"المجمع" يعاين "تحقيق التراث" في موسمه الثقافي

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عمان-الغد- انطلقت في مجمع اللغة العربية فعاليات الموسم الثقافي الثاني والأربعين، تحت عنوان "تحقيق التراث"، الذي استهل بكلمة خاصة للدكتور محمد عدنان البخيت رئيس المجمع، رحب فيها بضيوف المجمع وأعضائه، وأثنى على جهود لجنة الندوات والمحاضرات التي أعدت مفردات هذا الموسم.وحول موضوع تحقيق التراث، قال الرئيس: "تحقيق المخطوطات موضوع قديم متجدد تعقد حوله الندوات منذ قيام المخطوطات العربية التابعة لجامعة الدول العربية سنة 1946؛ بهدف جمعها وفهرستها، وهناك اجتهادات حول عدد المخطوطات العربية في العالم، وأشير هنا إلى عناوين غير معروفة على وجه العموم وهي الكناشات والدشت، وأذكر هذين المصطلحين لأهميتهما، حيث باشرت مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن العام 2003، بتشكيل فريقين لفحص محتويات الكناشات في دار الكتب المصرية والمكتبة السليمانية بإسطنبول، ثم بدأ العمل يتوسع ليشمل مقتنيات بقية المكتبات الرئيسة في العالم".وأضاف البخيت: "يلحظ القارئ في التاريخ لدى المسلمين مبالغة الرواة والمؤرخين الكبيرة في إيراد الأعداد، بخاصة عند ذكر المعارك التي خاضتها الجيوش الإسلامية، وهذا يستوجب التوقف عند ذلك لطرح عدد من الأسئلة، ويستدعي من المؤرخ أخذ هذه الأرقام والأعداد بحذر شديد، وأن يقارن مصادره في ضوء ما تورده مصادر أخرى معاصرة أو متأخرة".واختتم قائلا: "ونحن ندخل زمن الرقمنة، فإن المتصدي لتحقيق المخطوطات بحاجة ماسة إلى اكتساب مهارات جديدة في علم الحاسوب واللغات بخاصة لغات الشعوب الإسلامية، مما يقتضي إعداد جيل جديد من المختصين. والمجمع بدوره على استعداد لعقد دورات تدريبية لمن يرغب في هذا".وقد تضمنت الجلسة الأولى التي ترأسها عضو المجمع الدكتور فتحي ملكاوي، عرضا لبحثين؛ الأول بعنوان "رحلتي في تحقيق التراث ونقده"، قدمه عضو المجمع الدكتور يوسف بكّار، والثاني بعنوان "تجربتي مع تحقيق كتاب الفلاحة الأندلسية لابن العوام"، قدمه عضو المجمع الأستاذ الدكتور سمير الدروبي.وتحدث الدكتور بكار، في بحثه، عن أن إحياء التراث، تحقيقاً وجمعاً ودراسةً، واجب علمي وقومي وإنساني على كل أمة لكي يتسنى لنا أن نفهم الفكر العربي والحضارة الإسلامية، لنفضي إلى ما يستحق القبول والرفض والتجديد والعرض عرضًا معاصرًا؛ فقد وصل الآخر الغربي قديمه بحديثه في تحقيق الآثار اليونانية والرومانية قبل أن ينقل المستشرقون "صناعة" التحقيق إلى تراثنا ويعنون به قبلنا.وأشار الدكتور سمير الدروبي، في بحثه، إلى أن تجربته مع كتاب تحقيق كتاب الفلاحة الأندلسية تجربة غنية وفريدة، فقد استطاع من خلالها الوقوف على أهم الأسس العلمية التي بني عليها علم الفلاحة، والإفادة من المعلومات الغزيرة في علم النبات والحيوان التي تشكل موسوعة فلاحية ضخمة، والاطلاع على الجهود العظيمة التي بذلها الكلدانيون والسريان واليونان والرومان والعرب وإنجازات علماء الفلاحين في الأندلس في هذا المضمار.وأثنى الدروبي على جهود فريق عمل تحقيق الكتاب، وأشار إلى منهجية العمل التي تمثلت في قسمي الكتاب وفصوله الستة المتضمنة دلالة لفظة الفلاحة وحياة مؤلفه ومصادر الكتاب، وأهميته وقيمته العلمية ونشراته وترجماته ونسخته الخطية، ومنهجية العمل في التحقيق، كما أورد آراء وأقوال جملة من العلماء في تحقيق الكتاب، وأصداء نشرة مجمع اللغة العربية لكتاب الفلاحة لابن العوام.وتضمنت الجلسة الثانية التي ترأسها عضو المجمع الدكتور محمد حوّر، عرضا لبحثين؛ الأول قدمه الدكتور عمر القيام، من جامعة الزرقاء، بعنوان "فقه التحقيق بين عبدالسلام هارون وإحسان عباس"، والثاني قدمه الدكتور المهدي عيد الرواضية من الجامعة الأردنية، بعنوان "العلاقة المتبادلة بين كتب التراجم وكتب الجغرافيا والرحلات في التعريف بالأعلام البشرية والمكانية".وتحدث الدكتور عمر القيام، في بحثه، عن اثنين من أعلام التحقيق في العصر الحديث، هما المحقق عبد السلام هارون، والدكتور إحسان عباس، اللذان كان لهما إسهام غزير ومتنوع في تحقيق التراث.وتحدث الرواضية، في بحثه، عن المؤلفات الكثيرة التي صنفها العرب والمسلمون في العلوم وحقول المعرفة، وتحديدًا المؤلفات المخصوصة للتعريف بالبلدان والأماكن، إلى جانب كتب الرجال والتراجم والطبقات.وترأس الجلسة الختامية عضو المجمع الدكتور إبراهيم السعافين وتلا فيها البيان الختامي والتوصيات التي كان أهمها: الاعتناء بتحقيق التراث ونشره وفقًا للأسس العلمية للتحقيق، وبذل وسع الطاقة في خدمة النص بدءًا من محاولة استقصاء المخطوطات في مظانّها المختلفة إلى تقديم النص وإخراجه على أحسن وجه ممكن، وتحقيق ما يضيف جديدا ومهما إلى العلم والمعرفة، وعدم اللجوء إلى تحقيق المحقق إلا إذا كان ثمة مسوغ علمي ومعرفي جدي وحقيقي، وضرورة إعادة القراءة النقدية لجهود الرواد الأوائل من المحققين لاستلهام القيم العلمية والأخلاقية لعلم التحقيق، وإعادة النظر في الحالة المقلقة التي وصل إليها علم التحقيق بسبب كثرة المشتغلين فيه من غير ذوي الخبرة.إلى ذلك، إنشاء مركز متقدم لعلم التحقيق يقدم دورات نظرية وتطبيقية لإعداد أجيال متمرسة بفن التحقيق، وضرورة أن تجتمع لدى محققي كتب التراجم العربية المعرفة بالنطاق الجغرافي للأعلام المترجَم لهم، ومراجعة نسبة الرجال على المصادر الجغرافية المتعلقة بهم لضبط نسبتهم، وتجاوز ما قد يتسرب إليها من تحريف وتصحيف، وكذا ضرورة استعانة محققي كتب الجغرافيا والرحلات التي تتضمن أعلاماً بشرية بكتب التراجم والأنساب وكتب المشتبه ومعارضة النص التراثي عليها ضبطاً للأسماء وتثبتاً من صحة نسبتها، وإعادة نشر كتاب الفلاحة بالتعاون مع دار نشر مرموقة والاهتمام به في مجال النشر الإلكتروني في المجالات كافة، وعقد مؤتمر دولي عن علوم الفلاحة ولغتها عند العرب، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والتعاون والعلوم.