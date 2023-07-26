المشاعلة يجمع مقتنيات تراثية بمنزله تفوح بعبق الزمن الجميل

أحمد الشوابكة

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مادبا- شغف الخمسيني عبدالله عبدالعزيز المشاعلة بجمع القطع والمقتنيات التراثية، دفعه لتأسيس ركن خاص للتراث في منزله ببلدة حسبان شمال غربي مدينة مادبا؛ حيث بدأ بجمع القطع القديمة المتنوعة من الملابس والأثاث التراثي العتيق التي كانت تستخدم من قبل الأجداد، ومنها نحاسيات وشرقيات وأدوات زراعة وحصاد قديمة وأوانٍ لحفظ الطعام والمكاييل، إلى جانب أطباق القش والجلود الطبيعية والبسط، وكذلك وسائل الإنارة القديمة والتلفاز والراديو القديم بأشكال مختلفة، وكذلك المعاطر والمكاحل وبعض الكتب والقرطاسية القديمة.ويهتم المشاعلة (أبو يزيد) بالسياحة والتراث، إيماناً منه بأهمية هذين الجانبين، لما لهما من أثر في تطوير وازدهار منطقة حسبان صاحبة التاريخ الطويل على مدى العصور لوجود "تل حسبان"، وهو موقع أثري مهم يؤمه السياح من مختلف أنحاء العالم، ما جعله يؤسس (لجنة حسبان التطوعية للاهتمام بالسياحة والتراث)، وفق ما ذكره في حديثه لـ"الغد"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضم في طياتها أعضاء مهتمين بالشأن السياحي والتراث من الجنسين، وتهدف لترويج التراث والمواقع السياحية والأثرية والعادات والتقاليد في منطقة حسبان.ويقول أبو يزيد الحاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من إحدى الجامعات الأردنية الخاصة، إن عشقه دفعه لجمع القطع والمقتنيات التراثية لتأسيس ركن للتراث خاص به، عاكساً بهذه المقتنيات التراثية صوراً مهمة ولافتة في تشكيلات منسجمة تعطي فكرة جلية عن الماضي، لتوثيق معلومات واقعية عن أحداث على مدار الأيام المتعاقبة، مبينا بذلك أوجه الحياة القديمة المختلفة بكل تفاصيلها، لتضيء الذاكرة الجمعية بصور كثيرة متراكبة ومتتابعة، ومفعمة بدلالات ومضامين تطال الزمان والمكان، ولاكتشاف الذات ومد خط من التواصل مع الأمس البعيد مهما تباعدت الأيام وتوالت الحقب.ويمتلك أبو يزيد قطعاً نادرة لا يمكن أن يفرط بها، ومنها: السعن والمنجل والرحى (الجاروشة) والمهباش والبمبة "وهي عبارة عن مدقة صغيرة تستخدم بطحن البهارات والأعشاب"، والمذرى والشعوب والمنجل والغربال والكربال وغيرها من أدوات الحصاد، وكذلك الربابة والقدر وأدوات تجهيز الحليب والمنسف العربي النحاسي القديم بثلاث حلقات يحمل بها عمر أكثر من 100 عام، إلى جانب أدوات الفارس من سيف وبندقية.كل ذلك وضعه في جزء خاص من منزله؛ حيث يسعى إلى تحويله إلى متحف للتراث، ولا يوفر جهداً في اقتناء وشراء أي قطعة تراثية قديمة من مختلف الأماكن، مشيراً إلى أن روشن العروس (اللوج) يتوسط الركن، لأهميته التاريخية في الحياة الاجتماعية، إضافة إلى ذلك، فهناك مكتبة تضم كتبا قديمة والقرطاسية المدرسية التي مضى عليها أكثر من نصف قرن.ويؤكد أبو يزيد أهمية الأدوات التراثية التي تعد من الموروثات ذات الجذور القديمة، التي تنتقل من جيل إلى آخر، جامعة في تفاصيلها إبداعات فنون كثيرة متنوعة وواسعة النطاق، من أبرزها الصناعات التقليدية، والحرف اليدوية الشعبية، بمختلف أشكالها ومظاهرها الفنية وخاماتها النحاسية والحديدية والخشبية والجلدية والخزفية والزجاجية والنسيجية والتطريزية، التي ترتبط بشكل عام باحتياجات الحياة العامة، والعادات والتقاليد والممارسات الحياتية، وتحكمها من حيث الشكل والمضمون محددات الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية للحياة وشعب المنطقة وهويته.ويقول "ليس بالهين الحصول على أي قطعة متعلقة بالتراث.. بل أخذ الكثير من الوقت والجهد والمال، وساعدني على ذلك كل مهتم بالتراث المادي والمعنوي، لأنه يعبر بشكل ملموس عن مكونات وخصائص الثقافة المادية لشعب من الشعوب"، واصفاً تلك المقتنيات بأنها ذات أهمية كبيرة لتعريف الأجيال الحالية بالأجيال الماضية وطبيعة حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وما كانوا يعانونه من تعب ومشقة في الحياة، هذا إضافة إلى أنها دليل على التمسك بالأصالة والتراث.ويشير الى أن فكرة إنشاء ركن خاص للمواد التراثية يراوده منذ وقت طويل، وخاصة بعد أن قام بجمع هذه المقتنيات ووضعها في ركن مخصص في منزله، لتكون جزءا لا يتجزأ من كيانه وأسرته التي تعشق هذه الهواية التي تربوا وتعايشوا معها على مدار السنين، والتي ورثوها عن الآباء والأجداد، لتبقى هذه المقتنيات ذاكرة نابضة في الحياة أيام الزمان الجميل التي تتسم بالنقاء والبساطة والمحبة.وأضاف أبو يزيد، أن مجموعته تنصب بشكل كبير على التراثية والتاريخية التي ترتبط بتاريخ الأردن، مشيرا إلى أن مقتنياته تتنوع بين الحلي والمشغولات اليدوية والفخاريات التي مضى عليها أكثر من قرن، مؤكداً أنه دوماً يشارك في الفعاليات والنشاطات كافة التي تقام في منطقة حسبان وجوارها، بهدف تذكير المواطنين بتراثهم الجميل ودعوتهم للحفاظ عليه من الاندثار أو النسيان.