمعيات وصندوق المعونة والمعنيين بدعم هذه الأسر، موضحا بذلك أنه يتمنى أن تكون جميع المبادرات تحت مسمى واحد ومظلة واحدة، للتخفيف عن المؤسسات ولتكون الرسالة حقيقية.وتسعى المبادرة إلى أن تبقى مستمرة بنفس الشباب الذين لم يكونوا يعلمون ماذا يعني التطوع، واليوم أصبح لهم دور كبير في نجاحها واستمرارها.ويبين أن الهدف هو تشجيع كل الشباب وتوعيتهم للتخفيف من التوجهات السلبية، ولكي يقوموا بأمور إيجابية يفرغون طاقاتهم بها، إضافة إلى أن تكون "اللي ما بلزمك بلزمنا"، بـ12 محافظة وأن يكون هنالك مقرات دائمة لها لتستقبل الناس وليس فقط للأنشطة، وإنما لمساعدتهم ومد يد العون لهم ليكون لهم دور مهم في المجتمع الأردني.ويقول أبو خضير "المتطوعون مسماهم متطوعون.. ولكن هم شركاء نجاح وقياديون"، فهذا المسمى فقط ميسر لهم، فلديهم أفكار واقتراحات ودور وبصمة، وهم السبب الرئيسي في نجاح المبادرة، ومن دونهم لا يتحقق شيء، إذ يعملون بروح الفريق الواحد ويخرجون لعمل نابع من القلب ليفرح الآخر، ولإيصال رسالة، فهم مؤمنون بفكرة المبادرة، والفكرة لا تموت.