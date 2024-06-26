"المبالغة" بالمناسبات: هل تكشف عن ثقافة المقارنات والتقليد بالمجتمع؟

منى أبو حمور

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عمان- بهجة المناسبات الاجتماعية بأشكالها لا يضاهيها شيء، فالفرح فيها يترك ذكريات لا تنسى عبر السنين، غير أن هذا الفرح لا يرتبط بالتكاليف المادية والأعباء التي ترهق صاحبها من تكلف ومقارنات ومباهاة، فالبساطة على جمالها تتصدر.تفقد بعض هذه المناسبات سحرها مع مبالغات مكلفة وبهرجة زائدة. حيث باتت عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا ثقيلا على أصحابها.فرضت المبالغة في المناسبات الاجتماعية نفسها على الناس، حيث لم يعد بإمكان صاحب المناسبة أن يختار البساطة بالاحتفال، إنما المبالغة وصولا إلى فنون وإبداعات جديدة لمجاراة الآخرين ما يشكل عبئا نفسيا وماديا.الإسراف والبذخ في المناسبات الاجتماعية، تتحول الى عبء على أصحابها، الذين يضطرون أحيانا إلى الاقتراض والدين لإقامة مناسبات تفوق قدراتهم المادية، والاستدانة من الأقارب لإقامة حفلة تخرج أو نجاح أو حتى استقبال مولود جديد، ناهيك عن حفلات الزواج والحناء.مع بدء موسم التخرج من الجامعات، تستهجن ابتسام محمد ما يرافق رسوم التخرج من نفقات اضافية كبيرة بحسب تعبيرها لم تكن موجودة من قبل، تدفع العديد من أسر الخريجين إلى التفكير كثيرا قبل أخذ قرار إقامة حفل تخرج أو حتى مشاركة الأبناء حفلات أصدقائهم.تستذكر ابتسام حفلات التخرج في الماضي، عندما كان يحضرها الطالب وعائلته، ليعود بعدها ليشارك فرحته مع أقاربه وجيرانه في نفس اليوم، مما كان يضفي على المناسبة شعورا بالفرح الجماعي.حفل التخرج عبء مادي على الأسر، بدءا من رسوم التخرج الباهظة، مرورا بجلسات التصوير المكلفة، وحفلات المزارع والبوفيهات المفتوحة التي لا يقبل الخريج أو الخريجة أن يكونوا أقل من زملائهم ومعارفهم وأقاربهم، وفق ابتسام.فيما حفلات الحنا اليوم، أصبحت عبئا جديدا يضاف على الأعباء التي يتكبدها المقبلون على الزواج، فقد كانت سهرة لبنات العائلة والجيران والأصدقاء اللواتي يحضرن لبيت العروس لتوديعها، يرافق ذلك رقص وأهازيج وأغان تراثية ارتبطت بتوديع العروس وفق قول أم فهد.الحال تغير كثيرا اليوم لاسيما في السنوات الخمس الأخيرة فقد أصبح لحفلة الحنا شركات تنظيم و"ثيم" معين، ولباس موحد وضيافة من نوع خاص وحناية للحضور كل ذلك أعباء مادية جديدة ومبالغ بها على صاحب المناسبة.ويطال ذلك الحضور الذين في أغلب الأحيان يجبرهم أصحاب المناسبة على إرتداء لباس معين يتلاءم مع تصاميم الحفلة، بغرض التباهي.الأمر ذاته في حفلات الزفاف الكبيرة، والذين يحملون أنفسهم مبالغ كبيرة ليتمكنوا من إقامة حفل زفاف "يحكي ويتحاكى" عنه الجميع.يحذر أخصائي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش من الإفراط في الإنفاق على المناسبات الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في توسيع الفجوة الاجتماعية بين الناس، فالمبالغة في المناسبات تعبر عن محاولة الانتماء لشريحة مختلفة ومحاولة لإظهار التمايز وهو إنفاق لا طائل منه بمعنى أنه ينتهي بمجرد انتهاء الفعالية.وغالبا ما تلجأ الأسر إلى هذه المبالغات والإسراف في الإنفاق لأنهم لا يريدون لأبنائهم أن يكونوا أقل شأنا، وهذا يرتب أعباء على هذه الأسر، خصوصا أن كلفة الاحتفالات تفوق أحيانا الدخل السنوي للأسرة بكاملها.هذه المظاهر بشكل أو بآخر بحسب عايش هي من مظاهر الإسراف وإن كانت تبعث على السرور والبهجة والاحتفاء، لكن الكلف المترتبة عليها تخرج عن سياق الاحتفال إلى محاولة إظهار القدرات المالية للمحتفلين وهي تحمل من لا يملك هذه القدرات تكاليف غير قادر عليها، وبالتالي تكون الكلفة دينا إضافيا.من جهة أخرى يلفت عايش إلى أن معايير العلاقات الاجتماعية قد تغيرت والعامل الاقتصادي أصبح الجزء الرئيسي منها، وبالتالي إظهار هذا الجانب في المناسبات الاجتماعية والتعبير عن المكانة والقدرة والإمكانية وهذا مناف لمبدأ التعايش والمشاركة في المشاعر وإدراك أن هناك من لا يمتلك القدرة على الإنفاق على هذه المناسبات.وتحمل المبالغة في المناسبات الاجتماعية وفق عايش إما نقصا يتم تعويضه من خلال هذه المبالغة أو محاولة لتوجيه رسائل لأناس آخرين في المجتمع أو إظهار الرفاهية التي تتمتع بها هذه الأسرة في المجتمع.استشاري العلاقات الأسرية مفيد سرحان يشير بدوره إلى أن المبالغة في نفقات المناسبات الاجتماعية بمختلف أشكالها تجعل صاحب المناسبة يتكلف مبالغ كبيرة لإقامة المناسبة، حيث تقام كثير من المناسبات في قاعات الفنادق أو قاعات المناسبات، ضمن برنامج فيه الكثير من المبالغات التي تفوق قدرة الشخص والحاجة الحقيقية.ولعل التقليد الأعمى للآخرين والمفاخرة هو من أهم أسباب هذه السلوكيات الخاطئة التي تستنزف الموارد، مبينا أن التعبير عن الفرح لا يعني مزيدا من الإنفاق أو الاستدانة أو تحميل النفس أكثر مما تستطيع. فهذا النوع من الفرح هو فرح مصطنع مؤقت، لأن الصعوبات التي تليه تكون صعبة من الناحية المادية.والفرح الحقيقي بحسب سرحان هو فرح نابع من القلب ليس فيه تصنع أو تكلف وبعيد عن المبالغات.والمبالغة في المناسبات الاجتماعية لا تتوقف على تكاليف الحفلات أو ما يقدمه المدعوون، بل إن المشاركة في الحفلة لها متطلبات عند الكثيرين فهي بحاجة إلى لباس جديد وموضة معينة، وقد لا يناسب البعض أن يشارك في نفس اللباس بأكثر من مناسبة حتى لو كانت المناسبات متشابهة، فهذا بالنسبة لهم غير لائق ولا يناسب المستوى الاجتماعي الذي يصنعونه لأنفسهم، وينطبق ذلك على النساء والرجال.ويشير سرحان إلى حفلات تخرج طلبة الجامعات التي كان الخريج يحتفظ فيها بصورته "بروب" التخرج والشهادة أصبحت هذه المناسبة تتطلب أن يشاركه كل أفراد العائلة في التقاط الصور وحجز استديو وهذا من الأساسيات التي زادت من التكاليف.وتكاليف الزواج المرهقة أصبحت اليوم وفق سرحان، تبدأ قبل عقد الزواج فالجاهة يجب أن يحضرها عدد كبير من الأشخاص وتقام في قاعات ولها متطلباتها وتكاليفها. ويتبعها حفل للخطبة ثم مراسم الزواج ومتطلباتها.ويقول، "الفرح مطلوب وجميل أن يحرص الإنسان على إدخال الفرح لنفسه ولقلوب الآخرين"، لكن الفرح الحقيقي ليس المرتبط بالتكاليف المادية التي ترهق صاحب المناسبة وترهق المشاركين. إنما عيش الحياة ببساطتها ودون تكلف أو تصنع، وكثيرة هي الأمثلة لمن يتصنع أفراحا يتناقل أخبارها الناس لكنها في حقيقتها تترك أثرا سلبيا لسنوات على المحتفي، والمحتفى به.