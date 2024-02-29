الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المضغ الجيد للطعام يقوي اللثة

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تعبيرية
 أكدت مبادرة "برودينت" (ProDente)، أهمية المضغ ‫الجيد للطعام، إذ يساعد على هضم الطعام بصورة أفضل من ناحية، كما ‫أنه يحافظ على صحة اللثة من خلال إمدادها بالدم بصورة جيدة من ناحية ‫أخرى.اضافة اعلان
‫وأضافت المبادرة الألمانية المعنية بصحة الأسنان، أن المضغ الجيد للطعام ‫يحمي الأسنان من التسوس أيضا، حيث يعمل على إزالة طبقة البلاك، كما ‫أنه يساعد على زيادة إفراز اللعاب، الذي يحمي من الأحماض، التي تهاجم ‫الأسنان. ويزخر اللعاب أيضا بالمعادن التي تحافظ على قوة مينا الأسنان. ‫ ‫وبالإضافة إلى ذلك، يصبح مذاق الطعام أفضل من خلال المضغ الجيد، حيث ‫يحيط اللعاب ببراعم التذوق لدينا، ومن ثم يمكننا الاستمتاع بمذاق ورائحة ‫الطعام على نحو أفضل.
وعن كيفية المضغ الجيد للطعام، أوضحت المبادرة أنه ينبغي مضغ الطعام ‫بمعدل يصل إلى 30 مرة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الأطعمة الصلبة ‫مثل الخضراوات النيئة أو خبز الحبوب الكاملة للاستفادة من مزايا الطعام.-(الجزيرة نت)
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