المجالي تتحدى الألم وتنادي برفع عوائق "تكبل" ذوي الإعاقة

ربى الرياحي

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عمان - "الحق ينتزع بالإرادة.. لا يؤخذ شفقة"؛ بهذه القناعة تمضي ياسمين المجالي نحو واقع منصف فيه الحقوق مطبقة والمساواة أساسا وليس استثناء. ياسين وبكل ما فيها من قوة وعزيمة وإيمان بحقوق ذوي الإعاقة تعمل من أجل أن يكون التغيير حقيقيا.تعرضها لحادث سير قبل 12 عاما غير حياتها بالكامل لكنها ظلت قوية تتحدى آلامها الجسدية والنفسية بالصبر والابتسامة. لم تتوقف الحياة عند ياسمين بفقدانها القدرة على المشي بل كان قرارها أن تستمر وتخلق من قصتها نموذجا للمرأة القوية الناجحة.الألم كان قاسيا عليها، ومع ذلك أرادت أن تبدأ ثانية متخطية وضعها الصحي الصعب وانتقالها من حياة إلى حياة أخرى مختلفة تماما بكل تفاصيلها. ياسمين نجحت في دراسة العلوم السياسية وحصلت على درجة الماجستير من جامعة مؤتة كما تخوض اليوم تحديات لتوصيل رسالتها في صعود الدرج زحفا لتثبت أن البيئة هي العائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ورغبتهم في أن يعيشوا باستقلالية ويكونوا قادرين كغيرهم على الوصول لكل المؤسسات والخدمات بحرية أكثر.وفي حديثها لـ "الغد"، تبين ياسمين أن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يعيشوا في بيئة آمنة ومهيأة ليستطيعوا أن ينجحوا ويشاركوا في بناء المجتمع من خلال تواجدهم في كل المجالات.قبل تعرضها للحادث كانت تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كمتطوعة، تشعر بالسعادة معهم لكن عندما أصبحت واحدة منهم أصبح الموضوع مختلفا لكونها أصبحت تعيش الهموم نفسها. هي تؤمن جدا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأقدر على توصيل صوتهم للمسؤولين وانتزاع حقوقهم فلا أحد يستطيع التحدث عن معاناتهم سواء في التنقل أو في العمل أو حتى في التعليم أكثر منهم.لذلك، تحاول ياسمين أن تكون داعمة لنفسها ولغيرها بالتوعية وعدم الخجل، لافتة إلى ضرورة أن يكون صوت الأشخاص ذوي الإعاقة مسموعا وحتى يتحقق ذلك لا بد من تقويتهم نفسيا وتعريفهم بحقوقهم كاملة وأيضا أن يكونوا جميعا يدا واحدة بعيدا عن المصالح الشخصية.فترة صعبة عاشتها ياسمين بعد تعرضها للحادث وفقدانها لوظيفتها، حيث قضت 4 سنوات في العلاج والألم اختبرت خلالهم صعوبات كثيرة، لكنها كانت مضطرة لأن تتجاوزها جميعها بالابتسامة.ورغم أن حياتها تغيرت جذريا إلا أنها عرفت كيف تتأقلم مع ظروفها الجديدة، وتستعيد كل الأحلام التي كانت تبنيها من قبل. ياسمين الأم والإنسانة استطاعت أن تضع حدا لألمها وتعود أقوى من أجلها وأجل ابنها، مبينة أن الطريق الذي تختاره لنفسك قد يتغير بلحظة، وهذا تماما ما حدث معها فقد كانت تنوي دراسة علم التوحد والعلوم السياسية وبالفعل تمكنت من دراسة فصل واحد في تخصص التربية الخاصة قبل أن تضطر لتغيير مسارها وتسلك طريقا آخر هو الأنسب لها.ياسمين لم تتنازل عن حقها في الحياة والحلم، لذلك قررت أن تعود للجامعة وتدرس العلوم السياسية فاجتهدت وكانت جديرة بالنجاح لتستحق اليوم درجة الماجستير.تبين أن الحادث تسبب لها بآلام كثيرة أجبرها على العيش مع المسكنات وقتا طويلا وأيضا غير الكثير في شخصيتها فكانت قوية بابتسامتها هي لم تسمح للوجع بأن يطفئها. تقبلت وضعها الصحي الخاص والذي لم يتوقف عند فقدانها للحركة بل أصيبت أيضا يدها اليمنى بالشلل وفقدت جزءا كبيرا من بصرها بسبب النزيف.وبمرور الوقت أصبحت ياسمين أقدر على فهم نفسها وإيجاد طرق تستطيع من خلالها أن تقوى أكثر فعملت في التطريز وصناعة الخرز كما أسست مطبخا إنتاجيا. دخولها في تلك المشاريع كان الدافع وراءه تحسين دخلها المادي، فهي لا تقبل أن تكون عالة على أحد. لكن انتشار فيروس كورونا كان كفيلا بتوقفها عن العمل في تلك المرحلة. وتبين أن الراتب الذي تتقاضاه من التنمية رمزيا لا يكفيها هي وابنها وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار.أما عن الرسالة التي تسعى ياسمين لتوصيلها من خلال التحديات التي تخوضها، فترى أن البيئة هي العائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وأن التغيير في هذه النقطة تحديدا ما يزال بطيئا. تقول هناك انتهاك صريح لحق ذوي الإعاقة في التنقل سواء كان في التعدي الخاطئ من قبل الناس أو تقصير الجهات المعنية فالنتيجة واحدة وهي التضييق على هؤلاء الأشخاص وحرمانهم من استقلاليتهم، وبالتالي عدم حصولهم على الخدمات كغيرهم مما يشعرهم ذلك بالظلم.وتشير إلى أن الدرج يعد عائقا كبيرا وتحديدا في طريق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وذلك لأنهم قد يحتاجون لمن يحملهم للوصول إلى المكان في حال تعطل المصعد وغياب التهيئة البيئية. ومؤخرا نجحت ياسمين في صعود درج فندق روتانا زحفا هي تحدت آلامها وتمكنت من الوصول إلى الطابق الـ44 بمدة لم تتجاوز47 دقيقة، وبذلك تكون قد حققت قصة نجاح جديدة بعد نجاحها العام الماضي في تسلق درج دير البتراء.ياسمين لن تتوقف، ستظل ترسم تحديا تلو الآخر لتمنح القوة لغيرها وليكون صوت ذوي الإعاقة عاليا، بالإضافة إلى أن هذه التحديات هي رسالة واضحة لكل المسؤولين لكي يعملوا ويبدأوا حقيقة بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الجميع بتحقيق المساواة على شتى الأصعدة كما تأمل ياسمين أن تنصف قضائيا وتأخذ حقها الشخصي بالتعويض جراء الحادث الذي قلب حياتها.