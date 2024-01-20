المطبخ الفلسطيني.. ابن الأرض يقاوم سردية الاحتلال الزائفة

ديمة محبوبة

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عمان – على متن خط الطيران لدولة الاحتلال، تسافر صحفية صينية متجهة إلى ألمانيا، تجلس في مقعدها، تقلب في مجلة موجود أمامها، تنظر من نافذتها على أرض المطار، تضع سماعتها، وتبدأ بالبحث عن أحد الأفلام تسلي به وقتها إلى برلين.لفت نظرها وهي تقلب صفحات المجلة، محتويات قائمة الطعام الموجودة، "حمص وفلافل إسرائيليين، فتوش إسرائيلي"، وعدد من الأطباق التي تناولتها بنفسها، في بيوت أصدقائها العرب المقيمين في ألمانيا.أمسكت هاتفها، صورت قائمة الطعام، احتفظت بالصورة، حتى تريها لأصدقائها العرب والفلسطينيين، وتسألهم عن هذا الموضوع، والذين أجابوا، أن الاحتلال لم يكتف بسرقة الأرض والتاريخ، بل وصل إلى حد سرقة الطعام والزعم بأنه إسرائيلي.وفي ظل الحرب على غزة التي تجاوزت مدتها الـ100 يوم، ما يزال الاحتلال ينشر أكاذيبه في كل زاوية، حتى في الطعام ومكوناته وينسبها إلى نفسه، وهنا ظهر المحتوى المقابل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من متخصصي محتوى الطعام العرب والفلسطينيين، ليظهروا زيف الاحتلال وكذبه واعتدائه على التراث والتاريخ.تقول، صاحبة المحتوى الشيف يارا عبيدات، إنها بدأت منذ اليوم الأول للحرب على غزة، بمشاهدة محتوى ينسب الأكلات والأطباق الفلسطينية إلى إسرائيل، وهو ما جعلها تبدأ بتقديم بعض الأطباق الفلسطينية وطريقة صنعها.وتشير إلى أن الأكلات الفلسطينية، مستوحاة من الأرض وطبيعتها، والنباتات الموسمية، مثل الخبيزة، والهندباء وزيت الزيتون، وحاول الفلسطيني عبر التاريخ، التأقلم مع الظروف الموسمية، وطهي طعام متناسب مع الوقت، لذا نجد العديد من الأطعمة التي تقدم خلال فصل الشتاء فقط، وأخرى في فصل الصيف، وهو أمر لا يمكن أن ينطبق على دولة الاحتلال التي ليس لها تاريخ في هذه المنطقة.وتؤكد أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للقضية كل حسب موقعه وقدرته، وهي طريقة للمقاومة ونشر المحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية والعدوان على غزة الذي تمارسه إسرائيل بوحشية على المدنيين والأبرياء.ومنذ اليوم الأول للعدوان على غزة، بدأ مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من المتخصصين في صفحات الطعام أو ما يسمى "Food Bloggers"، بتقديم محتوى يظهر تراث الطعام الفلسطيني، ومكوناته والمدن المشهورة به.وقدم هؤلاء خلال أكثر من 100 يوم من الحرب على غزة، وصفات طعام ومكونات قد يعرفها بعض الناس لكن من دون معرفة مكوناتها كاملة أو أي مدينة مشهورة بها، أو أنها معروفة لديهم بأسماء أخرى، وهي أكلات فلسطينية متآلفة مع طبيعة الأرض والموسم، كالباذنجانية، والفقاعية المكونة من نبات السلق واللحم، والفتة الغزاوية، والمفتول والمقلوبة.ويؤكد هؤلاء المشاهير، على أن هذه الأطباق تشم من خلالها رائحة الأرض والطبيعة التي هي أساس المطبخ الفلسطيني، وهذا المحتوى المقدم، هو نوع من المقاومة التي يسعون من خلالها إلى إيجاد محتوى يطغى على ذلك الذي تقدمه آلة الحرب الإسرائيلية، في مختلف المجالات، حتى في مجال الطعام.وفي قصة مشهورة لامرأة فلسطينية اختارت المقاومة على طريقتها الخاصة، من خلال نشر أطباق فلسطينية عبر مدونتها باللغة الإيطالية، ثم باتت تنشر وصفاتها الأسبوعية في جريدة محلية في إيطاليا.فداء أبو حمدية، ألفت كتابا لوصفات المطبخ الفلسطيني، الذي يعتبر الأول من نوعه، فهو رحلة تبدأ من شمال الضفة الغربية المحتلة مرورا بالقدس حتى جنوب الضفة، انتهاء بغزة، وقصة الكتاب بدأت عندما قررت مع أصدقاء إيطاليين ينشطون ضد الاستيطان، زيارة القرى والمدن الفلسطينية، بداية من جنين شمالي الضفة، حيث يدخلون بيتا ما يستضيفهم ويطبخون مع أصحابه ثم يوثقون تجربتهم، من خلال نقل الوصفة المحلية وقصتها، دون إغفال للجوانب السياسية والواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في المنطقة المضيفة.وينقل الكتاب تراث الطعام في المدن الفلسطنية والتاريخ المادي المرتبط بهذه التراث، فمن مدينة أريحا نقلت وصفة القطايف بحشوة التمر، ومن غزة السماقية التي لا تحضر في أماكن ثانية من فلسطين، لتصنع مادة توثيقية وتاريخية ومدخلا لفهم العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم بالنسبة إلى الإيطاليين.يشير بعض المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المقاومة بالطعام قد لا تكون مفيدة على أرض المعركة، لكنها جزء من توثيق التراث الفلسطيني، خصوصا أن خطوط طيران الاحتلال تقدم وجبات طعام فلسطينية للركاب على أنها إسرائيلية، مثل الفلافل والحمص وغيرهما، كما أن الخطوط البريطانية تقدم لركابها طبخة المفتول الفلسطينية الشهيرة (المكونة من الحمص والدجاج وزيت الزيتون البلدي وطحين القمح) على أنها أكلة تراثية إسرائيلية، كما تنتشر في فلسطين المحتلة المطاعم الشعبية التي تقدم أكلات الحمص، والفلافل، والشكشوكة (الجز مز السورية)، ومنقوشة الزعتر البلدي، وورق العريش، والتبولة، وغيرها من الأطباق، التي يروج لها على أنها أطباق من المطبخ الإسرائيلي، وهو ما ينطبق على دول غربية تنتشر فيها هذه المطاعم، والتي يديرها طهاة إسرائيليون.