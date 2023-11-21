الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المجمع العلمي العربي في الشرق".. إصدار جديد للدروبي

مجمع اللغة العربية الأردني
مجمع اللغة العربية الأردني
 أعلن مجمع اللغة العربية الأردني عن صدور كتاب عضو المجمع الدكتور سمير الدروبي: "المجمع العلمي العربي في الشرق"، من منشورات المجمع ضمن خطته في دعم النشر والتأليف والترجمة، تزامنا مع مرور مائة عام على تأسيس مجمع الشرق.اضافة اعلان
وجاء الإصدار بمثابة مساهمة لإماطة اللثام عن ثاني المجامع اللغوية في البلاد العربية، التي أسهم أبناؤها في رفد هذا المجمع الذي كان له السبق في نهضة شرقي الأردن لغوياً وأدبياً، وعلمياً وصحفياً، ووطنياً وتعليمياً.
ويقف مؤلفه بعد مائة عام مضت على حقائق تأسيس "المجمع العلمي العربي في الشرق"، بعد عقود متعاقبة بقي فيها مغموراً ومنسياً، ومحاطًا بالغموض، حتى كاد يكون مجهولاً من كبار بعض المجمعيين، وتضاربت بشأنه الآراء والأخبار والأقوال، حتى أصبح كثير من الناس بين مصدق لقيامه ومكذب.
وقد اشتمل الكتاب على ثلاثة فصول، حوى كل منها ثلاثة مباحث، جاء الفصل الأول تحت عنوان "إرادة الأمير عبد الله بن الحسين بتأسيس المجمع العلمي العربي في الشرق، عام 1923"، وضم ثلاثة مباحث تتمحور حول السياقات والدلالات التاريخية للإرادة ودوافعها، وخلاف الباحثين حولها، ومصادرها، وجاء الفصل الثاني بعنوان: "أهداف المجمع العلمي في الشرق وأعماله"، واشتمل على ثلاثة مباحث أيضا، تتمحور حول غايات المجمع وأهدافه وجلساته وأهم قراراته، ومصيره وما آل إليه.
أما الفصل الثالث فحمل عنوان "إنجازات المجمع العلمي العربي في الشرق"، وحوى ثلاثة مباحث، أولها "الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة في دواوين الإمارة"، وثانيها "نشر الكتب والرسائل، والتواصل الثقافي مع البلاد العربية والأجنبية، وإنشاء مكتبة المجمع"، وآخرها "محاضرات المجمع، وتأسيس متحف الآثار، وإصدار صحيفته".
وختمت فصول الكتاب الثلاثة بعرض لأهم النتائج التي تم الوصول إليها بعد طول البحث والتفتيش، استنادا إلى ما وقف عليه المؤلف من وثائق الكتاب ومصادره. وقد عززت فصول الكتاب بمجموعة من الملاحق الكاشفة عن طبيعة عمل المجمع، وعن جوهره ورسالته، وكانت مجموعة من المقالات الأدبية والوطنية، والعلمية والتربوية، التي كتبها أعضاء المجمع، ونشرت في "الشرق العربي"، كما ضمت هذه الملاحق بعضاً من الرحلات القصيرة في ربوع الأردن وفلسطين، وغير ذلك من الخطب والمحاضرات والأبحاث العلمية التي ألقاها أو كتبها أعضاء المجمع في دمشق وبيروت والقدس والقاهرة وعمّان، ووزعت الملاحق إلى أدبية ولغوية وتعليمية وتربوية وآثارية وعلمية، وملاحق للدعوة إلى النهضة الأردنية العربية، وأتبعت هذه الملاحق بفهارس شاملة للكتاب، وختمت بفهرست المصادر والمراجع.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مراسلة صحفية من غزة برفقة طفلتها اثناء تغطيتها للحرب الاسرائيلية في غزة - (ارشيفية)

صحفيات من غزة.. أدوار في توثيق الجريمة وقلق من فقد الأعزاء

منذ 14 دقيقة
جانب من أنشطة المبادرة-(من المصدر)

"احموا أطفال غزة" حناجر الصغار تتعالى بصوت الحق وشعار الإنسانية

منذ 17 دقيقة
8 فوائد صحية مدهشة لبذور السمسم

منها تعزيز المناعة.. 8 فوائد صحية مدهشة لبذور السمسم

منذ 18 دقيقة
مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة-(من المصدر)

الشمايلة: الصناعات الثقافية تولد فرص العمل وتعزز الابتكار والإبداع

منذ 19 دقيقة
أرشيفية

"شتاء غزة": حلم الشتاء يتحول لكابوس تعيشه عائلات بلا مأوى

20 تشرين الثاني 2023
تمثال أبو الهول بالجيزة

هل ساهمت الطبيعة في تشكيل تمثال أبو الهول؟

20 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

ماهر أبو طير |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

الإنسان بعد السابع من أكتوبر

نادر رنتيسي |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |منذ 40 دقيقة
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 