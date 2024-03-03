المسلسلات المصرية في رمضان.. تجارب اجتماعية تشهد تنوعا ملحوظا

إسراء الردايدة

عمّان- أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، حيث تستعد المسلسلات المصرية لبدء ماراثونها في حصد أعلى نسب مشاهدة.

وتتميز المسلسلات ذات الـ15 و30 حلقة بأنها نقلة نوعية في عالم الدراما التلفزيونية المصرية. ويظهر جليا تفضيل صناع الدراما للتجديد من خلال إنتاج مسلسلات قصيرة، وهو اتجاه يلبي تطلعات المشاهدين إلى تجارب مشوقة ومكثفة.

وفي موسم رمضان 2024، يتنوع العرض بشكل كبير بين الدراما، الكوميديا، والتاريخية، مما يوفر خيارات واسعة للجمهور. وتركز العديد من المسلسلات على الجوانب الاجتماعية، حيث يسلط الضوء على قضايا حديثة ومثيرة، مما يعكس التزام الدراما المصرية بتقديم إنتاجات تعكس واقع المشاهدين.

وتتعامل بعض الأعمال مع القضايا الاجتماعية والحياتية اليومية على مستوى شخصي وعاطفي، ما يضفي طابعًا إنسانيًا على القصص. ورغم تنوع المسلسلات، يتوقع أن تلامس قصصها الجمهور بشكل ملهم ومثير.

ورصدت "الغد" أبرز المسلسلات المصرية التي ستعرض في رمضان والتي من المتوقع أن تشد انتباههم بقصصها المثيرة والمتنوعة. والتي من أبرزها:

عتبات البهجة

تدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي تشويقي، حول رجل سبعينى يعيش مع ابنه وزوجته وحفيديه حلا وعمر.

ويجسد الفنان يحيى الفخراني دور وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يورطه أحفاده ويدخلونه في مواقع السوشيال ميديا ويصبح إنفلونسرا مشهورا. يشارك في المسلسل كل من: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، ومجموعة من النجوم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

الحشاشين

مسلسل (تاريخي) تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

وهو من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى

إمبراطورية م

مسلسل اجتماعي يتناول قضية رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب عليه اتخاذ قرار صعب بين الانسانية التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين يتحمل مسؤولية تربيتهم بمفرده بعد وفاة زوجته.

من بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، وآخرين، ومن إخراج محمد سلامة.

نعمة الافوكادو

تدور الاحداث حول شخصية محامية ذكية تتوقع نجاح القضية وخسارتها فور الاطلاع عليها، ولكنها تتعرض لخيانة من زوجها الذي يجسد دوره أحمد زهر، حيث يسرق أموالها ويحاول قتلها بعدما واجهته بالخيانة، ويقرر طعنها ويدفنها وهي حية، ثم تظهر مرة أخرى وتعود للانتقام منه، ومن المقرر أن يشهد العمل احداثا تشويقية.

من بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، وآخرين، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

بيت الرفاعي

تتمحور الأحداث حول دكتور يجد نفسه متورطًا في صراعات عديدة مع محيطه، حيث تقدم الأحداث في إطار من التشويق والحركة. وتتصاعد أحداث المسلسل من خلال بيت الرفاعي، التي يتحكم فيها الكبير محمود الرفاعي، وهو واحد من أثرياء المنطقة، المعروف عنه مساعدة كل من حوله وإنفاق أمواله في الخير، أما من الباطن تعمل العائلة في مجال تجارة الآثار.

"بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي وحمدي هيكل.

العتاولة

تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين أحمد السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة فستكون حبيبته.

ويشارك في بطولته: زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الاتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

صدفة

المسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية الكوميدية، حيث يقدم قصة مشوقة حول الشخصية الرئيسية "صدفة"، مدرسة التاريخ، التي تتورط في مجريات الحياة بشكل غير متوقع بفضل سلسلة من الصدف. العمل يسلط الضوء على قضايا المراهقين والطلاب في المدارس الثانوية، مع تركيز على المشاكل الاجتماعية التي يواجهونها. ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة": خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

بدون سابق إنذار

يقدم قصة مؤثرة حول آسر ياسين الذي يجسد دور مهندس يواجه مرضا نادرا في الدم يصيب ابنه الصغير. يأخذ المشاهدين في رحلة مثيرة، حيث تتغير حياة العائلة بشكل مفاجئ ويتطلب من الشخصية الرئيسية مواجهة التحديات.

المسلسل من إخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته: آسر ياسين وأحمد خالد صالح وعائشة بن أحمد ونهال عنبر.

لانش بوكس

ويدور مسلسل "لانش بوكس" حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجأت السيئة تتوالى.

يشارك فيه كل من: جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وهو من إخراج هشام الرشيدي.

المداح ج4: أسطورة العودة

تدور أحداث المسلسل حول صابر المداح، الذي يتعرض لحاډث مأساوي يفقده زوجته ويصبح وحيدًا في الدنيا. يسافر صابر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وهناك يلتقي بالشيخ عبد الرحمن، الذي يساعده على التغلب على محنته. يعود صابر إلى مصر ويقرر مواصلة طريقه في الدعوة إلى الله ومساعدة الناس.

المسلسل بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، أحمد بدير، سهر الصايغ، خالد النبوي، وآخرين. وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ألف ليلة وليلة: جودر

مسلسل "ألف ليلة وليلة: جودر" يقدم قصة تاريخية فانتازية حول شخصية جودر، ابن التاجر عمر، والتحديات التي يواجهها بسبب التوزيع العادل للميراث. العمل يجسده ياسر جلال ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم: نور اللبنانية وياسمين رئيس.

المعلم

تتناول قصة "المعلم" حياة حامد، تاجر السمك، الذي يعيش حياة هادئة وبسيطة مع عائلته. يجد نفسه متورطًا في صراعات مع التجار الكبار.

العمل من بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، وهاجر أحمد، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

صيد العقارب

يقدم المسلسل قصة امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص في عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقدم دورها الفنانة غادة عبد الرازق، بطلة المسلسل، تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، فيما يقدم الفنان أحمد ماهر شخصية أساسية ضمن أحداث العمل، حيث سيكون والد الفنانة غادة عبد الرازق ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

العمل من إخراج أحمد حسن، بطولة: رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد واخرين.

حق عرب

تبدأ الأحداث في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، وعزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ مليء بالأحداث.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل، وبطولة النجوم: أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

صلة رحم

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" في قالب اجتماعي مشوق، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية حسام ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى ليلى، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام.

والعمل من بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد على، محمد دسوقي، صفاء جلال، تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

مليحة

يُجسّد مسلسل "مليحة" قصة عائلة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم غرب مصر، وتضطر للعودة إلى قطاع غزة مروراً بمصر بعد أحداث ليبيا. المسلسل من بطولة ميرفت أمين، دياب، الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

كامل العدد 2

يتناول مسلسل "كامل العدد 2" في قالب كوميدي رومانسي الصراع بين رجل وامرأة بينهما رباط الزواج. المسلسل من بطولة: دينا الشربيني وشريف سلام، ومن تأليف رنا أبوالريش وإخراج خالد الحلفاوي.

غالية بـ100 راجل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، بطولة الفنانة سمية الخشاب، ويشارك في بطولة العمل إلى جانبها عدد من الفنانين منهم: محمودعبد المغني وهالة فاخر وسما إبراهيم ومحمد رضوان ونانسي صلاح وأحمد عزمي.

سمية الخشاب خلال احداث المسلسل تجسد دور غالية سائقة ميكروباص في الموقف، إذ تحدث مشاجرة بين فريقين، أحدهما على رأسه الفنان محمود عبدالمغني، والآخر بقيادة محمد عبدالعظيم، وتتعرض غالية خلال البرومو للسجن، لأنها تشارك في أعمال غير مشروعة مثل تجارة الآثار والسلاح.

محارب

تدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، ويجسد حسن الرداد "عزيز" خلال الأحداث شخصية طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ إن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

المسلسل بطولة: حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثي، وإخراج شيرين عادل.

اشغال شقة

مسلسل اجتماعي، تنطلق أحداثه داخل منزل أسرة مصرية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات، ما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا فى مصلحة الطب الشرعي وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم في أجواء كوميدية ومغامرات عائلية.

"أشغال شقة" من بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل سر إلهي من بطولة: روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

فراولة

تدور احداث المسلسل حول فراولة والتي كانت من أسرة فقيرة، ويعمل والدها الفنان حجاج عبد العظيم حارس عقار، وتعمل فراولة مندوبة مبيعات وتعمل على بيع اكسسوارات وبلورات تجلب الطاقة الإيجابية حتى تتغير حياتها وتنتقل إلى حياة الأغنياء ثم تعمل في إحدى الشركات العالمية عبر طرق العلاج التحفيزي، ويناقش العمل العديد من قضايا المجتمع بأسلوب كوميدي.

"فراولة" من بطولة: نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، إيمان السيد، تقى حسام، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.

قلع الحجر

تقع الأحداث في إطار درامي اجتماعي تشويقي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، ومستوحى من أحداث حقيقية، تدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويركز المسلسل على حقوق المرأة.

مسلسل "قلع الحجر" بطولة: رياض الخولي، سوسن بدر، منى عبد الغني، رانيا فريد شوقي، عمر محمد رياض، إخراج حسني صالح.

أعلى نسبة مشاهدة

يعد هذا المسلسل البطولة الأولى للفنانة سلمى أبو ضيف، تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حول مخاطر السوشيال ميديا التي قد يتعرض لديها البعض. وتدور أحداث المسلسل حول فتاة بسيطة تُدعى "شيماء". تعيش هي وشقيقتها حياة صعبة مليئة بالفقر، مما يدفعهما للبحث عن ملاذ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجد شغفها في موقع "تيك توك"، حيث تبدأ رحلة مليئة بالمغامرات والأحداث المثيرة التي تُغير مجرى حياتها.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وبقينا اتنين

تتناول أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" صدمة ما بعد الطلاق مستكشفا عواقب الانفصال على شركاء الحياة ومراحلهم النفسية من خلال تجاربهم ومواقفهم المتنوعة.

يتميز العمل بأسلوبه الفريد في دمج الدراما الاجتماعية مع العناصر الكوميدية مما يجسد بشكل ممتع ومثير الصراعات الشخصية والعلاقات الإنسانية في سياق الانفصال وما يتبعه من تأثيرات نفسية.

المسلسل بطولة كل من: شريف منير ورانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة وتامر فرج ومروة عبد المنعم وياسر الطوبجى وطارق عبد العزيز ونانسي هلال وعزت زين وإخراج طارق رفعت.

لحظة غضب

يقدم مسلسل "لحظة غضب" قصة اجتماعية مثيرة تدور حول صراعات نفسية واجتماعية تواجهها "نيرة" التي تجسد دورها ناردين فرج.

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب، حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

يشارك في بطولة المسلسل كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، وعدد آخر من النجوم، وإخراج عبد العزيز النجار.

كوبرا

تقع الأحداث في حارة شعبية من بطولة محمد إمام، حيث يؤدي دور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

المسلسل من بطولة: محمد إمام، أحمد فتحي، محمد ثروت، أوس أوس، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، هشام إسماعيل، منة فضالي، علاء مرسي، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، معتز هشام، وكزبرة، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

شمال إجباري

مسلسل يقع في سباعيات منفصلة متصلة، في إطار اجتماعي تشويقي، عن شخص بعد ما كان يعيش حياة طبيعية تضطره الظروف أن يسلك الطريق الخاطئ.

المسلسل من بطولة: محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبنى وأخرين، تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد خضري.

السجل الأسود

تدور قصة مسلسل السجل الاسود حول موضوع السحر والشر المطلق الذي طغى على معظم أدوار الفنانين الذين شاركوا في إنتاج هذا العمل. حيث ستؤدي الفنانة مي سليم دور فتاة بداخلها الخير والشر بشكل مختلف وتمر الفتاة بأوقات صعبة ومشكلات تسعى لإيجاد حلول لها. وذلك ضمن إطار درامي اجتماعي مشوق.

ويشارك في بطولة المسلسل: خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، أحمد عبد الله محمود، وتأليف ياسر بدوي وإخراج جميل جميل المغازي.

جريمة منتصف الليل

تدور أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما تنكشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

المسلسل بطولة: رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب ميار الغيطي وإلهام عبدالبديع، وإخراج عصام شعبان.

تل الراهب

مسلسل مليء بالألغاز والصعوبات التي تواجه أبطالنا. فالقصة مقسومة لثلاثة أجزاء تأخذ الشخصيات من مغامرة لأخرى.

في البداية يبحث الأبطال عن كنزٍ مدفون ويسرقونه، لكنهم استهزأوا برواية "الكنز المرصود" المحمي من النهب، وكانت كلمة "حرز" أو "تعويذة" بالنسبة لهم لا تعني سوى نكتة مضحكة. لكن ما كان يقلقهم هو جريمة قتل ارتكبوها بحق شخصٍ اكتشف مخططهم، واستطاعوا التخلص من كل إثباتٍ يدينهم.

المسلسل من بطولة: محمد رياض، وأيتن عامر، وطارق عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

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