الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المشي إلى الخلف.. ما فوائده الصحية؟

المشي إلى الخلف
المشي إلى الخلف
 إذا توجهت إلى أي صالة ألعاب رياضية، قد تجد شخصا يمشي للخلف على جهاز المشي. وبينما أن البعض قد يستخدم الحركة العكسية كجزء من نظام العلاج الطبيعي، فقد يفعل البعض الآخر ذلك لتعزيز لياقتهم البدنية وصحتهم العامة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".اضافة اعلان
من جانبه، قال غرايسون ويكهام، وهو اختصاصي العلاج الطبيعي لدى مركز لوكس للعلاج الطبيعي والطب الوظيفي في مدينة نيويورك الأميركية: "أعتقد أنه من الرائع إضافة بعض الحركة للوراء إلى يومك".
وقد أجري عدد لا بأس به من الدراسات حول الفوائد المحتملة للمشي إلى الخلف. وبالنسبة للمشاركين الذين ساروا للخلف على جهاز المشي لمدة 30 دقيقة في كل مرة على مدى أربعة أسابيع، فإن هؤلاء زادوا من توازنهم، وسرعة المشي، واللياقة القلبية الرئوية، وفقًا لدراسة أجريت في آذار(مارس) من العام 2021.
إضافة إلى ذلك، تمكنت مجموعة من النساء من خفض نسبة الدهون في الجسم وتعزيز اللياقة القلبية التنفسية بعد الخضوع لبرنامج مدته ستة أسابيع من الجري والمشي إلى الخلف، وذلك وفقًا لتجربة سريرية نشرت نتائجها في عدد نيسان (أبريل) من العام 2005، في المجلة الدولية للطب الرياضي.
وأشارت دراسات أخرى، إلى أن الحركة إلى الخلف قد تساعد المصابين بالتهاب مفاصل الركبة وآلام الظهر المزمنة، إضافة إلى تحسين نوعية المشي والتوازن.
وقد يؤدي المشي عكس الاتجاه إلى زيادة حدة عقلك ويساعدك على أن تصبح أكثر وعيًا، حيث يحتاج عقلك إلى أن يكون أكثر يقظة عند التحرك بهذه الطريقة الجديدة. لهذا السبب، إضافة إلى حقيقة أن الحركة للخلف تساعد في تحقيق التوازن، فقد يستفيد كبار السن بشكل خاص من دمج بعض المشي للخلف في روتينهم اليومي، وفق إحدى الدراسات التي أجريت في العام 2021، على المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية المزمنة.
لماذا تعد الحركة عكس الاتجاه مفيدة؟ 
أوضح لاندري إستس، وهو متخصص معتمد القوة والتكييف في "كوليج ستيشن" بولاية تكساس الأميركية: أنه "عندما تدفع نفسك للأمام، فهذه حركة تهيمن على أوتار الركبة. وإذا كنت تمشي إلى الوراء، فهذا عكس اتجاهك، وتقوم عضلاتك الرباعية بالتحرك وتمديد الركبة".
ونتيجة لذلك، فأنت تقوم بتمرين عضلات مختلفة، وهو أمر مفيد دائمًا، إضافة إلى اكتساب القوة. 
وقال ويكهام: "يمكنك البدء بالمشي إلى الخلف لمدة خمس دقائق مرات عدة في الأسبوع".
عندما يعتاد جسمك على الحركة، يمكنك زيادة الوقت والوتيرة أو تجربة حركات أكثر تحديا، مثل المشي للخلف في وضع القرفصاء.
إذا اخترت المشي عكس الاتجاه على جهاز المشي، فابدأ بالاعتماد على مسندي اليدين، واضبط السرعة ببطء إلى حد ما. عندما تعتاد على الحركة، يمكنك المشي بشكل أسرع، وزيادة ميل الجهاز، وترك مسندي اليدين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
في غزة.. الواجب الإنساني لأطباء ومسعفين يعلو على أوجاع صامتة يعيشونها

في غزة.. الواجب الإنساني لأطباء ومسعفين يعلو على أوجاع صامتة يعيشونها

منذ 52 دقيقة
جداريات فن الجرافيتي تحتضن رسائل صمود الشعب الفلسطيني

جداريات فن الجرافيتي تحتضن رسائل صمود الشعب الفلسطيني

منذ 53 دقيقة
Untitled-1

أدباء: القصة القصيرة بحاجة لمزيد من الاهتمام لمجاراة حضور الرواية

منذ 55 دقيقة
أيام الفيلم الفلسطيني

انطلاق عروض "أيام الفيلم الفلسطيني"

منذ 57 دقيقة
تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بمرض السكري

تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بمرض السكري

منذ 58 دقيقة
10 قواعد ذهبية لتكوين الصداقات بين الآباء والأبناء

10 قواعد ذهبية لتكوين الصداقات بين الآباء والأبناء

منذ 60 دقيقة
افكار و مواقف

الفلسطينيون والمنعطف التاريخي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الأردن يكسر الحصار على غزه

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الاشتباك الأردني المكثف حول غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ماذا يخطط الإسرائيليون للضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

إنزال في تل الهوى

ماهر أبو طير |اليوم

الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة

محمود الخطاطبة |اليوم

من هناك تبدأ الحكاية ولا تنتهي

حسني عايش |اليوم

شجاعة ملكة

سائد كراجة |اليوم
ترجمات
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات | منذ2 ساعة
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات | منذ2 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 