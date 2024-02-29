المضغ الجيد للطعام يقوي اللثة

وأضافت المبادرة الألمانية المعنية بصحة الأسنان، أن المضغ الجيد للطعام يحمي الأسنان من التسوس أيضا، حيث يعمل على إزالة طبقة البلاك، كما أنه يساعد على زيادة إفراز اللعاب، الذي يحمي من الأحماض، التي تهاجم الأسنان. ويزخر اللعاب أيضا بالمعادن التي تحافظ على قوة مينا الأسنان. وبالإضافة إلى ذلك، يصبح مذاق الطعام أفضل من خلال المضغ الجيد، حيث يحيط اللعاب ببراعم التذوق لدينا، ومن ثم يمكننا الاستمتاع بمذاق ورائحة الطعام على نحو أفضل.
وعن كيفية المضغ الجيد للطعام، أوضحت المبادرة أنه ينبغي مضغ الطعام بمعدل يصل إلى 30 مرة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الأطعمة الصلبة مثل الخضراوات النيئة أو خبز الحبوب الكاملة للاستفادة من مزايا الطعام.-(الجزيرة نت)